L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno apre le porte a un cielo maestoso che rende più estivo che mai i nati del Cancro, i quali avranno voglia di godersi la stagione al meglio delle proprie capacità. Le stelle promettono un 'boost', ossia un miglioramento e un rilancio delle prestazioni alla Bilancia, mentre la Vergine avrà modo di provare qualche novità. Approfondiamo le previsioni astrologiche dell'ultima settimana di giugno con relativa classifica da 2 a 5 quadrifogli della fortuna.

Previsioni astrali degli ultimi classificati della settimana

Ariete - 2 quadrifogli - Settimana di analisi e approfondimento. I liberi professionisti potrebbero affrontare movimenti finanziari importanti. Questo non è il momento ideale per ottenere prestiti o mutui, anzi sarà meglio aspettare tempi più favorevoli. Un familiare o una persona vicina potrebbe chiedervi un favore particolare. È importante dare, senza aspettarsi sempre qualcosa in cambio altrimenti si finisce per sentirsi delusi. Programmate un viaggio o una gita per il weekend o per le prossime settimane: pianificare in anticipo vi permetterà di risparmiare e avere tutto sotto controllo.

Toro - 2 quadrifogli - Approfittate di queste giornate per concludere qualcosa di importante.

Non procrastinate e non sottovalutatevi. Avete bisogno di distrarvi dai problemi poiché gli ultimi due anni sono stati difficili: non abbassate la guardia. Seguite il vostro istinto e non lasciatevi tentare dalle scelte della massa. Nel weekend la passione sarà alle stelle e sarete affascinanti. Chi è solo troverà compagnia e si divertirà.

Non sottovalutate le nuove amicizie che potrebbero nascere. Sul lavoro, mettete da parte l'orgoglio e concentratevi. Offerte interessanti da cogliere al volo, ma curate i dettagli se volete ottenere consensi e fare carriera. Problemi tra genitori e figli, attenzione alle parole.

Acquario - 2 quadrifogli - Periodo problematico per i soldi.

Ci sono state troppe uscite e poche entrate. Potreste aver subito perdite importanti, ma la settimana porta sollievo e soluzioni. Circondatevi di persone comprensive e di mente aperta. Evitate soggetti pessimisti e miglioratevi con pazienza. Se sentite di avere carenze, colmatele. Ogni problema ha una soluzione. Sul lavoro avete idee ma mancano appoggi e soldi, quindi state procrastinando. Cercate di concretizzare. In casa e in famiglia ci saranno molte cose da fare: distribuite gli impegni nella settimana. Possibili telefonate o visite nel weekend. Amore Ko.

I segni zodiacali con settimana nella media

Gemelli - 3 quadrifogli - Giornate utili per chiarire i vostri obiettivi di fine anno. Se siete indecisi o confusi, potrebbe essere dovuto alla mancanza di attenzioni dal partner o all'insoddisfazione lavorativa.

Un cambio di routine, anche piccolo, potrà restituirvi l'entusiasmo perduto. Evitate di fare le ore piccole e assicuratevi di dormire bene anche se i pensieri di troppo non aiutano. Una passeggiata serale potrà rilassarvi e migliorare il vostro umore. Una persona vi farà dei complimenti sinceri, segno che state facendo bene. Soldi in uscita, ma anche affari in arrivo.

Scorpione - 3 quadrifogli - Settimana dinamica e produttiva. L'estate vi spingerà a superare i vostri limiti e a sbocciare in tutta la vostra magnificenza. Chi è in pensione o disoccupato avrà molto da fare. La casa necessiterà di riparazioni e pulizie, quindi organizzatevi per tempo. Serate fresche in compagnia dei vostri cari vi aiuteranno a rilassarvi.

Lo stress sarà un lontano ricordo e starete meglio. Chi sta affrontando una battaglia interiore avrà una tregua e qualche sorriso in più. La carriera è in primo piano: c'è chi attende una promozione o un aumento. Successo in arrivo.

Sagittario - 3 quadrifogli - Dedicate tempo di qualità ad amici e familiari. Ancora state cercando di superare ciò che vi è accaduto negli ultimi anni, ma siete un segno inarrestabile e resiliente. Durante l'estate collezionerete ricordi importanti, tuttavia dovrete dare il massimo in quest'ultima parte di giugno. Resistete alla tentazione di fare le ore piccole e adottare abitudini sconsiderate. Periodo instabile per l'amore e gli incontri.

Capricorno - 4 quadrifogli - Settimana interessante e piena di spunti.

Il periodo potrebbe infastidirvi, ma anche portarvi nuovi orizzonti. Non aspettate che qualcuno scuota la vostra monotonia: datevi da fare e reinventatevi. Chi lavora e non vede maggiori introiti dovrà innovare per non fallire. Opportunità per chi ha inviato curriculum e si è proposto per vari lavori. La luce in fondo al tunnel è visibile e potrete superare il periodo difficile. Non smettete mai di studiare e imparare. Una persona vorrà confidarvi qualcosa: ascoltatela. Incontri per i single nel weekend.

Bilancia - 4 quadrifogli - State dando il massimo per sbarcare il lunario. La vostra vita è cambiata negli ultimi 5 anni, ma ancora non è finita perché molte cose si evolveranno nel giro dei prossimi mesi.

L'amore si farà più intenso e l'estate favorirà le coppie che hanno dei progetti importanti. La professione verrà rilanciata, ritrovando il "boost" di un tempo. Chi cerca un lavoro potrebbe accettare un incarico e trovare respiro per le bollette e le spese quotidiane. Gli studenti avranno poca voglia di studiare, rischiando di sentirsi male durante gli esami. Prendetevi cura del vostro organismo mangiando cibi freschi e aumentando l'assunzione di acqua. Limitate caffeina e sale.

Vergine - 4 quadrifogli - Settimana adatta per provare cose nuove. Ci saranno novità lavorative per chi ha un'attività in proprio. I disoccupati potranno trovare opportunità part-time. Non fate gli schizzinosi: il successo si raggiunge partendo dal basso.

Se preferite aspettare un miracolo, la vostra vita rimarrà la stessa. Per migliorare, dovrete rimboccarvi le maniche e accettare critiche costruttive. Chi è in pensione o disoccupato rischia di cadere nell'apatia, ma l'estate promette movimento e viaggi. Salute in ripresa: alimentatevi bene e respirate aria pulita. Chi ha figli e lavora, oltre a occuparsi della casa, potrebbe trovare difficoltà a gestire tutto.

I segni più fortunati di fine giugno

Leone - 5 quadrifogli - Voglia di evadere dalle solite routine. Le cose non stanno andando come sperato, ma a partire da questa settimana sarà possibile respirare e rinascere. Sentirete una nuova energia dentro di voi e potrete concludere un sacco di cose.

Chi è rimasto scottato da una storia d'amore finita male, riuscirà a voltare pagina e ad accettare dei nuovi inviti. Non mancheranno colpi di fulmine e dichiarazioni romantiche. Nel weekend vi sentirete rigenerati. Programmate le vacanze e, se volete risparmiare, puntate sulla bassa stagione e zone lontane dal caos. Non ponetevi limiti e partite.

Pesci - 5 quadrifogli - Settimana piena di energia estiva. Siete pieni di buone capacità, anche se talvolta tendete a sminuirvi e sottovalutarvi: così facendo avete soltanto attirato la sfortuna e l'infelicità. A partire da quest'ultima parte di giugno, mettetevi in risalto. In amore ripartite con il partner. Chi è single avrà le sue chance di conquista e passione, uscendo di più anche se il lavoro potrebbe essere un ostacolo.

Organizzatevi meglio e, se necessario, alzatevi prima. Potreste apprendere alcuni pettegolezzi interessanti e fare delle profonde confidenze. Per i liberi professionisti si prospetta un'entrata finanziaria positiva. Un nuovo lavoro o impegno familiare potrebbe riaccendere la vostra passione. Insomma, vi aspetta un'estate movimentata e divertente. Mettere le cose nero su bianco vi aiuterà a riordinare il vostro caos mentale.

Cancro - 5 quadrifogli - Sarà una settimana piena di sorrisi e sorprese. Siete portatori di sentimenti, famiglia e amore, profumerete d'estate e avrete modo di festeggiare un lieto evento. Siete reduci da un periodo in cui siete stati molto impegnati e avete avuto poco tempo per voi stessi, ma in settimana recupererete alla grande.

Valutate l'idea di chiedere aiuto o di delegare alcuni compiti. Una soluzione si trova sempre, basta riflettere sul da farsi e scomporre il problema. La vostra concentrazione aumenterà, rendendo tutto più chiaro e facile. Cambiamenti nella routine sono in arrivo, inoltre potreste anche esaudire un vostro sogno a lungo rimandato. Soldi in entrata per i liberi professionisti che lavorano con impegno e per i commercianti. Cercate di dormire almeno otto ore a notte e non dimenticate mai e poi mai la protezione solare: l'abbronzatura fa apparire molto più vecchi.