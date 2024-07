L'oroscopo del fine settimana 20 e 21 luglio racconta che la vita affettiva dei nati in Ariete sarà al centro dell’attenzione e che i Pesci avranno una grande fortuna a livello finanziario. Venere favorirà la vita sentimentale dei single del Capricorno, mentre Saturno potrebbe regalare qualche delusione d’amore ai single della Bilancia. Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i segni con le pagelle.

Il fine settimana 20-21 luglio secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra vita affettiva sarà sotto i riflettori. Chi dà la priorità alle emozioni viene ricompensato profumatamente.

Che siate sposati o single, troverete molte cose che vi riempiranno il cuore di tenerezza. Sognate di raddoppiare il vostro reddito? Probabilmente questa volta non ci riuscirete. Avete paura di ritrovarvi senza un soldo? Non è il momento di far crollare il vostro equilibrio economico. Infatti, nessun pianeta importante avrà un impatto diretto sulla vostra vita finanziaria, quindi, sarà praticamente uno status quo. Voto: 7

Toro – Si preannuncia un periodo decisivo per molti di voi. Se sorgono problemi nella vostra relazione d’amore, non potete ignorarli e continuare come se nulla fosse! Avrete buone possibilità di trovare soluzioni accettabili con il vostro partner. Single, state in guardia! Non credete ai grandi giuramenti d'amore di chi è molto attraente, ma bugiardo.

Siate più tolleranti nei confronti dei vostri diversi partner, ma non idealizzateli! Mercurio, il pianeta del commercio e dell'intelligenza, vi aiuterà a fare alcune interessanti transazioni finanziarie. Il suo impatto positivo sarà rafforzato da Giove, sovrano della fortuna. Il vostro conto in banca potrebbe quindi iniziare a gonfiarsi visibilmente!

Voto: 7,5

Gemelli – È possibile che un rivale cerchi di creare problemi e tensioni nel vostro nucleo familiare. Ma queste crisi saranno presto superate. Gli aspetti armoniosi del pianeta Urano vi permetteranno di prendere il controllo della situazione e di mettere la testa sulle spalle. Se siete single, sarete invitati a cambiare il vostro comportamento dopo un incontro che potrebbe rivelarsi roseo e duraturo.

Urano, nonostante le sue minacce, non vi impedirà di ottenere guadagni materiali interessanti, a volte superiori alle vostre previsioni più ottimistiche. Riducendo le spese, rifiutando le acrobazie finanziarie e pagando tutto in contanti, non correrete praticamente alcun rischio. Tenete d'occhio le bollette e gli estratti conto e rifiutate con decisione le offerte troppo allettanti per essere davvero serie. Voto: 7

Cancro – Venere, la dea dell’amore, influenzerà generosamente il settore legato alla vita di coppia. Questo significa che la vostra vita coniugale si svolgerà sotto buoni auspici. Se vivete da soli, l’aspetto attuale di Venere promette un incontro sensazionale, che farà esplodere il cuore come fuochi d’artifici.

Sul fronte finanziario, sarete particolarmente attratti dagli investimenti di grosso calibro. Se è così, l'Oroscopo raccomanda di non fare il passo più lungo della gamba perché avete molto da perdere. Attenzione al vostro spiccato gusto per il rischio. Voto: 7

L'atmosfera sentimentale e finanziaria nel weekend 20-21 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Gli attuali impatti planetari possono esacerbare il vostro desiderio di libertà o quello del vostro partner. Fate attenzione a non mettere a rischio la vostra relazione romantica: misurate le cose che dite o fate. Se riuscirete a dimostrare la vostra fedeltà alla persona amata, sarete ricompensati ben oltre le vostre aspettative. Se siete single, sarà un buon periodo per tutto ciò che riguarda l’amore, molti di voi mostreranno alla persona interessata il lato giocoso, romantico e avventuroso.

Sul fronte finanziario, Marte in aspetto disarmonico disturba la vostra capacità di giudizio. Evitate quindi di fare transazioni finanziari in questo periodo. Una questione controversa si ripresenterà nella vostra vita e vi metterà in difficoltà. Voto: 6

Vergine – Alcuni nativi della Vergine saranno inclini a condurre una vita sentimentale più spensierata che rigorosa. Tuttavia, con la Luna in buon aspetto, tutti questi piccoli fastidi, pericoli e problemi svaniranno gradualmente. Con il sostegno di Giove e Nettuno, non dovreste avere problemi a riprendere un ottimo contatto con il vostro partner. Anche chi sta uscendo da un periodo difficile potrà ritrovare la felicità insieme. Vi aspetta un weekend fortunato a livello finanziario.

Potrete beneficiare di un inaspettato afflusso di denaro o di un'improvvisa opportunità di trasferirvi in un ambiente più piacevole. Voto: 8

Bilancia – Saturno in aspetto disarmonico potrebbe influenzare la vostra vita sentimentale. Se siete sposati, probabilmente il fine settimana si svolgerà senza problemi. Ma se siete single, fate attenzione: questo aspetto di Saturno potrebbe farvi innamorare di qualcuno che vi deluderà e spezzerà il vostro cuore. Non lasciatevi sedurre dalle apparenze e non date credito a tutti i bei discorsi che sentite. Le stelle vi daranno la lucidità e il senso della realtà di cui avete bisogno per gestire senza problemi le vostre attività finanziarie. Sarete in grado di effettuare abili transazioni o investimenti sicuri, dandovi la possibilità di migliorare la vostra situazione economica.

Voto: 7

Scorpione – Continua la felicità nella vostra vita sentimentale. Dopo un periodo molto protetto, finalmente potrete godere del sostegno di una configurazione planetaria eccezionale: approfittatene. In programma: felicità serena e autentica se siete in coppia e, se siete da soli, un incontro eccezionale. Se incontrate la vostra anima gemella, non lasciatevela scappare senza reagire! In ambito finanziario, la fortuna vi farà compagnia in queste 48 ore, questo significa anche che non avrete particolari problemi finanziari. Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo per il weekend 20-21 luglio, sentimenti e soldi: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo weekend, molti single del segno faranno follie d’amore.

E se vi trovate bene con la persona che condivide il vostro letto, la festa sarà infinita. Poi si passa alle notti in bianco! Finché non sarete disposti a fare qualche altra concessione, il rapporto con il vostro partner sarà conflittuale. Non gettate troppo benzina sul fuoco, o potreste avere una spiacevole sorpresa. Per darvi coraggio e mantenere la vostra voglia di vivere, concedetevi e assecondate le vostre piccole fantasie. Ma non esagerate e non trascurate le vostre finanze e il vostro conto in banca. Voto: 7

Capricorno – Il Sole influenzerà la vostra vita di coppia e proverete una certa dose di egoismo. Per una volta, anteporrete i vostri bisogni e desideri personali a quelli del partner.

In alcuni casi, tutto andrà bene ma per alcuni di voi questo atteggiamento insolito potrebbe provocare qualche discussione. Questa forte atmosfera venusiana favorirà la vita sentimentale dei single. Se cercate piacere, avrete un ottimo successo. Non cedete alla tentazione del denaro facile! Sotto l'impulso di Marte, molti di voi faranno anche passi falsi per accumulare denaro, mentre altri si lanceranno in investimenti sfarzosi credendosi lungimiranti. Per il momento, le stelle non sembrano volervi dare nemmeno la minima possibilità di guadagnarvi la pagnotta senza sudare. Voto: 7

Acquario – Questo aspetto di Venere darà vita alle relazioni coniugali. Moltiplicate le attività con il vostro partner per evitare il rischio di rivalità malsane.

Per i single, sarà un weekend colmo di dolcezza e leggerezza. Avrete voglia di fare piacevoli avventure e flirt. La vostra vita sentimentale sarà allegra e fluida, senza tensioni o drammi. La presenza di Giove nel settore finanziario significa che riceverete una somma di denaro inaspettata. E questo vi risolleverà l’animo e vi permetterà di fare una vacanza da sogno. Voto: 8

Pesci – Approfittate di questa atmosfera astrologica serena per parlare al vostro partner delle idee che vi ossessionano, dei progetti che vi perseguitano, dei desideri che avete. Uscite dalla vostra solita reticenza e vedrete che il vostro partner sarà felice della fiducia che gli accordate. Se siete single, questo aspetto di Venere significa molto per il vostro cuore.

Non lasciate che le preoccupazioni o i rimpianti vi pesino. Mostrando uno stato d'animo meno cupo e più allegro, avrete più successo nella ricerca dell'amore. Questa congiunzione astrale è un segno sicuro di grande fortuna finanziaria. Non lasciatevi sfuggire questo buon segno: chiedete un bonus di qualche tipo, accettate un nuovo lavoro o la promozione. Voto: 9