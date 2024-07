L’Oroscopo di martedì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 luglio. In analisi in questa sede vi è la sestina relativa alla seconda metà zodiacale. L'afa di questi giorni certamente farà un baffo a coloro nativi del Capricorno e dell'Acquario, simboli considerati in giornata da cinque stelle. Classifica quotidiana positiva anche per Scorpione, Sagittario e Pesci.

Previsioni astrologiche del 16 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Le stelle non saranno dalla vostra questo martedì. In evidenza un periodo certamente assai delicato, in alcune situazioni che solo voi sapete.

Affronterete una giornata difficile anche a causa di disarmonie astrali, con possibili disagi in famiglia, lavoro e amicizie. Valutate attentamente prima di agire, ma fatelo con decisione. In amore, sentirete l'urgenza di risolvere discussioni mai risolte per evitare litigi con il partner. Evitate di alimentare le tensioni. I single si troveranno con la mente agitata e confusa, senza una direzione chiara. Prendete una pausa per riflettere a fondo sulle vostre prossime scelte. Sul lavoro, aspettate prima di impegnarvi in nuovi progetti o prese di posizione.

Scorpione: ★★★★. Tutto sommato una buona giornata, anche se potrebbero esserci piccoli intermezzi a cui dare attenzione. Alcuni pianeti non vi sorreggeranno molto, quindi prestate maggiore attenzione ai progetti e alle attività recentemente intrapresi.

Non date peso ai dubbi che potrebbero sorgere, perché vi farebbero solo perdere tempo. In amore, sarà un buon momento per riesaminare alcune aspettative, puntando in alto ma con realismo. Elaborate strategie per raggiungere i prossimi obiettivi. Per i single, Luna e Saturno invitano a prestare maggiore attenzione agli affetti, permettendo di selezionare amicizie sincere che rallegreranno nei momenti difficili.

Sul lavoro, una questione complessa su cui lavorate da tempo sembrerà finalmente avviarsi verso la soluzione.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 16 luglio vede il prossimo martedì abbastanza alla portata. In molti casi potrebbe maturare anche una giornata quasi perfetta per molti di voi: tutto dipenderà dal tipo di ascendente che si possiede.

Le attività lavorative e gli impegni programmati da tempo, sia personali che familiari, troveranno il loro naturale compimento. La fortuna in parte vi accompagnerà, e presto riceverete conferme di questo sostegno. In amore, le stelle ravviveranno anche i rapporti appena iniziati, un fatto positivo dato che molti di voi hanno attraversato un inizio mese difficile sul fronte sentimentale. Questo giovedì potrebbe segnare una svolta importante nel campo lavorativo.

Oroscopo e stelle del 16 luglio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata vincente in molti settori. In tanti del segno vi sentirete davvero su di giri e di ottimo umore. Secondo l'oroscopo, in amore tutto andrà bene con il vostro partner.

Vi accorgerete che investire emozioni ed energie nel rapporto lo renderà ancora più felice. Per i single, la Luna favorevole al 90% metterà in primo piano le questioni sentimentali. La presenza di astri benevoli rassicurerà la vita affettiva, permettendovi di fare nuove conoscenze e magari di impegnarvi con qualcuno vicino a voi. Nel lavoro si delineeranno ottime possibilità di successo. Cogliete l'attimo perché la fortuna non aspetta: datevi da fare e raggiungerete traguardi speciali.

Acquario: ★★★★★. Assai promettente il martedì in arrivo, con l'amore e i sentimenti in generale risalita. La situazione astrologica sarà discreta ma significativa anche per il settore del lavoro. Gli astri metteranno in risalto intraprendenza, energia e spirito d’iniziativa, anche in chi non sospettava di possederli.

Sentirete il bisogno di emergere e di raggiungere un obiettivo importante senza indugi. Userete la vostra intelligenza per pianificare le mosse migliori, da mettere in pratica non appena la serenità tornerà a splendere attorno a voi. Predominerà un desiderio di evasione, magari di fuga dalle responsabilità sentimentali. Qualsiasi cosa andrà bene, ma in questo periodo il target sarà pazientare.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di martedì 16 luglio, pronostica una giornata di normale amministrazione. La situazione astrologica sarà discreta ma significativa per sentimenti e lavoro. Gli astri metteranno in risalto intraprendenza, energia e spirito d’iniziativa, anche in chi non sospettava di possederli.

Sentirete il bisogno di emergere e di raggiungere un obiettivo importante senza indugi. Userete la vostra intelligenza per pianificare le mosse migliori, da mettere in pratica non appena la serenità tornerà a splendere attorno a voi. Predominerà un desiderio di evasione, magari di fuga dalle responsabilità sentimentali. Qualsiasi cosa andrà bene, ma in questo periodo il target sarà pazientare.