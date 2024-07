L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì 1° agosto. In analisi in questa sede c'è la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci. Il primo giorno del nuovo mese vedrà in ottima forma Scorpione, Acquario e Pesci, considerati a massima positività in classifica. Bene anche il Capricorno, mentre per Bilancia e Sagittario si profila un periodo sottotono.

Previsioni astrologiche del 1° agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. La giornata potrebbe rivelarsi poco produttiva, con un andamento generalmente sottotono o con potenziali momenti di instabilità.

È meglio restare in disparte e evitare situazioni complicate. In amore, cercate di dribblare discussioni con il partner per non mettere a rischio l’armonia della relazione. Accettate i giusti cambiamenti che potrebbero presentarsi, ma fatelo senza esitare. Single, scegliete una compagnia che vi faccia stare bene e non sforzatevi di adattare il vostro carattere a situazioni che non piacciono. Nel lavoro, esprimete il vostro parere sulle situazioni che ben conoscete, ovviamente fatelo in modo da non sembrare polemici.

Scorpione: ★★★★★. Il prossimo giovedì promette di essere particolarmente positivo. L’inventiva e l’impegno che dimostrerete saranno ben accolti e porteranno a risultati soddisfacenti.

In amore, vi sentirete particolarmente affiatati con il partner, riscoprendo l’armonia e la complicità di coppia. Single, una buona notizia potrebbe darvi l’energia per avviare nuove amicizie oppure instaurare legami significativi. Sfruttate il momento per esplorare eventuali novità nel corso della giornata. Nel lavoro, raggiungerete i vostri obiettivi con determinazione e un pizzico di fortuna.

Inizierete a vedere i frutti dei vostri sforzi tra non molto.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 1° agosto profila un avvio di mese che tendenzialmente potrebbe portare alcuni contrattempi. Non tutte le magagne vengono per nuocere, meglio esserne consapevoli. Infatti, potrebbero capitare situazioni inizialmente poco positive, da divenire col tempo producenti per i vostri interessi.

Puntate sugli aspetti positivi in modo da affrontare al meglio la giornata. In amore, la gelosia potrebbe causare tensioni; cercate di mantenere la calma e non lasciatevi sopraffare da eventuali crisi nervose. Single, riflettete attentamente su ciò che sembra un grande amore e valutate bene: a voi la giusta decisione. Nel lavoro, sarà una giornata dinamica con molte attività da gestire. Rimanete concentrati e cercando di evitare di strafare.

Oroscopo e stelle del 1° agosto, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata di apertura del nuove mese di agosto si prospetta positiva e senza problemi particolari. In amore, vi circonderete di un clima ottimistico, il che avrà un effetto favorevole sulla vostra relazione.

Se avete questioni personali da risolvere, agite con decisione, senza tergiversare più di tanto: il ferro va battuto caldo! Single, dedicate tempo a voi stessi e alle vostre passioni, approfittando del momento per avviare nuovi legami. Nel lavoro, la grinta e il dinamismo porteranno molto presto cambiamenti positivi. Unica condizione: che siano supportati da buone idee.

Acquario: ★★★★★. Il giorno in analisi si prospetta ottimo, in ogni contesto. Sicuramente sarà assai favorevole al vostro segno e privo di intoppi significativi riguardo il settore amore e affini. In generale godrete di un periodo sereno, sia con il partner che con i famigliari. In molti casi avrete l’opportunità di risolvere situazioni stagnanti, in primis quelle che ultimamente hanno tenuto col fiato sospeso.

Single, la ricchezza interiore favorirà nuove amicizie e potenziali amori. Prendetevi del tempo per analizzare il carattere di una bella persona. Nel lavoro, potreste ottenere riconoscimenti e avere successo. Preparatevi a nuove responsabilità: intanto, iniziate a risolvere eventuali incognite.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 1°agosto, prevede uno splendido inizio mese. Pertanto la giornata sarà quasi perfetta, con gli astri favorevoli in ogni aspetto. In amore, apprezzerete la forza e l’armonia del rapporto, e presto potreste anche pianificare un viaggio romantico da fare ovviamente non subito, visto il periodo feriale. Single, il momento è propizio per esprimere ogni bella emozione, specialmente se nascosta nelle pieghe del cuore. Intanto, godetevi pure il tempo a disposizione con gli amici più cari. Nel lavoro, riscuoterete consensi e gli affari andranno bene. In vista un notevole miglioramento della vostra immagine sociale.