L'oroscopo della giornata di domenica 23 giugno prevede uno Scorpione sereno in campo amoroso, forte di una relazione dolce e pacata, mentre i nativi Vergine, con la giusta calma e concentrazione possono riuscire a fare tutto. Il Toro riuscirà a prendersi delle belle soddisfazioni professionali, mentre il Cancro dovrà avere maggiore pazienza.

Previsioni oroscopo domenica 23 giugno 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana non si concluderà al meglio per voi nativi del segno, considerate la Luna e Venere contrari. Non smetterete di avere buone speranze per una vita sentimentale migliore, ciò nonostante dovrete riuscire a entrare in empatia con il partner per recuperare terreno.

In ambito lavorativo serviranno idee più efficaci per i vostri progetti e mansioni più proficue da sviluppare. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Toro: sarà una domenica rilassante e piacevole grazie a questo cielo sereno. In amore potrete godervi il tempo libero insieme alla persona che amate, magari anche lontano da casa se lo desiderate. Sul fronte professionale potreste prendervi delle belle soddisfazioni grazie a Mercurio in sestile, che indirizzerà i vostri progetti verso il successo. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Gemelli: sfera sentimentale stabile durante questa domenica di giugno. Anche se questo cielo non sarà così influente nei vostri confronti, beneficerete di una relazione solida, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Nel lavoro non sottovaluterete l'importanza di alcuni progetti, cercando sempre la soluzione più valida. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 9

Cancro: previsioni astrali sottotono in questa giornata di domenica. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dovrete avere pazienza nei confronti della persona che amate.

Sul fronte professionale porterete avanti le vostre idee con impegno e convinzione, ma non dovrete peccare di presunzione. Se un collega ha delle idee migliori, ascoltate anche i suoi suggerimenti. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Leone: la settimana si concluderà molto bene per voi nativi del segno. Questo cielo porterà stabilità nella vostra vita, dovrete sfruttare il momento per delineare una quotidianità più interessante.

Soprattutto in ambito lavorativo infatti, studiate nuove opportunità che possano in qualche modo garantire risultati migliori. In amore ascoltate il partner e regalate qualche momento di felicità in più. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: configurazione astrale ottima durante questa giornata di domenica. Con la giusta concentrazione e calma, sarà possibile fare tutto. In amore tratterete con cura la vostra relazione di coppia, assecondando ogni richiesta del partner. Nel lavoro sfrutterete ogni occasione per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi professionali. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: questa domenica di giugno non sarà così ottimale per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno entrambi in quadratura, rendendo il rapporto con il partner poco affiatato.

Non sarà semplice neanche il lavoro considerato Mercurio in quadratura. Ci saranno inoltre alcuni imprevisti da superare, che richiederanno tempo e investimenti. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Scorpione: periodo abbastanza sereno per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in buon aspetto: vi spingeranno ad amare al meglio la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno risultati incoraggianti dai vostri progetti. Amore - 9 Lavoro - 9 Fortuna - 8

Sagittario: sarà importante riuscire a parlare con il cuore alla vostra anima gemella per poter godere di una relazione appagante. Questo cielo sarà poco influente, ma sarà possibile provare a vivere un rapporto più solido.

Sul fronte professionale non sottovalutate l'importanza dei vostri progetti in corso. Cercate sempre di fare del vostro meglio. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi aiuterà a rendere questa domenica meno difficile del solito in amore. Nonostante Venere sia negativa, cercherete di vedere la vostra relazione di coppia in modo differente. Sul fronte professionale avere fiducia in voi stessi sarà importante per gestire i vostri progetti in modo più proficuo. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Acquario: sfera sentimentale stabile per voi durante questa domenica. Sarete dei romanticoni con la persona che amate, con la voglia di godere al meglio del vostro rapporto.

In campo professionale sarete mossi da buone intenzioni. Sarà possibile concretizzare le vostre idee se avrete le giuste risorse a disposizione. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Pesci: periodo intrigante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una relazione di coppia davvero piacevole, riempiendo la vostra vita di bellissimi momenti. In ambito lavorativo Mercurio in trigono porterà buone idee. Alcuni vostri progetti infatti potrebbero prendere una direzione davvero interessante. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7