L'oroscopo di giovedì 13 giugno vedrà un Toro più generoso e attivo, sia in amore che nel lavoro, mentre i Gemelli non dovranno prendersi troppe libertà con il partner. Il Cancro sarà sicuro di sè nel lavoro, ma non solo, e il Capricorno sarà più rilassato con il partner.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 13 giugno segno per segno

Ariete: questo giovedì sarà abbastanza sereno, accompagnato da una piacevole Venere in sestile. Sarete allegri nei confronti del partner, con momenti di forte intesa, che potrebbero anche portare a qualcosa di più. Nel lavoro la vostra grinta verrà finalmente ripagata con risultati sopra le aspettative.

Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale positiva. Dimostrerete buon senso e generosità con il partner, anche in quei momenti dove proverete sentimenti contrastanti. Per voi sarà importante il benessere della vostra anima gemella in ogni caso. Nel lavoro avrete buone energie da spendere grazie a Marte, ottimizzando bene il carico di lavoro di questa giornata. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, il rapporto con il partner potrebbe complicarsi un po'. Nulla di grave in fondo, ma attenzione a non dare per scontato la presenza della vostra anima gemella. Nel lavoro sarà invece tutto ben chiaro per voi, con una tabella di marcia ben definita che rispetterete alla lettera.

Voto - 7️⃣

Cancro: dimostrerete sicurezza e affidabilità in quel che fate nel lavoro. Marte porterà fiducia in voi, e sarete in grado di gestire il vostro operato in modo professionale e senza sbavature. Sul fronte sentimentale la Luna in sestile vi aiuterà a sentirvi più vicini e apprezzati dal partner. Se siete single prendetevi il giusto tempo per comprendere al meglio nuove storie d'amore.

Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale splendente per voi nati del segno. Queste stelle riflettono dal segno dei Gemelli, e trasmetteranno un po' di ottimismo e amore anche per voi. Il rapporto con il partner sarà idilliaco, con momenti di passione che rafforzeranno il vostro legame. In ambito lavorativo è il momento di mettere in pratica le vostre idee, e capire se la direzione che state prendendo sia quella giusta.

Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione porterà un po' di respiro in voi. Single oppure no, sarete capaci di ascoltare gli altri e mettervi un po' meno al centro di ogni discussione. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora molte cose da sistemare prima di poter pensare in grande. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale ottima in questa giornata di giovedì. Venere terrà alto il vostro umore, aiutandovi a vivere momenti pieni d'amore con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete impegno in quel che fate, ma attenzione a non avere aspettative troppo elevate quando non siete sicuri del risultato. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale positiva grazie alla Luna in sestile.

Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, e non mancheranno momenti di serenità. Se siete single potreste trovare il giusto pretesto per avvicinarvi alla vostra fiamma. In ambito lavorativo Marte in opposizione vi farà faticare un bel po', ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Sagittario: questo cielo non vi darà pace neanche durante questa giornatao. Single oppure no, con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non sarete così amichevoli nei confronti delle persone che amate. Nel lavoro avrete bisogno di nuove idee che possano aprire la strada verso progetti più proficui. Voto - 5️⃣

Capricorno: sarà una giornata più rilassante per voi e per la vostra relazione di coppia. La Luna in trigono porterà buoni sentimenti tra voi e il partner, aiutandovi a costruire un rapporto più affiatato.

Sul fronte professionale potreste sentire il bisogno di volere di più dai vostri progetti, ma dovrete anche avere le risorse necessarie. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo migliore in amore ora che la Luna non sarà più negativa. Ritroverete serenità in amore grazie alla comprensione e al benessere che il partner vi darà. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, ma attenzione a non avere pretese troppo alte a causa di Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale difficile. La Luna e Venere in cattivo aspetto potrebbero causare spiacevoli litigi con il partner, che potrebbero durare un po' di tempo. Nel lavoro sarete pieni di energie, ma vi serviranno anche idee efficaci per portare a termine i vostri progetti. Voto - 6️⃣