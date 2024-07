L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 luglio. In analisi la giornata di partenza della nuova settimana, valutata e confrontata con la sestina relativa alla seconda metà zodiacale. Ad avere la meglio tra i sei simboli astrali in oggetto, Sagittario e Acquario, indicati in classifica con cinque stelle. In deciso calo il periodo, invece, per quelli della Bilancia, considerati in giornata "no".

Previsioni astrologiche del 22 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata sottotono! L'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo, quindi preparatevi a convivere con qualche difficoltà.

Siate sempre sinceri per evitare incomprensioni e comportatevi in modo intelligente, tenendo a freno la lingua su questioni delicate. In amore, non scoraggiatevi se il partner vi presenta il conto per cose passate. Moderate l'ottimismo e cercate di ristabilire gli equilibri. I single dovranno affrontare problemi temporanei, senza diventare troppo pessimisti. L'aiuto di un amico potrebbe fare chiarezza. Nel lavoro, vivrete una fase di scontentezza. Accontentatevi di quanto avete, per adesso.

Scorpione: ★★★★. Si prospetta un avvio di settimana mediamente positivo, anche se potrebbe causare un po' di ansia. Concentratevi nei rapporti interpersonali e con pazienza e buona volontà riuscirete a concludere il periodo positivamente.

In amore, l’intesa di coppia ritrovata donerà slancio alla vita sentimentale. I single, brillanti e vivaci, emergeranno per fascino e allegria, catturando la simpatia di tutti e realizzando sogni sospirati. Nel lavoro, la fiducia in voi stessi sarà alta, aiutandovi a risolvere situazioni complicate. Apportare cambiamenti ai progetti in corso favorirà possibili guadagni extra.

Sagittario: ★★★★★. Discreto il lunedì di prossima venuta, con un cielo migliore rispetto ai giorni precedenti. Puntate sul buon senso e la concentrazione. In amore, sarà una giornata positiva, bilanciando momenti impegnativi con buonumore. Dedicate attenzione al partner, aiutandolo a superare le proprie problematiche. I single dovrebbero aprirsi a nuove amicizie e rinnovare la vita sociale per trovare felicità e nuovi incontri.

Nel lavoro, la curiosità sarà il motore che vi spingerà a cercare nuove e stimolanti opportunità. Mantenendo serenità ed entusiasmo riuscirete a vedere tutto in modo chiaro e cristallino.

Oroscopo e stelle del 22 luglio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata di lunedì all'insegna della scontata routine. Seppur abbastanza positiva, la giornata potrebbe risultare leggermente a rischio nei rapporti interpersonali. Siate tranquilli e investite il vostro tempo in modo produttivo e con intelligenza. In amore, la Luna in Acquario porterà qualche bella novità positive, aumentando l’intesa con il partner. I single che ultimamente hanno respinto offerte amorose, potrebbero decidersi e fare marcia indietro: pronti a riaprire il cuore all'amore?

Nel lavoro, otterrete piccole soddisfazioni che vi renderanno più dinamici e favoriranno nuovi progetti.

Acquario: ★★★★★. Giornata insuperabile, con una meravigliosa Luna posizionata nel vostro segno. Saranno favorite le situazioni affettive con problemi da risolvere: finalmente potrebbe arrivare quella risposta attesa da tempo. In amore, anticipare le mosse sarà una buona tattica se siete sicuri di ciò che volete. Organizzate una serata indimenticabile con la persona amata, giusto per dare una spintarella a ciò che naturalmente ne potrebbe conseguire: un dopocena al peperoncino! Molti single, intanto, dovranno appianare problemi sentimentali con calma e farsi avanti se impazienti di dichiararsi.

Nel lavoro, otterrete i riconoscimenti morali desiderati e presto verrete apprezzati per i vostri sforzi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 22 luglio, mette in conto un avvio settimanale certamente buono. La giornata in larga misura prospetta abbastanza occasioni da investire nel rapporto affettivo, regalando diverse opportunità da sfruttare. Il cielo astrale brillerà intensamente, grazie alla specularità positiva del 90% di Venere, nonché l'ottimo aspetto della Luna presente in Acquario. In amore, avrete bisogno di sicurezza emotiva: siate sinceri con il partner in modo da far capire le vostre vere esigenze. I single saranno fortunati e potranno realizzare diversi buoni propositi. Nel lavoro, un incontro straordinario potrebbe portare a definire un progetto promettente, forse anche basato su idee un po' eccentriche.