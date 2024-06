L'oroscopo di luglio annuncia che questo mese sarà promettente per i nati in Toro che vivono in coppia. Inoltre, porterà tanta gioia nella vita dei single dell’Ariete. Per i cuori solitari della Bilancia ci saranno degli incontri da sogno, invece, per i nativi della Vergine sarà il momento di fare nuovi progetti romantici. Infine, il mese offrirà allo Scorpione delle buone opportunità per aumentare le proprie entrate.

La situazione amorosa e monetaria secondo l'oroscopo del mese di luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Single, grazie a una buona configurazione venusiana, in questo mese di luglio sarete al settimo cielo, a patto che sappiate assaporare ogni minuto che passa.

Le vostre relazioni sentimentali vi daranno molte soddisfazioni. Se siete sposati, l’influsso benefico di Giove fa presagire un miglioramento nella vostra vita di coppia. Questo sarà il momento di fare di tutto per riconquistare il vostro partner: i vostri sforzi saranno ampiamente ripagati. Inoltre, luglio vi invita a concentrarvi sui vostri problemi di natura finanziaria. Calcolate, pianificate per tappare buchi nel vostro patrimonio o nel vostro conto bancario. Ma siate molto cauti nelle spese: la disattenzione potrebbe avere gravi conseguenze a lungo termine. Pensate a risparmiare, tenendo ben a mente questo proverbio vulgato: ‘Quattrino risparmiato, due volte guadagnato’. Voto: 8

Toro – L'Oroscopo di luglio preannuncia un mese molto promettente per chi vive in coppia.

Venere, in buon aspetto, vi incoraggerà ad abbracciare ogni attimo e ad assaporare tutte le gioie della vita in compagnia della persona amata. Single, se avete il coraggio di prendervi cura di voi, è giunto il momento di costruire attivamente l’amore. Sotto la guida di Venere non vi accontenterete più di emozioni condivise, cene a lume di candela e romantiche passeggiate a due: punterete alla Luna.

La vostra fortuna in termini monetarie sarà eccellente: avanzamento di carriera o vincite nei giochi nei progetti delle stelle. Non sarà affatto impossibile per voi vincere alla grande. Ma comunque non spendete soldi che non sono ancora entrati nel vostro portafoglio. Tenete d’occhio il vostro numero fortunato. Voto: 9

Gemelli – Venere, la dea dell’amore, sosterrà particolarmente i single del segno, pianificherà incontri interessanti e gli innamoramenti.

Per la maggior parte dei nativi che vivono in coppia, ci sarà un rinnovato senso di sensualità e complicità. Ma alcune coppie avranno difficoltà a evitare litigi che di solito finiscono con una riconciliazione sotto le lenzuola. Vista questa configurazione astrologica, sarete molto ispirati a limitare il più possibile le transazioni finanziarie importanti. Diffidate del trading azionario rischioso. Moderate la vostra propensione al rischio. Voto: 7,5

Cancro – Alcuni si renderanno conto di essere infatuati di un’altra persona rispetto al partner, altri invece daranno colpi d’ascia taglienti sulla routine amorosa. Il vostro partner sarà confuso dai vostri atteggiamenti insoliti, dalle vostre nuove direzioni e potrebbe chiedervi se commettete infedeltà.

Questa atmosfera astrologica renderà i cuori dei single molto teneri ed emotivi. Cercherete una maggiore soddisfazione dei sensi ed otterrete tutto ciò che desiderate. Evitate di fare speculazioni dubbie: le stelle si rifiuteranno di concedervi una grande fortuna e rischierete di perdere qualche scommessa. Siate premurosi e meno impazienti; preparate in modo approfondito i vostri progetti e non lasciatevi influenzare dalle opinioni divergenti delle persone che vi stanno attorno. Voto: 7,5

Il mese di luglio secondo le previsioni zodiacali sull'amore e denaro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Conversazioni piacevoli o discussioni aspre? Entrambi sono possibili se vivete in coppia. Questa atmosfera astrologica può trasformare gli scambi innocui in argomenti fastidiosi.

Single, se desiderate disperatamente incontrare qualcuno, le cose cambieranno. Influenzando il settore dell’amore, Venere avrà tutte le possibilità di toccarvi dritto al cuore. Coloro che hanno appena conosciuto una persona interessante voleranno sulle nuvole. Prestate particolare attenzione alle questioni finanziarie, dove il vostro giudizio non sarà sempre eccellente. Evitate di impegnare somme troppo elevate rispetto alle vostre possibilità in qualche investimento pericoloso. Siate vigili anche nel campo immobiliare: un contratto può non essere molto chiaro e dare vita a nuovi problemi legali. Voto: 7

Vergine – Gli influssi positivi di Venere porteranno la vostra vita matrimoniale in primo piano.

Lavorerete sodo per rendere la vostra unione il più efficace possibile. Cercherete di dissipare ogni tensione, ogni malinteso e di promuovere una cordiale comprensione. Le stelle augurano un fervore amoroso eccezionale, una passione totale che porterà vette di beatitudine ai single del segno, più in particolare a quelli della seconda decade. Nel complesso, un mese fantastico per organizzare piani romantici per il futuro. Evitate le transazioni finanziarie complicate. Anche se la fortuna in certe occasioni vi aiuta, accontentatevi del vostro reddito abituale, che sarà sufficiente, e non correte rischi in speculazioni dubbie. Voto: 7,5

Bilancia – Siete una di quelle persone che attribuiscono un’importanza capitale alla vostra vita di coppia.

Gli influssi di Giove promuoveranno la stabilità e porteranno tanti benefici nella vostra relazione d’amore. Godetevi i momenti felici della vostra convivenza, anche se di tanto in tanto arrivano piccoli scontri ad aggiungere un po’ di eccitazione. D’altronde, un incontro da sogno spingerà i single del segno a vivere la vita con più entusiasmo. Plutone in aspetto negativo potrebbe causare qualche scompiglio nel campo finanziario. Se la vostra situazione monetaria è sana, andrà tutto bene. Altrimenti, non sarà davvero il momento di correre rischi. Voto: 7,5

Scorpione – Il vostro potere di seduzione sarà al massimo: potrete raccogliere cuori senza stancarvi. Tuttavia, poiché vivete in coppia, sappiate come prendervi cura della vostra anima gemella, altrimenti andrete incontro a una scenata di gelosia molto spiacevole.

Single, potreste innamorarvi di qualcuno che è infelice a casa ma non è ancora divorziato. Potreste anche, per ragioni sociali o professionali, preferire una relazione segreta. Potrebbe anche essere che per orgoglio voi abbiate difficoltà ad ammettere la vostra attrazione per qualcuno. Questa volta, l’attenzione sarà focalizzata su una delle vostre attività preferite: guadagnare quanto più denaro possibile. Avrete, infatti, nuove possibilità per diversificare o aumentare il vostro reddito. Le transazioni finanziarie saranno eccellenti. Voto: 9

Previsioni dell'oroscopo amoroso e finanziario per il mese di luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sotto l’influenza del pianeta Urano i nativi del segno saranno particolarmente aperti e disponibili.

Saranno più umani del solito e più desiderosi di vivere una relazione motivante. Tra le persone sposate il clima sarà buono e l’attenzione sarà rivolta soprattutto ai figli, che saranno oggetto di molte preoccupazioni. In campo finanziario, in questo mese Mercurio potrebbe lanciare colpi di fortuna o, al contrario, creare situazioni confuse e deludenti. In ogni caso, fate attenzione a mantenere l’equilibrio; evitate acquisti costosi, debiti e investimenti rischiosi. Voto: 7,5

Capricorno – Con la benedizione delle stelle, la vita di coppia sarà armoniosa. Penserete a sviluppare la vostra vita sociale; questo vi permetterà di avere estro, ottenere intuizioni e mantenere rapporti più raffinati con gli altri.

Single, vi attende un mese colorato. La potente protezione che vi forniranno il Sole, Giove e Saturno, dovrebbe procurarvi grandi gioie in amore. Molto presto incontrerete la vostra anima gemella. Venere vi aiuterà a raggiungere un buon equilibrio finanziario. Darete più importanza a questo settore e cercherete di migliorare la vostra situazione economica. In alcuni casi, tuttavia, potrebbero venire in mente errori finanziari del passato. Voto: 8

Acquario – Avrete una grande voglia di vivere un amore con la A maiuscola. Venere sarà lì per aiutarvi generosamente. Inoltre, dovreste approfittare di questo mese per uscire e incontrare gente, se siete single. Altrimenti, le vostre relazioni emotive riacquisteranno il tono appassionato dei primi giorni della vostra unione, sia sentimentalmente che fisicamente.

Luglio si prospetta un buon mese per fare progetti futuri all’insegna della complicità. Urano e Nettuno si concentreranno moltissimo sul settore dedicato ai soldi. Le loro influenze avranno aspetti contraddittori: se Urano porta spesso afflussi di denaro inaspettati, Nettuno può impedirvi di vedere le cose con chiarezza e spingervi a fare spese di cui poi vi pentireste. Fortunatamente, la vostra natura ragionevole dovrebbe proteggervi da questi effetti perversi. Voto: 7,5

Pesci – Cielo nuvoloso riguardo ai tepi di cuore. Da un lato Nettuno vi renderà molto più romantici e sognatori del solito, rischiando però di riempirvi di illusioni. Fate attenzione, quindi, soprattutto se siete single. D’altra parte, Giove prometterà rapporti affettuosi con partner, ma anche il rischio di litigi se vi ribellate alla sua libertà o se non siete d’accordo sulla gestione dei soldi.

In campo finanziario, Nettuno porterà fortuna e offrirà protezione, ma attenzione: vi renderà molto ingenui. Non fidatevi senza riflettere attentamente, altrimenti sarete la preda ideale dei truffatori. Voto: 7.