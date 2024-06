L'oroscopo della giornata di martedì 18 giugno vedrà un Toro meno affabile in amore a causa della Luna opposta, mentre i nati Scorpione avranno un debole per la persona che amano. I Pesci saranno più buoni con gli altri, soprattutto con il partner, e le Vergine sapranno vivere questo martedì con entusiasmo.

Le previsioni astrologiche di martedì 18 giugno 2024 segno per segno

Ariete: vita sentimentale meno coinvolgente ed entusiasmante del solito per voi nativi del segno. Il pianeta Venere in quadratura potrebbe rendere questo periodo soffocante, con un rapporto poco stimolante o romantico.

Sul fronte professionale alcune idee potrebbero non essere così geniali, ma con Marte e Giove favorevoli non vi arrenderete agli ostacoli. Voto - 6️⃣

Toro: potreste non trovare grandissima soddisfazione nella vostra relazione di coppia in questa giornata di martedì. Venere sarà in buon aspetto, ma attenzione alla Luna in opposizione, che vi renderà meno affabili. Sul fronte professionale avrete le idee chiare sui vostri progetti grazie a Mercurio in sestile. Marte in congiunzione poi vi darà buone energie da investire. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali favorevoli. Tra voi e il partner ci sarà stabilità e serenità, con momenti di piacevole romanticismo, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Giove in buon aspetto per trovare idee valide per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro:la Luna e Venere in buon aspetto renderanno questa giornata splendida per voi e il partner. Se siete single sarete in piena forma fisica e in vena di audaci conquiste. Nel lavoro Mercurio e Marte vi spingeranno lungo la giusta direzione, portandovi a proporre progetti davvero interessanti.

Voto - 9️⃣

Leone: vita di coppia in calo. La Luna in Scorpione potrebbe portare delle incomprensioni con il partner. Soprattutto se avete iniziato una nuova relazione, forse sarebbe opportuno mostrarvi fin da subito per quello che siete. Sul fronte professionale le energie non saranno molte, ciò nonostante cercherete in tutti i modi di fare sempre del vostro meglio.

Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un martedì ottimo per la vostra relazione di coppia. Single oppure no, La Luna e Venere saranno in buon aspetto e sarete capaci di vivere la vostra relazione con amore ed entusiasmo. In campo professionale le energie saranno davvero buone e sarete in grado di investirle al meglio. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale difficile da gestire in questo periodo a causa di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, non sarà sempre così facile capire i gesti e le intenzioni della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi darà un po’ di fortuna, ma con Mercurio in quadratura non sarà così semplice trovare la soluzione migliore per i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una giornata splendida per la vostra vita sentimentale grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Avrete un debole per la persona che amate, e sarete capaci di costruire una piacevole intesa con la vostra fiamma, costruendo un rapporto più forte e solido. In ambito lavorativo troverete grandissima soddisfazione in quel che fate, raggiungendo i vostri obiettivi con grande impegno. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo nel complesso stabile per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo sarà meno influente, ciò nonostante vi darà l'occasione di ricostruire il vostro legame con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete bisogno di pazienza e buone idee per ottenere risultati migliori dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in sestile dal segno dello Scorpione vi darà una mano a superare questo periodo di crisi, causato da Venere in opposizione. Single oppure no, cercate di dare maggiore attenzione alla vostra fiamma, e costruire un rapporto più stabile e affiatato. In ambito lavorativo potrete contare su Marte e Saturno in buon aspetto, ma con Mercurio in opposizione, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale poco brillante. La Luna in quadratura vi metterà in difficoltà con il partner, ma fortunatamente il vostro rapporto non attraverserà una crisi così profonda. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero richiedere del tempo in più, ciò nonostante non vi fermerete in nessun caso.

Voto - 7️⃣

Pesci: dimostrerete bontà e buoni sentimenti durante questo martedì, complice la Luna e Venere in trigono. Sarete felici del rapporto che avete in famiglia e con il partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo i vostri metodi per impegnarvi potrebbero darvi delle belle soddisfazioni in questa giornata. Attenzione però a Giove in quadratura. Voto - 8️⃣