L'oroscopo del 26 giugno segue il nuovo transito della Luna in Pesci che rende i nati sotto il segno del Cancro battaglieri mentre lo Scorpione proverà una forte smania dentro di sé. Per questo mercoledì, le stelle hanno molto da offrire e da togliere a ciascun segno zodiacale riguardo l'amore, le relazioni sociali, la famiglia, il lavoro. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche di questa giornata e la classifica disposta in ordine decrescente.

Gli ultimi classificati di mercoledì 26 giugno

Capricorno - 12° - Ogni problema verrà risolto, permettendovi di dormire sonni tranquilli.

Tuttavia, dovrete impegnarvi per trovare soluzioni. Di recente, vi sembra che familiari e amici vi siano contro, con ogni cosa che va storta. Dovete liberarvi dalle paure che vi portate dietro da tempo. Tenete a bada l'impulso di fuggire, perché presto arriverà una piacevole ricompensa. Se la vita domestica non vi soddisfa, considerate una ristrutturazione o un rinnovamento.

Sagittario - 11° - È tempo di affrontare le questioni irrisolte che vi portate dietro da troppo tempo. Non potete vivere senza certezze e sicurezze, quindi datevi da fare. Bollette, spese varie, tasse di lavoro: cercate di chiudere i conti al più presto. In amore, non ponetevi su un piedistallo, poiché per ricevere bisogna dare.

Se avete vissuto una delusione amorosa, cercate di voltare pagina. Ultimamente sembrate appassiti. Avete una brutta cera, forse perché dormite poco o male.

Gemelli - 10° - Spesso vi sentite incompresi dalle persone care, e questo vi rattrista. Sarà una giornata da gestire con estrema cautela, poiché sarete piuttosto irritabili e lunatici.

Prima di chiudere la settimana, dovrete risolvere questioni rimaste in sospeso. Non trascinatevi dietro problemi o disagi, poiché non giova al vostro benessere psicofisico. Per chi lavora, questo mercoledì favorirà la conclusione di un affare o accordo. Avete bisogno di maggiori entrate per coprire le numerose bollette e tasse da pagare.

Toro - 9° - Settimana caratterizzata da qualche attacco di nervosismo. Forse avete perso le staffe e discusso animatamente. "Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare" sarà il vostro motto nelle prossime 24 ore. Potrebbero emergere problemi incresciosi. Il successo non arriva per caso, è necessario essere costanti e lavorare sodo. In famiglia, qualcosa potrebbe non andare bene, ma entro agosto la situazione si sistemerà. Organizzate qualcosa di appagante per il weekend, avete bisogno di attenzione e tanto amore.

I segni zodiacali con giornata nella media

Ariete - 8° - Mercoledì con un alto livello di incertezza. Potrebbero esserci sorprese non proprio positive ma nemmeno negative.

Questo significa che qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, ma non dovrete abbattervi bensì tirare fuori la grinta che vi contraddistingue. Per evitare problemi spinosi, cercate di rimanere al passo con i tempi e impegnatevi. Un contributo inaspettato potrebbe arrivare entro le prossime due settimane. Amore, sentimenti e amicizie non registreranno particolari intoppi: avanti tutta!

Bilancia - 7° - Le previsioni astrali invitano alla massima prudenza possibile. Nel lavoro e negli affari, sarà meglio effettuare qualche verifica in più. La prima parte della giornata sarà alquanto faticosa e impegnativa, ma verso metà pomeriggio potrete rifiatare. Cercate di disconnettervi o spegnere il telefono.

I vostri livelli di stress risulteranno abbastanza alti, rischiando di provocare un brutto mal di testa. La serata porterà maggiore serenità e con il partner ci saranno chiarimenti importanti.

Scorpione - 6° - Mercoledì con qualche agitazione di cuore, sarete smaniosi come non mai e in attesa di un evento o di un incontro avvincente. Entro la fine dell'anno, la vita cambierà ancora una volta. In amore, non date per scontato il partner. Se la fiamma del vostro rapporto è debole, fate qualcosa di intrigante per ravvivarla. Se avete messo da parte una vecchia passione per svogliatezza o mancanza di tempo, questa sarà una giornata ideale per ripristinarla.

Leone - 5° - Buon mercoledì per le questioni di cuore e per gli affari.

Qualcuno avrà un gradito appuntamento d'amore, di passione o di lavoro. Con i figli adolescenti o i genitori anziani, occorre essere prudenti e pazienti. Trattare con gli altri può essere complicato, ma non dovete prendere le cose troppo sul personale. Sarà meglio risparmiare le energie in vista di un fine settimana avventuroso ed emozionante. Siate lungimiranti e accettate che non tutto va sempre come previsto.

I primi quattro segni zodiacali

Cancro - 4° - L'Oroscopo del 26 giugno dice che vi alzerete con il carattere che vi contraddistingue. I nati del Cancro cadono sempre in piedi perché non si danno mai per vinti, nonostante iniziali momenti di sconforto. Questo sarà un lieto mercoledì. Le coppie vivranno una serata intensa mentre i cuori solitari più introversi passeranno del tempo tra libri e tv.

In questo periodo, riflettete molto sulla vostra vita e su dove state andando. Compie gli anni spinge a svegliarsi e a darsi da fare.

Acquario - 3° - In amore, evitate le competizioni perché sono deleterie. Il partner vi stima e in queste 24 ore vi sentirete amati e desiderati. Chi è solo da molti mesi, finalmente tornerà in gioco. L'umiltà vi spalancherà le porte giuste. Negli affari dovrete essere decisi: o dentro o fuori! Preparatevi a fare le valigie, soprattutto se avete programmato un weekend di relax. Avrete voglia di divertirvi e di staccare la spina dal tran-tran quotidiano.

Pesci - 2° - L’oroscopo di domani, 26 giugno, vi vede sulla cresta dell'onda. Preparatevi a vivere un'estate intensa e piena di svago dopo un inverno lungo e pesante.

In serata avvertirete stanchezza e potreste andare a dormire prima del solito. Siete un segno pieno di vita e di sogni, e qualcosa bolle in pentola all'insaputa di tutti. Portate a termine eventuali incarichi di lavoro e tenetevi alla larga dalle discussioni riguardanti l'eredità e il denaro. Confidenze con una persona a voi cara rafforzeranno la vostra comprensione reciproca.

Vergine - 1° - Nella vita, le occasioni vanno colte al volo perché il treno passa una volta sola. Questa sarà una giornata fortunata in cui tutto andrà liscio come l'olio. Sarete felici e soddisfatti. Metterete una pietra sugli accadimenti passati e guarderete al futuro con rinnovato ottimismo. Siete un segno pieno di talento, dovete solo avere più fiducia in voi stessi. In questo 26 giugno, avrete voglia di progettare o programmare un viaggio. L'amore per le coppie innamorate sarà sublime.