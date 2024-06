Inizia l'ultimo weekend di giugno. Scopriamo quindi come andrà la giornata di sabato 29 giugno secondo l'oroscopo, con le stelle e le previsioni in amore, salute e lavoro per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: a livello sentimentale è il momento di esprimere i vostri sentimenti, in particolare se da tempo tenete un segreto. Con la Luna dalla vostra parte, andrà bene la situazione professionale; ci sarà una ripresa rispetto alle settimane precedenti.

Toro: siate forti e questo è il momento giusto per procedere verso i vostri obiettivi.

Sono normali i ripensamenti, ma il periodo è ottimale per ottenere dei risultati. In campo amoroso se un rapporto vi disturba, allontanatevi.

Gemelli: siate ottimisti, il periodo è perfetto per ottenere risultati che da tempo state attendendo in campo professionale. In amore sarà meglio dedicarsi al futuro, non tornate sui vostri passi.

Cancro: è un periodo di cambiamenti per i nati sotto questo segno, sono belle le stelle che riguardano il lato amoroso. Soluzioni in arrivo per il lavoro.

Leone: riuscirete a trovare la risposta a delle domande che da tempo vi ponete in campo lavorativo. Per quel che riguarda l'amore, l'inizio del weekend è perfetto per fare dei passi avanti con la persona che vi piace.

Vergine: la giornata di sabato 29 giugno vi vede particolarmente passionali. In amore riuscirete a chiarire delle situazioni non troppo chiare. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo fate attenzione alle polemiche.

Astrologia e oroscopo del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è un periodo particolare per i nati sotto questo segno zodiacale, soprattutto in amore, dove qualcuno potrà farvi delle proposte a cui non riuscirete a resistere.

Nel lavoro siate cauti.

Scorpione: con la luna favorevole, i single del segno potrebbero fare degli incontri interessanti. A livello professionale è il momento buono per osare.

Sagittario: è un momento di incertezza per i nati sotto questo segno, sia nel lavoro che in amore non ci sono certezze sul comportamento da avere. Supererete presto questa incertezza con l'arrivo del nuovo mese.

Capricorno: non siate frettolosi, questo è il momento adatto per gustare i risultati ottenuti in ambito lavorativo. In amore qualcuno potrebbe non pensarla come voi.

Acquario: sono favoriti i nuovi progetti per la sfera lavorativa. In amore sono possibili delle aperture in particolare i single del segno, desiderano mettersi in gioco.

Pesci: sono favoriti gli incontri per i single del segno, che non devono porsi dei limiti. Sono bellle le stelle anche per quanto riguarda l'ambito professionale, dove potrete ottenere risultati importanti.