L'oroscopo della settimana 24-30 giugno consiglia agli Ariete di liberarsi della modestia per poter finalmente dar libero sfogo alle proprie emozioni. Per i nati in Vergine è il momento di cambiare abitudini nell’ambiente di lavoro, per i Capricorno invece è giunto il momento di rinnovare la propria carriera. Alcuni incontri inaspettati portano grandi sorprese ai single dei Pesci. Toro avrà una settimana da sei e mezzo.

La settimana 24-30 giugno secondo l'oroscopo su amore e lavoro, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se avete una relazione d’amore, dovete superare la modestia che vi impedisce di esprimere le vostre emozioni.

Il dialogo aiuta a guarire le ferite del passato. Single, questa è la settimana giusta per affrontare i vostri vecchi demoni. L’opposizione lunare aiuta in questo lavoro introspettivo. Risate e gioia saranno i vostri alleati in questa ricerca di liberazione emotiva. Provate a rinegoziare le vostre condizioni di lavoro, alcune opposizioni planetarie potrebbero rendere il compito più complicato, ma nulla di impossibile. Studiate un piano di azione prima di reagire a qualsiasi discussione e siate aperti al compromesso. Voto: 7

Toro – Il vostro cuore oscilla tra il dubbio e il rinnovamento. Single, è tempo di fare nuove conoscenze, incontrare gente nuova. In coppia, i segnali di incertezza fanno venire il mal di testa.

Abbiate tanta pazienza e mantenete una mentalità aperta ai cambiamenti imminenti. Le sorprese sono dietro l’angolo. In campo lavorativo, davanti alla pressione degli obiettivi di vendita, l’ottimizzazione è la vostra alleata. Prendete un momento per rivedere le vostre strategie. Marte risveglia la vostra audacia: non esitate a pensare fuori dagli schemi.

A volte, le soluzioni più creative sono anche le più efficaci. Siate pronti a innovare. Voto: 6,5

Gemelli – Mercurio e Venere illuminano i vostri doveri di coppia. Single, non scappate dalla prospettiva di un impegno serio e duraturo. In coppia, approfittate dei momenti di intimità per rafforzare il vostro legame. Cercate di ascoltare gli altri e di mostrare tolleranza.

Ripensate alla vostra strategia di fine carriera. Indipendentemente dalla vostra posizione lavorativa, l’organizzazione è la chiave del successo. Saturno in buon aspetto invita a concentrarvi sulla pianificazione di ogni passaggio e sulla valorizzazione del vostro futuro professionale per adattarvi con serenità ai cambiamenti futuri. Voto: 7

Cancro – Il nervosismo sconvolge l’armonia. Per le coppie, prendetevi una pausa, rilassatevi insieme. Single, la magia dei primi scambi può essere intensa. Non lasciate che la tensione vi travolga rischiando di rovinare ogni momento indimenticabile. Mantenete la calma davanti alla tempesta di sentimentali. Il vostro duro lavoro non è passato inosservato. Tuttavia, gli straordinari in eccesso prosciugano le vostre energie.

Venere vi invita al riposo e la serata è propizia per valorizzare ciò che amate. Lasciate che il vostro computer alle vostre spalle e lasciate che le vostre passioni personali si esprimano liberamente. Le stelle promettono raddrizzare l’equilibrio per una migliore produttività. Voto: 7

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – La settimana è caratterizzata da sorprese e gite romantiche per coloro che hanno una relazione d’amore. Non esitate ad abbandonare la vostra routine. Single, l’amore platonico che provate per una persona amica potrebbe assumere una nuova dimensione. Per distinguersi in un ambiente di lavoro molto competitivo, la chiave è l’iniziativa. Non aspettate oltre per proporre quell’idea innovativa che avete in mente.

Grazie a Mercurio, la vostra fiducia aumenta. Fareste davvero la differenza. Voto: 8,5

Vergine – Ricordate, l’amore spesso si trova in luoghi impensabili. Una persona molto cara potrebbe sorprendervi con i suoi sentimenti. Single o in coppia, questa vicinanza inaspettata risveglia una nuova scintilla. Attenzione, però, agli influssi del Sole e di Mercurio che potrebbero portare a qualche malinteso. Se ci sono piccole tensioni con un collega di lavoro, questo è il momento di sdrammatizzare tutto, di essere persuasivi. Evitate lo scontro diretto, nonostante gli aspetti del Sole e di Nettuno suggeriscano di fare passi falsi. Concentratevi sul dialogo costruttivo per risolvere questo conflitto. Cambiate le vostre abitudini.

Voto: 7

Bilancia – Assumetevi la responsabilità: la fiducia crea rispetto e ammirazione nell’amore. Single, forse è arrivato il momento di aprirsi a questo inaspettato colpo di fulmine? Se vivete in coppia, investite di più nel ravvivare la fiamma della passione. Niente può resistere alla sincerità e alla determinazione. Ricordate: agire è meglio di reagire. Navigare nelle tempeste professionali può creare confusione. Gli aspetti solari e venusiani vi spingono a cercare ciò che vi motiva veramente. Concentratevi su progetti che accendono la vostra passione. Lasciate che l’entusiasmo guidi la vostra vita. Voto: 7,5

Scorpione – Concentrarsi su conversazioni profonde può essere la chiave per una settimana ricca di emozioni.

Attenzione alle disattenzioni, potrebbero rovinare un momento speciale. Con l’influenza favorevole di Marte e Venere, osate esprimere i vostri sentimenti senza paura. Belle sorprese vi attendono. In campo lavorativo, dovete fare molta attenzione a non farvi sopraffare dagli straordinari. Definite i vostri confini ed esprimete chiaramente ciò di cui avete bisogno per lavorare in piena tranquillità. Voto: 7

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’opposizione lunare può creare instabilità emotive. Per vivete in coppia, ricordatevi di aumentare la passione, privilegiate i preliminari delicati e intimi. Questa sarà un’ottima strategia per sedare eventuali disordini emotivi. Single, fate emergere la vostra essenza di indipendenza, farà il suo lavoro e attirerà l’attenzione che meritate.

In questo mondo competitivo, l’equilibrio è la chiave. Non lasciatevi sopraffare dai desideri di ascensione e prendetevi del tempo per calmare la vostra mente. L’opposizione lunare può scatenare la vostra ambizione, ma non dimenticate che il successo passa anche dal benessere. Respirate e andate avanti, passo dopo passo. Voto: 7

Capricorno – Non perdetevi un incontro stimolante, potrebbe cambiare la vostra vita. Se avete una relazione d’amore, sostenete sempre la vostra dolce metà. L’influenza di Mercurio è di grande impatto nella vostra vita di coppia e la comunicazione è una vostra alleata. Costruite un rifugio sicuro per entrambi. È tempo di rinnovamento nella vostra carriera. Date vita a un nuovo progetto o fate un cambio di posizione.

Andate avanti per la vostra strada, Giove supporta questa situazione. Questo è il momento ideale per rivedere le vostre ambizioni e creare la vita professionale adatta a voi. Voto: 9

Acquario – Gli sguardi scambiati tra voi e la persona amata rafforzano il legame. Sostenetevi a vicenda, uno sguardo tenere può fare miracoli. Single, i vostri sguardi possono innescare incontri inaspettati. E se la vostra felicità fosse annidata in un barlume di occhi strabici durante il mercato mattutino? Plutone e la Luna favoriscono queste interazioni. Date importanza alle interazioni con i vostri colleghi di lavoro. Flirt in ufficio? Gestitelo con tatto e rispetto. Un complimento per il vostro abbigliamento può far scoppiare una risata contagiosa davanti alla macchina del caffè.

Assaporate questo momento, ma ricordate: prima di tutto la vostra reputazione professionale. Voto: 9

Pesci – In amore, la gestione delle responsabilità coniugali è al centro del dibattito in questo periodo. È molto più gratificante condividere le responsabilità e affrontare insieme le sfide quotidiane. Per le anime solitarie, siate disponibili agli incontri inaspettati, a volte portano sorprese gigantesche. E con questo aspetto di Mercurio, l’autenticità è favorita. Ottimizzare è la parola chiave, soprattutto quando si parla di politica aziendale. Con Saturno in aspetto favorevole, è un ottimo momento per rivedere i processi e cercare soluzioni innovative. La vostra mente chiaroveggente farà la differenza sul lavoro. Lasciate che la vostra creatività si esprima in piena libertà. Voto: 9