L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 giugno. Sul piatto della bilancia, in bilico tra positività e negatività, i sei segni relativi alla seconda tranche zodiacale. La giornata di giovedì viene messa a confronto con l'amore e il lavoro. In ottimo aspetto è la giornata per i Pesci, valutati al top. Ottimo momento anche per Scorpione e Acquario.

Previsioni astrologiche del 6 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata decretata dall'Astrologia con un secco "no". Anche se questo giovedì non sarà proprio il massimo per voi della Bilancia, non dovete scoraggiarvi.

L'oroscopo pronostica comunque che in molti potrete contare su una discreta carica emotiva, quindi approfittatene per coccolare il partner e rafforzare il vostro legame. Se siete single, non lasciatevi sopraffare dalla malinconia: presto arriveranno nuove opportunità per conoscere persone interessanti. Sul lavoro, forse dovrete rimandare alcuni progetti, ma senza stress, anzi, coglierete l'occasione per riorganizzarvi. Fate spazio a nuove idee vincenti: forza e coraggio, il peggio sta per passare!

Scorpione: ★★★★★. La Luna in Gemelli sarà dalla vostra parte, regalando splendidi momenti di passione se siete in coppia. E voi single? Preparatevi a incontrare l'anima gemella: le stelle saranno dalla vostra parte invitandovi a godere ogni attimo di gioia.

Le relazioni ne usciranno più forti che mai, quindi preparatevi a brillare. La sensualità in diversi casi sarà unica, aiutando molti a catturare l'attenzione della persona amata. Single, l'oroscopo vi sorride, quindi non esitate e lanciatevi in nuove avventure - presto otterrete risultati gratificanti. Sul lavoro, sarete stimolati e pieni di energia.

Anche se potrebbe esserci qualche intoppo, con determinazione riuscirete a superarlo. Arriveranno novità positive anche dal punto di vista finanziario.

Sagittario: ★★★★. Anche se non sarà eccezionale, questo giovedì regalerà la solita routine positiva, senza eccessi ma sufficiente per una giornata davvero appagante. Preparatevi a godere la vita sentimentale: se siete in coppia, sarete pronti a dedicarvi anima e corpo al partner, fiduciosi di ricevere altrettanta attenzione amorevole.

Questo potrebbe essere il momento giusto per affrontare eventuali problemi di coppia. Date spago al vostro spirito di collaborazione e alla voglia di risolvere insieme ogni problema. Voi single, invece, vivrete una giornata tutto sommato piacevole, a livello emotivo e fisico. Trascorrere del tempo in luoghi naturali potrebbe regalare qualche interessante incontro. Ambito lavorativo: le previsioni indicano possibili opportunità: accogliete con entusiasmo queste nuove possibilità, pronte a portarvi verso gratificanti traguardi.

Capricorno: ★★★. Secondo le previsioni astrologiche, per molti nativi potrebbe essere una giornata leggermente negativa. Il suggerimento è quello di affrontare le questioni senza esitazione, magari chiedendo aiuto a qualcuno che potrebbe risolverle.

In amore, prima di prendere qualsiasi decisione, chiarite i vostri sentimenti e concentratevi con serenità nel rapporto. Ci sarà una lieve tensione nella relazione di coppia, nel pomeriggio o alla sera, ma senza compromettere l'equilibrio della relazione. Per i single, giornata piuttosto monotona: non riuscirete a realizzare molto. A dominare il periodo, una sottile malinconia che vi impedirà di concretizzare gli intenti: restate tranquilli e non forzate gli eventi. Sul lavoro, rispondete prontamente agli impegni, altrimenti il morale potrebbe crollare.

Acquario: ★★★★★. L'oroscopo annuncia un'eccellente giornata, con favorevoli indicazioni astrologiche per il vostro segno. Ciò suggerisce l'inizio di un periodo positivo in molti ambiti, per alcuni già intravisto nei giorni scorsi.

Per le coppie, la comunicazione sarà particolarmente fluida grazie all'influsso di Marte: facilitati l'approfondimento, l'espansione e il miglioramento dell'intesa amorosa. I single, invece, si apriranno a una nuova e stimolante dimensione dell'amore, libera e sfuggente, che catturerà la loro curiosità. Sul fronte lavorativo, con gli astri positivi e le energie a vostra disposizione, vi dedicherete con grande impegno e senza risparmiarvi alla solite mansioni. Per quanto riguarda la parte economica, il denaro c'è, ma quanta fatica!

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di giovedì 6 giugno, prevede un centro settimana magnifico, grazie all'influenza speciale della Luna. Questo porterà serenità e fortuna nei rapporti personali e amorosi.

In coppia, vivrete un periodo di vigore, vitalità e determinazione. Anche il relax e le attività che richiedono disciplina e impegno saranno favoriti. A voi single il bisogno d'amore aumenterà e il cuore si aprirà presto nella direzione che desiderate. Non dovete porvi domande a cui non avete risposte, il vostro entusiasmo vi condurrà sulla strada giusta. Sul lavoro, sarà una giornata impegnativa ma ricca di soddisfazioni. Avvertite già il vento del cambiamento: ciò di cui avevate bisogno e che cercavate negli ultimi tempi, diventerà sempre più reale. Prima di compiere passi decisivi, però, confrontatevi con le persone di fiducia.