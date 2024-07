Per i nati sotto il segno della Bilancia questo è un periodo ricco di cambiamenti. L'oroscopo del 6 luglio indica che i Gemelli si sentono come guerrieri determinati a raggiungere i propri obiettivi, quindi è il momento di osare senza paura di fallire. Sorprese in arrivo per i nati sotto il segno del Cancro, mentre gli Scorpione potrebbero sperimentare alti e bassi, specialmente nella giornata odierna.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: se siete un po' in bilico per quanto riguarda il vostro futuro, non temete. Prendetevi il vostro tempo per cercare di rimettere le cose al loro posto e avere qualche consapevolezza in più.

Brancolare nel buio non servirà.

11° Pesci: l'Oroscopo del giorno 6 luglio vi invita ad essere introspettivi. Cercate di fare un esame di coscienza di tanto in tanto e non perdete di vista quelli che sono i vostri valori e obiettivi.

10° Bilancia: cambiamenti importanti in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di non tirare troppo la corda sul lavoro, altrimenti potreste rischiare di scatenare reazioni inaspettate.

9° Vergine: le stelle vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. Cercate di fare progetti e di pensare in grande, non focalizzatevi solamente sul presente, anche se è importante vivere alla giornata.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: nel lavoro potrebbero arrivare delle risposte interessanti, ma dovete cercare di essere più creativi.

Cercate di unire l'utile al dilettevole.

7° Sagittario: in questo periodo potreste andare un po' contro quelle che sono le vostre solite abitudini e mostrarvi un po' più spregiudicati e spericolati. Di solito siete cauti, ma talvolta è necessario correre qualche rischio.

6° Capricorno: cercate di essere un po' più audaci e collaborativi sul lavoro.

Se è necessario, rischiate emettetevi in gioco. Attenti alle persone di cui vi circonderete, non fidatevi di tutti.

5° Scorpione: alti e bassi soprattutto nella giornata di oggi. L'Oroscopo del 6 luglio vi invita ad accogliere di buon grado alcuni cambiamenti che potrebbero verificarsi sia in amore sia nel lavoro.

Oroscopo primi quattro segni del 6 luglio

4° in classifica Cancro: in amore potrebbero arrivare delle sorprese inaspettate, forse dal vostro passato. Cercate di non perdere mai di vista i vostri obiettivi e, soprattutto, i punti fermi della vostra vita.

3° Ariete: ci sono alcuni cambiamenti in arrivo, alcuni dei quali anche particolarmente importanti. In ambito sentimentale è necessario osare e non fermarsi dinanzi le apparenze.

2° Gemelli: l'oroscopo del 6 luglio vi invita a trovare il coraggio dentro di voi per affrontare anche le situazioni più incresciose. Siete dei veri guerrieri quando ve lo mettete in testa, quindi, osate e non abbiate paura di fallire.

1° Acquario: la sincerità è per voi una prerogativa imprescindibile nei rapporti interpersonali. In questo periodo potreste trovarvi a trarre delle conclusioni molto importanti, quindi, siate preparati. Nel lavoro ci sono grandi soddisfazioni.