L'oroscopo della giornata di martedì 11 giugno vedrà una Vergine più schietta al lavoro, intenta a raggiungere i propri obiettivi professionali, mentre Mercurio incoraggerà i nativi Leone a tentare nuovi progetti al lavoro. L'Ariete sarà pacato e affiatato con il partner, mentre i Gemelli continueranno a essere al centro dell'attenzione.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 11 giugno segno per segno

Ariete: configurazione astrale che continua a coccolarvi in campo sentimentale. La Luna e Venere in buon aspetto vi faranno sentire amati dal partner, ma anche voi single sarete più socievoli e con la voglia di instaurare nuovi legami.

Per quanto riguarda il lavoro prenderete seriamente i vostri progetti, e ci terrete molto a iniziare bene la stagione estiva con interessanti successi. Voto - 9️⃣

Toro: sarà un martedì non particolarmente entusiasmante per voi nativi del segno. La Luna in quadratura sarà motivo di alcune discussioni con il partner. Queste stelle al momento non vi daranno buone occasioni per sentirvi innamorati della vostra anima gemella. Sul fronte professionale non sempre potreste raggiungere buoni risultati con il minimo sforzo. Voto - 7️⃣

Gemelli: queste stelle continueranno ad avere occhi solo per voi, anche in questa giornata di martedì. Con il partner ci sarà una piacevole intesa, che vi porterà non solo al puro romanticismo, ma anche a momenti di crescita per il vostro rapporto.

Molto bene anche nel lavoro, grazie a idee solide che porteranno avanti i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile in questa giornata di martedì. Questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante tra voi e il partner sarà comunque possibile vivere un buon rapporto, pur senza superare certi limiti. Sul fronte professionale Marte vi renderà più attivi.

Avere energie in più sarà utile per gestire in modo più efficace i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Mercurio v'incoraggerà a prendere nuove strade in campo professionale, che possano garantirvi risultati migliori in un futuro non così lontano. Sul fronte sentimentale potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto durante questo martedì.

Single oppure no, sarete più travolgenti con i vostri sentimenti, capaci di attirare l'attenzione positivamente con il vostro modo di fare. Voto - 8️⃣

Vergine: l'arrivo di Marte nel vostro segno zodiacale vi renderà più schietti nel lavoro. Alcune cose non stanno andando benissimo, di conseguenza cercherete di cambiare il vostro metodo di lavoro, nel tentativo di migliorare le vostre prestazioni. In amore vi piacerebbe poter stare più vicini al partner, ma con questo cielo sarà necessario cercare di chiarire alcuni aspetti del vostro rapporto. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un martedì ottimo per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere. Single oppure no, vi sentirete amati e apprezzati dagli altri, soprattutto dalla persona che amate.

In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, mentre Giove vi darà quel pizzico di fortuna che vi servirà per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe mettervi in difficoltà con il vostro rapporto. Alcune incomprensioni possono anche accadere, ciò nonostante dovrete essere in grado di uscirne al meglio. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, ma attenzione a Marte in opposizione, che potrebbe togliervi un pò di energie. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto in questa giornata di martedì. Tra voi e il partner ci sarà ancora qualche incertezza a causa di Venere, ciò nonostante qualcosa potrebbe muoversi a vostro vantaggio, e aiutarvi a sbloccare questa situazione.

Nel lavoro avrete bisogno di nuove idee per i vostri progetti, e trovare soluzioni valide, che possano aiutarvi a raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo stabile per voi nativi del segno, grazie a un cielo abbastanza sereno. In amore, single oppure no, sarete capaci di attirare l'attenzione della persona che amate con il vostro modo di fare magnetico. Sul fronte professionale Marte porterà buone energie. Potreste finalmente spingere sui vostri progetti e raggiungere più velocemente i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale altalenante in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in contrapposizione per voi, e non sempre il rapporto con il partner sarà affiatato.

Sul fronte professionale potrebbero esserci delle scelte da prendere, ma con Mercurio in trigono sicuramente non sbaglierete. Voto - 7️⃣

Pesci: il rapporto con il partner continuerà a non essere così gioioso. Cercate di trovare qualcosa di positivo nel vostro rapporto, e partite proprio da questo per cercare di ricostruire il vostro legame. In ambito lavorativo sarete in grado di reagire a ogni imprevisto, ma in questo modo sarà difficile progredire. Voto - 6️⃣