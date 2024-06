Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 19 giugno i nativi Sagittario avranno modo di essere più sorridenti in ambito amoroso grazie alla Luna in congiunzione, mentre i Pesci saranno di ampie vedute al lavoro, capaci di mettere insieme progetti di più ampio respiro. L'Ariete non dovrà essere esuberante nei confronti del partner, mentre l'Acquario avrà più fiducia nei propri sentimenti.

Previsioni di mercoledì 19 giugno 2024 segno per segno

Ariete: il mercoledì di questa settimana inizierà in modo più interessante e positivo per voi nativi del segno.

La Luna in trigono dal segno del Sagittario vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ciò nonostante, meglio non essere troppo esuberanti o invadenti nei confronti del partner. Sul fronte professionale serviranno idee efficaci per i vostri progetti, in grado di fare davvero la differenza e portarvi a buoni risultati. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale in rialzo nelle prossime ore per voi. Presto, l'astro argenteo smetterà di essere opposto, e con Venere in sestile dal segno del Cancro, ritroverete serenità all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo potrebbe esserci un po’ di stress, ciò nonostante sarete comunque capaci di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna transiterà in una posizione per voi sfavorevole.

Il periodo di Venere favorevole è ormai alle spalle. Adesso, dovrete cercare di preservare quanto di buono avete fatto con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro la collaborazione con i colleghi più esperti vi permetterà di trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che rimane ottima nonostante la Luna non sia più dei vostri.

Sul fronte sentimentale, infatti, ci sarà Venere a regalarvi un'emozione in più con la persona che amate, in particolare per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo il sostegno di stelle come Marte, Mercurio e Saturno si rivelerà prezioso per portare a termine importanti progetti professionali. Voto - 9️⃣

Leone: periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti ora che la Luna si trova in trigono dal segno amico del Sagittario.

Vi sentirete bene con la persona che amate, desiderosi di trascorrere più tempo insieme ed essere felici. Sul fronte professionale farete a pugni con alcuni progetti che non prendono il volo, nonostante il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di mercoledì difficile per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si sposterà nel segno del Sagittario, e potrebbe causare spiacevoli incomprensioni tra voi e la persona che amate. In ambito lavorativo tenterete nuovi approcci per i vostri progetti, ma avrete bisogno anche di garanzie di successo se volete ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in sestile dal segno del Sagittario porterà un po’ di sollievo nella vostra vita sentimentale, anche se Venere in quadratura non mollerà la presa.

Single oppure no, per vivere dei rapporti sani, sarà necessario non esagerare con gli altri, imponendo la vostra volontà. In ambito lavorativo non sarà un buon momento per fare investimenti, soprattutto considerato Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali favorevoli in questa giornata. Con Venere in trigono dal segno del Cancro, sarà una splendida giornata per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Nel lavoro sarete concentrati verso i vostri progetti grazie a Mercurio, ottenendo risultati sopra le aspettative. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi suggerisce di puntare maggiormente sul benessere della vostra anima gemella. Se siete single ci vorrà del tempo per costruire un rapporto affiatato.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete contare sulle vostre forze per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo cielo continuerà a darvi qualche difficoltà con la persona che amate. Non sarà facile gestire il vostro rapporto quando Venere si trova in opposizione. Se siete single dovrete lavorare di più su voi stessi prima di dedicarvi agli altri. Sul fronte professionale non date troppa attenzione alle polemiche dei colleghi. Se siete sicuri delle vostre scelte e degli obiettivi che potete raggiungere, provateci. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto. Il rapporto con la vostra fiamma sarà più intenso di emozioni, che potrebbero portare anche a qualcosa di più.

In ambito lavorativo sarete un po’ meno attivi a causa di Marte, ciò nonostante potrete comunque riuscire a dire la vostra. Voto - 8️⃣

Pesci: con Mercurio in trigono dal segno del Cancro, sarete di ampie vedute in campo professionale. Con le giuste idee, questo mercoledì potrebbe rivelarsi davvero interessante per i vostri progetti. Sul fronte amoroso la Luna in quadratura rallenterà l'intesa con il partner, ma fortunatamente non attraverserete un periodo di crisi, grazie anche a Venere in buon aspetto. Voto - 7️⃣