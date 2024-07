L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 22 luglio 2024. Le analisi astrologiche in questa sede si concentrano sui primi sei segni dello zodiaco. Tra i simboli zodiacali più fortunati del periodo, certamente il Leone, segno favorito dall'ingresso del Sole nel proprio segno. In ottima evidenza anche Toro e Gemelli, entrambi tra i favoriti. Per il Cancro, invece, questo lunedì si prospetta abbastanza sottotono.

Previsioni zodiacali del 22 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. In questa giornata di inizio settimana darete il massimo per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente, e questo vi permetterà di affrontare la vita di coppia con maggiore consapevolezza.

La serata si preannuncia vivace e piena di gioia di vivere, grazie all'influsso positivo delle stelle che illumineranno il legame. Per i single, quando le situazioni sono favorevoli, vi mettete in gioco in prima persona per ottenere ciò che desiderate davvero: preparatevi allora ad avvicinare una persona che vi piace. Non rimandate un impegno lavorativo che può sembrare insignificante, ma che potrebbe rivelarsi vantaggioso a lungo termine. Perché questo lunedì potrebbe essere particolarmente promettente. In arrivo una novità.

Toro: ★★★★★. Tanta buona fortuna in programma. Vi sentirete particolarmente aperti e pronti a cogliere tutte le suggestioni sentimentali che vi si presenteranno. Per chi è in coppia, si prospetta un lunedì ricco di eventi: grazie alla tolleranza reciproca, riuscirete a superare con successo situazioni complicate.

Per i single, il fascino non passerà inosservato. Avrete l'opportunità di approfondire conoscenze interessanti, poiché la giornata si preannuncia stimolante già dal mattino. Le persone che vi circondano saranno fortemente attratte dal vostro magnetismo. Sul lavoro, mostrerete straordinarie capacità e gestirete con successo ogni situazione.

Questo vi permetterà di dimostrare ai superiori che siete pronti per una promozione.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 22 luglio mette sul piatto una giornata spettacolare. Pronti a "sbancare" in amore? Per le coppie consolidate, uscire di casa per qualche ora sarà un vero toccasana per entrambi. Delegate le responsabilità ad altri e godetevi un po’ di libertà insieme a chi amate, senza pensare a nulla.

Per i single, un'amicizia affettuosa potrebbe trasformarsi in amore oppure consolidarsi ulteriormente. Sarà inoltre molto piacevole ritrovare una persona cara persa di vista e scoprire di essere ancora molto vicini. Sul lavoro, troverete soluzioni facili e questa sarà la svolta della vostra giornata. Siete sulla strada giusta: potrebbe essere l'occasione perfetta per dimostrare le vostre capacità.

Oroscopo e stelle del 22 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Lunedì dovrete armarvi di pazienza per gestire un partner incline al litigio, mantenendo un atteggiamento pacato. Sarà così una giornata agitata: cercate di essere prudenti nella relazione, mostrando comprensione e riducendo l'autoritarismo di cui siete dotati.

Per i single, anche se la pazienza non è il vostro forte, dovrete confrontarvi con persone dal carattere complicato. Potreste trovare difficile gestire la situazione da soli, quindi cercate il supporto di qualcuno che vi aiuti a risolvere le questioni più spinose. Sul lavoro, esporsi può essere rischioso, ma a volte non farlo è ancora peggio. Avete la tendenza a evitare di mettervi in gioco per paura del giudizio altrui, così facendo trascurate i risultati positivi che potreste ottenere.

Leone: 'top del giorno'. Partirà davvero alla grande questa nuova settimana. Grazie al Sole nel segno, avrete tutte le carte in regola per realizzare ogni vostro desiderio in amore e nel lavoro. Accantonate la pigrizia e datevi da fare, avviando i nuovi progetti che avete in mente, ovviamente insieme a chi amate.

Per i single, le stelle vi assisteranno a dovere: sarete in ottima forma, con lo spirito giusto e un'attrattiva irresistibile. Approfittate di questa situazione favorevole per dedicarvi a qualcosa che vi porti una giusta riconoscenza. Potrebbero presentarsi delle opportunità lavorative da sfruttare al massimo. Sarà anche il momento ideale per prendere decisioni importanti per il futuro.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani 22 luglio indica che potrete vivere la relazione con serenità. Se invece ci fossero ancora dei problemi da risolvere, provate con un approccio dolce, cercando un dialogo costruttivo con il partner per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi. Per i single, la giornata sarà all'insegna delle conquiste amorose e della ricerca di nuovi rapporti interpersonali.

Il vostro modo di fare intrigante e spontaneo attirerà l'attenzione di chi vi piace. Se desiderate novità in campo sentimentale, cercate di comunicare con qualcuno compatibile con il vostro carattere. Anche sul lavoro potrebbero esserci delle novità e potrete sicuramente trarne vantaggio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 luglio.