L’Oroscopo di sabato è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 luglio. In osservazione la sestina relativa al filotto zodiacale della seconda metà. Parlando di segni in giornata positiva, a emergere tra i sei in analisi, Pesci. Il simbolo astrale di Acqua avrà dalla sua l'ottimo aspetto della Luna, nel frangente in trigono a Nettuno. Altresì si profila un ottimo inizio weekend anche per l'Acquario, evidenziato da cinque stelle in classifica.

Previsioni astrologiche del 6 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il primo giorno di weekend sarà caratterizzato da normalità e stabilità, soprattutto nella parte centrale del periodo.

Le stelle invieranno flussi abbastanza positivi al vostro segno, beneficiando così di buone occasione in merito ad affetti e sentimenti. Secondo l’Astrologia del periodo, in amore, potreste vivere una giornata ricca di colpi di scena, anche se in casi particolari ciò potrebbe essere non sempre piacevole. In coppia qualcuno cercherà di mantenere la stabilità, riuscendoci a tratti. I single invece dovranno esplorare al di là dei soliti confini, guardando oltre il proprio naso. Sul lavoro la giornata sarà gestibile purché siate preparati e vi adattiate alle circostanze.

Scorpione: ★★★★. Sabato sarà una giornata discretamente positiva, grazie a una configurazione planetaria favorevole che illuminerà parte del vostro cielo.

La Luna in Cancro risulterà favorevole al 60%, contribuendo a creare un’atmosfera propizia. In amore molte coppie si rilasseranno, rafforzando il legame e riavvicinandosi più di quanto possano immaginare. I single, sotto l’influenza di Venere, avranno un umore eccellente e molta energia. Approfittate della giornata per circondarvi di persone piacevoli.

Sul lavoro i più fortunati troveranno collaboratori affidabili, avviando nuovi progetti.

Sagittario: ★★★★. Il primo giorno di weekend porterà risultati variabili: alcune situazioni saranno piuttosto proficue, altre mediocri. La Luna sarà un elemento favorevole per il segno. Tuttavia Urano sarà decisamente negativo, rappresentando un ostacolo.

In campo sentimentale la giornata potrebbe iniziare in modo eccellente per poi calare gradualmente. Questa lieve discesa influenzerà soprattutto la passione, relegando le emozioni in un angolo buio e impenetrabile del cuore. Per i single si prevede un sabato ricco di opportunità da cogliere. Alcuni potrebbero trovare il momento propizio per lasciarsi andare. Nel lavoro si prospetta un periodo in cui poter mettere in pratica iniziative interessanti.

Oroscopo e stelle del 6 luglio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. La conclusione della settimana sarà inaugurata da un indesiderato sottotono generale. Cosa aspettarsi? In amore l’oroscopo prevede divergenze di opinioni, soprattutto nelle relazioni di coppia: non tutto filerà liscio.

Sarà il momento ideale per chiarire le cose con il partner, dissipare eventuali ombre e infondere nuova energia nella relazione. Per i single, l’astro notturno vi renderà un po’ più cauti. Evitate reazioni esagerate, cercate invece massima chiarezza in caso di situazioni difficili. I sottintesi potrebbero portare a malintesi o spiacevoli equivoci. Nel lavoro, infine, per raccogliere i frutti del vostro impegno saranno necessarie pazienza e dedizione.

Acquario: ★★★★★. In generale potrebbe presentarsi una giornata molto allettante e altamente positiva. La fortuna sarà dalla vostra parte dalla fine della mattinata fino all’inizio della sera. In amore sabato inizierà con qualcosa di interessante che vi delizierà.

Sarete protagonisti, favoriti dalle stelle specialmente nei rapporti con colleghi di lavoro, in famiglia e nelle amicizie. In coppia, chi ha vissuto momenti di crisi nella vita coniugale potrà finalmente sperare in un cambiamento, se non subito almeno tra pochi giorni. Per i single che stanno affrontando situazioni sentimentali difficili si presenterà una grande opportunità per rimettere in sesto le cose. Nel lavoro sono previste spese o meno entrate di denaro.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno preannuncia davvero piacevole il primo giorno di weekend. In amore, la giornata vi vedrà affrontare una spregiudicatezza insolita, difficile da contenere e decisamente intrigante. Con spirito d’iniziativa coinvolgerete la persona amata, centrando molti degli obiettivi fissati nei giorni scorsi.

Single, una persona conosciuta da poco (o che incontrerete a breve) potrebbe sembrarvi odiosa o antipatica poi però ascoltando il cuore inizierete ad amarla in segreto. Nel lavoro l’invito è pensare positivo. Siete dotati di eccellenti capacità e avete tutto ciò che serve per ottenere il massimo, quindi siate ottimisti.