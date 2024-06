L'Oroscopo sostiene che la vita familiare dei nati in Ariete sarà abbastanza stabile e armoniosa, invece, quella dei Leone sarà caratterizzata da alti e bassi. Per molti Sagittario ci saranno buone opportunità di stringere nuove amicizie. I Pesci si sentiranno insoddisfatti per via dei loro rapporti sociali e amichevoli. Di seguito le previsioni astrologiche dedicate alla settimana 17-23 giugno e le pagelle con voto da 0 a 10.

L'atmosfera familiare e sociale secondo le previsioni settimanali 17-23 giugno, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La vita familiare sarà abbastanza stabile e armoniosa.

Imporrete una certa disciplina ai vostri figli e i vostri sforzi daranno frutti. Meglio organizzati e strutturati, i vostri figli si sentiranno sicuri e si svilupperanno in maniera positiva. Per alcuni nati in Ariete, l’impatto di Saturno favorirà le gravidanze e la nascita dei figli. Sul fronte sociale, ancora una volta, vi troverete in mezzo agli scambi di vedute. Se continuate a creare un clima di animosità intorno a voi, rischiate di rovinare i vostri rapporti sociali. Voto: 7

Toro – In famiglia, vi troverete spesso a usare un atteggiamento aggressivo. Avrete difficoltà a tollerare le debolezze delle persone che amate e vi verrà voglia di scagliare frecce crudeli contro di loro. Attenzione, se non vi controllate, il clima familiare non sarà rilassato, anzi.

Sarà un campo di battaglia. In campo sociale, non avrete nessuna intenzione di rallentare il ritmo delle vostre attività, ma le renderete più flessibili e poco mirate. Di conseguenza, i vostri rapporti con gli altri saranno abbastanza rilassati. La Luna vi renderà dei grandi negoziatori e abili oratori. Voto: 6,5

Gemelli – Nella vostra vita familiare, avrete l’ingrato ruolo di fare osservazioni non sempre piacevoli, per il bene dei vostri figli o del vostro partner d’amore.

Non preoccupatevi, chi vi è vicino ve ne sarà grato. Cercate, però, di essere meno critici e più tolleranti verso le persone che vi stanno attorno. Questo vale anche per i rapporti di amicizia e le conoscenze. Certo, potrete sempre farvi perdonare, ma è davvero una mossa intelligente disturbare l’atmosfera con frequenti battibecchi?

Voto: 6,5

Cancro – La vita domestica sarà abbastanza calma e tranquilla, sia i genitori che i figli vivranno la loro vita con saggezza e intelligenza. Questo aspetto di Saturno vi spingerà a investire il più possibile nell’educazione dei vostri figli. I vostri sforzi per aiutare la prole a diventare una persona saggia, matura e intelligente daranno i loro frutti. Venere in aspetto armonico: è l’occasione perfetta per fare nuove amicizie o per incontrare i vostri amici preferiti sul posto di lavoro o in vacanza. Voto: 7,5

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Nettuno sconvolgerà in qualche modo il vostro equilibrio familiare. Se la vostra vita di coppia è caratterizzata da alti e bassi, cercate di proteggere chi vi sta vicino, soprattutto i vostri figli.

Alcuni Leone saranno impegnati con il trasloco, altri saranno occupati con i lavori edili complicati, altri ancora dovranno fare i conti con qualche guasto domestico. La vita familiare non sarà molto facile da gestire in questo periodo. La vostra vita sociale, invece, sarà più originale che mai. Sarete proprio voi a dare il tono e tutti i vostri progetti porteranno il timbro della vostra personalità. Voto: 6,5

Vergine – Il clima familiare sarà leggermente teso. Cercate di capire le aspirazioni della persona amata e dei vostri figli e date loro il vostro punto di vista e anche qualche buon consiglio. Se necessario, organizzate una piccola festa e invitate alcuni amici; questo aiuterà a calmare le acque.

Per quanto riguarda la vita sociale, uscite dal vostro ambiente abituale e allargate la cerchia delle vostre conoscenze. Molti dei vostri progetti dipendono da amici o persone care. Voto: 6,5

Bilancia – In famiglia, le questioni finanziarie saranno al centro delle vostre preoccupazioni; discutetene solo con il vostro partner. Astenetevi assolutamente dal parlarne in giro, perché rischiate di confondere la situazione anziché risolverla. Se siete molto religiosi, potrete sfruttare questa atmosfera astrologica neutra e tranquilla per ringraziare il Signore per tutte le benedizioni che vi ha concesso. La vostra gratitudine sarà un atto di fede di altissimo livello. Voto: 6,5

Scorpione – Giove favorirà le vostre relazioni familiari.

Sarete particolarmente vicini ai vostri figli. Il rapporto con il vostro partner dovrebbe essere quasi perfetto. Sul fronte sociale, la vostra aggressività si spingerà oltre. Tenderete a voler rompere le cose e a litigare con tutti. Cercate di sfruttare tutta la vostra energia in maniera positiva. Poiché il vostro spirito competitivo si accentuerà, usatelo per eliminare i vostri rivali, sia in amore che nel lavoro. Ma non scegliete il bersaglio sbagliato, attaccando il vostro partner o i vostri colleghi di lavoro. Voto: 6

Pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se avete figli moderate il vostro autoritarismo nei loro confronti. Senza essere lassisti o abdicare al vostro ruolo di educatori, lasciate ai vostri figli una certa indipendenza, anche se questo significa tenerli d’occhio da lontano.

Dovete anche guardarvi dal proteggerli eccessivamente, immaginando tutto ciò che potrebbe accadere loro e volendo che vivano in una bolla di sicurezza. Avrete l’opportunità di fare nuove conoscenze e persino di stringere amicizia con una persona che vi influenzerà positivamente. Non deludetele, se siete troppo reticenti. Voto: 7

Capricorno – Con questo aspetto di Nettuno, è un buon momento per iniziare a fare grandi progetti per la casa. Chi vuole trasferirsi potrebbe trovare subito la casa dei suoi sogni. Cercate di controllare il vostro lato troppo emotivo e credulone, se non volete perdere i vantaggi che le stelle vi regaleranno in questo periodo. Dovrete essere chiari e precisi, mostrarvi senza ambiguità e rispettare gli impegni presi, altrimenti le vostre debolezze vi metteranno nei grossi guai.

Voto: 7

Acquario – In famiglia, userete i vostri poteri di seduzione per colmare il vostro bisogno di attenzione e di affetto. Nessuno sarà in grado di resistervi, né il vostro partner e né i vostri figli, che vi loderanno in maniera esagerata. L’atmosfera astrologica di questa settimana vi infonderà una grande gioia di vivere, che attirerà nuove amicizie. La vostra generosità scalderà molti cuori e regalerete il vostro affetto senza badare a spese. Ma non lasciatevi coinvolgere nei conflitti che potrebbero mettere in pericoli i buoni rapporti amichevoli. Voto: 8

Pesci – Se avete deciso di rinnovare completamente la vostra casa, o addirittura di cambiare abitazione, i vostri progetti hanno ottime possibilità di realizzarsi in questo periodo.

Sarete ben sostenuti sia dalle stelle che dai vostri familiari. È molto probabile che siate preda di un senso di insoddisfazione dal punto di vista sociale, anche se non c’è un motivo preciso. Ma se avete l’impressione che i vostri amici non vi prestino attenzione, non è che siete troppo esigenti? Voto: 7