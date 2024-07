L'oroscopo del 5 luglio afferma che questa giornata donerà un bel carico di energia e passione ai nativi dell’Ariete. Per i nati in Toro, questo sarà il periodo giusto per iniziare una dieta dimagrante. Per le persone native del Capricorno che vivono in coppia, sarà una giornata all’insegna della serenità. Per i nati in Acquario, invece, saranno ore cariche di tensione in amore. Ora è il momento di scoprire che cosa hanno pianificato le stelle per voi dal punto di vista dell’amore, del lavoro e del benessere, leggendo le seguenti previsioni zodiacali dedicate alla giornata di venerdì 5 luglio.

La giornata di venerdì 5 luglio secondo l'oroscopo dell'amore, lavoro, benessere: da Ariete a Cancro

Ariete – Le stelle promettono una giornata piena di energia e passione soprattutto sul fronte amoroso. Se non avete ancora trovato il partner dei vostri sogni, potreste fare un incontro che cambierà la vostra esistenza. Se vivete in coppia, godetevi momenti di complicità con il vostro amore. Per il campo lavorativo, questa giornata offre opportunità imperdibili: coglietele al volo. La vostra creatività e il tuo entusiasmo saranno apprezzati da coloro che vi stanno attorno. Grazie agli influssi tonificanti di Giove sarete in ottima forma. Addio attacchi d’ansia. Ora siete in pieno possesso del vostro buon fisico.

Non esagerate con cibi spazzatura, alcol, sigarette.

Toro – Un po' di tensione in amore. Cercate di comunicare con il vostro partner in maniera chiara e concisa, per evitare fraintendimenti. Se il vostro cuore è solo, non gettate la spugna proprio adesso perché la persona giusta potrebbe essere dietro l'angolo. Periodo impegnativo al lavoro, sarà difficile per voi lavorare in squadra.

Eppure, sarete obbligati a farlo. Quindi, cercate di sopportare questi vincoli e non gettatevi nello scompiglio: la pazienza pagherà. Se avete deciso di fare una dieta dimagrante, ora è il momento di iniziarla. Non esagerate, però: non si tratta solo di perdere peso, ma anche di mantenersi in salute.

Gemelli – Si respira aria serena tra le mura domestiche.

Sfruttate questa situazione per coccolare il vostro partner e la vostra famiglia. Se siete single, potreste fare nuove conoscenze interessanti. In campo lavorativo, è finito il periodo difficile che avete dovuto sopportare di recente e che ha messo a dura prova i vostri nervi. Urano e Nettuno sosteranno i vostri sforzi e veglieranno sul vostro progresso. Se vi viene offerta una formazione, accettate senza pensarci due volte; potrebbe derivarne una promozione. Sul fronte della salute, saprete imporvi uno stile di vita sano. Alcuni nati in Gemelli decideranno addirittura di smettere di fumare. Inoltre, il trattamento per l’insonnia inizierà a dare buoni risultati.

Cancro – Questa Luna promette un nuovo inizio in amore.

Se siete single, potreste perdere la testa per una persona incrociata in uno dei vostri luoghi abituali. Se vivete in coppia, è il momento di riscoprire la passione con il vostro partner. Gli accordi firmati in questo periodo avranno grandi possibilità di prosperare. Il guaio è che non vi sarà facile trarre conclusioni: Marte vi renderà impulsivi e schietti, per cui le vostre capacità diplomatiche mancheranno nelle discussioni e nelle trattative. Con questa atmosfera astrologica, il vostro morale giocherà brutti scherzi. Fate qualche attività fisica per sostenere il morale. Se non avete energia per farlo, optate per lezioni di stretching solo per motivarvi.

Astrologia del giorno 5 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo regna un po’ di confusione in amore. Se avete dei dubbi e perplessità sulla vostra relazione amorosa, l'Oroscopo consiglia di fare una pausa di riflessione, per verificare la veridicità dei vostri sentimenti e quelli del partner. Se siete ancora single, non accontentatevi della prima persona che mostra un briciolo di interesse nei vostri confronti, cercate quella che fa al caso vostro. Sul lavoro, il gusto della competizione decuplica. Stimolati da Marte, pianeta del dinamismo e della combattività, non smetterete mai di lottare per sviluppare la vostra situazione professionale e raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi.

Accattivanti, tenaci, efficienti sul campo, salirete in vetta con la forza della vostra volontà. Sotto la guida di Mercurio, sarete tentati di prendere in considerazione l’idea di tornare in ottima forma. Fatelo senza esitazione. Iniziate privilegiando cibi ricchi di vitamine e facendo attività fisica.

Vergine – In campo amoroso, questa giornata si dipinge di romanticismo. Se siete single, Cupido ha in mente di scagliare una freccia contro di voi facendovi innamorare di una persona che va dietro a voi da molto tempo. Se siete in coppia, organizzate qualcosa di speciale e indimenticabile con la vostra anima gemella. Parlando di lavoro, questa è la giornata giusta per risolvere problemi e portare a termine progetti lasciati ancora in sospeso.

La vostra lucidità e la vostra pignoleria piaceranno sia ai vostri colleghi che ai vostri superiori. Nel campo del benessere, avete una grande quantità di energia addosso, sfruttatela per fare tutto quello che vi piace.

Bilancia – Venere promette di farvi vivere una giornata romantica e armoniosa. Se il vostro cuore è solo da troppo tempo, nelle prossime ore potrebbe presentarsi una persona speciale, capace di dare un senso alla vostra vita. Se avete la persona giusta al vostro fianco, il vostro legame sarà più sereno che mai. La vostra vita professionale sarà soggetta a una doppia influenza planetaria: quella di Nettuno, restrittiva, bloccante e costrittiva; e quella di Mercurio, imprevedibile, a volte esplosiva e spesso rinnovatrice.

L’influsso di Giove aumenterà la vostra voglia di impegnarvi fisicamente e di praticare sport in maniera regolare. Questo è il modo migliore per mantenere una bella forma fisica. Sappiate che il nuoto può essere molto utile per voi.

Scorpione – Passione alle stelle! Alcuni single dello Scorpione potrebbero vivere un’avventura memorabile e fare scoperte inaspettate. Se avete una relazione amorosa, vi attende una giornata molto intesa e passionale. In campo lavorativo, per ottenere buoni risultati questa volta dovrete assolutamente coltivare la pazienza e il senso della fatica. Non pensate, infatti, che le opportunità vi cadano in testa. Siate perseveranti in ogni cosa. La vostra salute non vi darà nessuna preoccupazione.

Sarà una giornata positiva anche per i nativi che hanno dei problemi al cuore. Per curare i dolori reumatici, fate regolarmente attività fisica.

Previsioni astrologiche di venerdì 5 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, regna ancora l’indecisione nella vostra vita. Se c’è qualcosa che non vi convince nel vostro rapporto di coppia, confrontatevi con il vostro partner e cercate di capire cosa c’è che non va tra voi due. Se siete single, continuate a cercare la persona dei vostri sogni e quando l’avete trovata viziatela con il vostro amore. Trarrete vantaggio dalle trasformazioni che avverranno nel vostro ambiente professionale. Marte in aspetto positivo vi donerà un’eccellente adattabilità proteggendo la vostra schiena.

Con lo stile frenetico che conducete da così tanto tempo e con questa situazione astrologica così movimentata, avrete bisogno di riequilibrare le vostre energie. L’agopuntura sarebbe l’ideale per voi.

Capricorno – Atmosfera serena e godibile in amore. Assaporate ogni attimo che passate con la persona che amate e con la vostra famiglia. Se non avete ancora trovato il partner dei vostri sogni, non demoralizzatevi: presto il vostro cuore tornerà a battere all’impazzata. L’atmosfera lunare di questo periodo dovrebbe rendervi efficienti, fornirvi una buona energia e aiutarvi a portare a termine i vostri progetti di lavoro. Sul fronte del benessere, Venere vi incoraggerà a sfruttare il vostro potere di seduzione.

Ricordate che un bel sorriso è un’arma inarrestabile. Per avere un sorriso smagliante, eliminate tutto ciò che è nocivo per i denti, per la bocca e per la vostra pelle.

Acquario – Atmosfera carica di tensione in amore. Per alleggerire questa atmosfera è importante parlare con la persona amata in maniera chiara e trasparente, per evitare equivoci e malintesi. Le anime solitarie che sognano l’amore da favola non devono arrendersi proprio adesso. L’estate regala tante avventure amorose e importanti, alcune potrebbero diventare serie e durature. Affermazione e realizzazione saranno i vostri obiettivi primari; metterete tutte le risorse dalla vostra parte per raggiungerli. Ma avrete difficoltà a creare armonia tra la vostra vita privata e quella professionale.

Rischio di mal di schiena a causa di Plutone. Per alleviarli e, allo stesso tempo, rafforzare i muscoli, non c’è niente di meglio che nuotare. Inoltre, l’acqua ha virtù calmanti, che vi aiuteranno ad alleviare lo stress o l’ansia.

Pesci – La Luna in aspetto armonico vi renderà consapevoli dei vostri punti di forza ma anche delle vostre debolezze riguardo a una relazione sentimentale molto seria. Con tali informazioni in vostro possesso, sarà relativamente facile per voi sviluppare tattiche sagge e vincere la battaglia. Non buttate i soldi dalla finestra, pensate ai momenti difficili che avete vissuto e dite a voi stessi che un giorno potranno ritornare. Anche se non vi piace risparmiare denaro, imparate almeno a gestire il vostro budget in modo rigoroso. Se desiderate avviare un’attività in proprio o ampliare i vostri orizzonti professionali, questo è il momento giusto per farlo. Attenzione, però, a non sottovalutare i rischi. Sport, dieta, uscite serali, Giove rischia di spingervi agli eccessi, che sarebbe bene controllare se volete mantenervi in forma. La vostra sfida del momento? Concedervi uno stile di vita più sano.