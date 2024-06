L'oroscopo dal 10 al 16 giugno porterà qualche complicazione nella vita familiare dei Sagittario e dei Gemelli. Per i Vergine sarà il momento giusto per fare lavori di abbellimenti domestici. I Bilancia dovranno diventare più selettivi nei rapporti sociali e dare priorità alla famiglia e agli amici. Per i Toro sarà una settimana da 6.

L'oroscopo dal 10 al 16 giugno, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – I rapporti con le persone più vicine saranno protetti dagli influssi benefici di Giove. I genitori e i parenti più anziani saranno felici di aiutarvi e sostenervi, anche finanziariamente.

In ambito sociale, non vi sentirete molto a vostro agio negli ambienti che frequentate abitualmente e cercherete nuovi luoghi dove si respira aria di serenità. Avrete la sensazione che nessuno vi capisca. Tenderete a drammatizzare tutto e i vostri rapporti sociali ne subiranno le conseguenze. Non preoccupatevi: non state andando fuori di testa. Alla fine, sarà solo un brutto periodo. Voto: 6,5

Toro – Il vostro bisogno viscerale di indipendenza minaccerà di provocare disaccordi con le persone che amate di più. Non riuscirete a farli ammettere che a volte avete bisogno di aria fresca. Barricatevi in casa durante questa fase lunare, che difficilmente favorirà i rapporti sociali. Solo alcune persone del segno potrebbero fare al caso vostro.

Non fatevi consumare dall’ansia. Voto: 6

Gemelli – Visti gli aspetti spiacevoli di Plutone, vi toccherà affrontare qualche tempesta nella vostra vita familiare. Forse una discussione accesa sul denaro o sull’educazione dei vostri figli. Ma tutto questo non subirà nessun tipo di conseguenza. Gli influssi del Sole vi incoraggeranno a ravvicinarvi agli amici, a cercare la vostra anima gemella e a riscaldare i rapporti con tutte le persone a cui tenete.

In questo modo respirerete un’atmosfera di calore e armonia che vi farà tanto piacere. Voto: 7,5

Cancro – Farete del vostro meglio per educare i vostri piccoli cari. A questo proposito incoraggiate i vostri figli a esprimere la loro personalità, piuttosto che cercare a tutti i costi di fargli rispettare regole comportamentali molto rigide.

Grazie al sostegno di Giove, non avrete nessun problema a mettervi in mostra e parlare con disinvoltura in pubblico. Non avrete più la solita timidezza e reticenza. Avrete molta fiducia in voi stessi e sarete in grado di conquistare il mondo senza essere aggressivi. Voto: 8

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – I vostri familiari saranno al settimo cielo. In questo periodo avrete più tempo per loro e Saturno vi farà apprezzare pienamente le gioie della vita familiare. Nei rapporti sociali sarà più utile attaccare le proprie idee che cercare di distruggere quelle degli altri. Visto che vi piace apparire saccenti e tuttologi, ricordate le parole di Voltaire: "I pregiudizi sono la ragione degli stupidi".

Voto:7

Vergine – Finalmente potrete fare dei lavori di abbellimento della vostra casa: meglio tardi che mai. Cercate di fare il più possibile da soli: ne trarrete grande soddisfazione e le vostre finanze ne trarranno giovamento. Fate attenzione quando parlate con i vostri amici, in questo periodo potreste assumere un tono dogmatico o aggressivo. Siate flessibili e diplomatici: non vi costa nulla e potrebbe esservi molto utile. Voto: 7

Bilancia – Date priorità ai rapporti con la famiglia e gli amici. Questa volta il calore umano e i legami stretti e affettuosi con le persone che amate saranno più importanti del successo professionale. In campo sociale, con questo aspetto di Saturno, non confidatevi con chiunque e assicuratevi che i consigli che vi vengono dati siano giusti e onesti.

Dovreste essere più selettivi nelle vostre amicizie, perché non tutte meritano la vostra fiducia. Voto: 7,5

Scorpione – In questo periodo sarete poco interessati alla vostra vita familiare. Impegnati a fare faville sul lavoro, a realizzare progetti personali o a godervi la vostra vita sentimentale, tenderete persino a dimenticare gli obblighi familiari. Fortunatamente tutto andrà bene e il vostro atteggiamento non avrà conseguenze. Le vostre idee non piaceranno a tutti. È così che seminerete zizzania intorno a voi. Questo non sarebbe così grave se non foste testardi e non cercaste di avere l’ultima parola a tutti i costi. Voto: 6

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vita familiare sarà piuttosto complicata.

Se i vostri figli hanno difficoltà al di fuori della scuola, non aspettate a intervenire: basterà un po’ di sostegno per rimetterli in carreggiata. Se, invece, lasciate che la situazione peggiori, sarà più difficile per loro recuperare terreno. Alcuni di voi potrebbero essere preoccupati per la casa o per il trasloco. Sul fronte sociale, non mancheranno litigi, discussioni o umiliazioni. Fortunatamente ignorerete risentimenti e rancori, l'amicizia di un Toro o di uno Scorpione sarà preziosa per voi. Voto: 6

Capricorno – I rapporti con i figli saranno difficili, perché vorranno fare quello che vogliono e si lasceranno influenzare da amici litigiosi e bellicosi. Siate flessibili ma autorevoli: è più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.

In campo sociale, alcuni complimenti fatti da persone di un certo calibro vi risolleveranno il morale e vi permetteranno di introdurvi in un ambiente che potrebbe esservi utile in un modo o nell’altro. Non siate troppo modesti o timidi in società. Voto: 6,5

Acquario – Per quanto riguarda la casa, non avrete nulla di cui preoccuparvi. In generale, i pianeti saranno abbastanza favorevoli e vi permetteranno di godere di un’atmosfera familiare serena e armoniosa. Potrete instaurare buoni rapporti con le persone che incontrerete nel corso di questa settimana, il che vi permetterà di trascorrere bei momenti in loro compagnia. Voto: 8

Pesci – L’atmosfera in casa vostra sarà molto vivace, ma attenzione: con il Sole e il pianeta Marte in brutto aspetto, ci saranno discussioni e conflitti con alcuni membri della vostra famiglia.

Se uno dei vostri figli sta attraversando una fase di dubbio e ansia, siate comprensivi e aiutatelo come meglio potete. I vostri amici vi aiuteranno, magari presentandovi persone che potrebbero esservi utili a livello professionale. Il vostro magnetismo sarà irresistibile e piacerete a tutti. Voto: 7