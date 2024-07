L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 9 luglio. Sotto i riflettori astrali la sestina relativa alla seconda metà dei segni dello zodiaco. Il secondo giorno della settimana si prospetta favorevole al Sagittario, interessato da belle novità in ambito amoroso. Giornata abbastanza positiva per Bilancia, Scorpione, Capricorno e Pesci, tutti alla pari valutati con le quattro stelle della normale routine.

Previsioni astrologiche del 9 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata campale buona quanto basta, positiva in generale ma con possibili risvolti anche impegnativi.

In consiglio: vivere bene e in serenità il periodo, considerando che una parte delle stelle saranno di parte, ma senza dimenticare l'altra parte dell'universo ostile, anche se in minor misura. Sotto l'aspetto sentimentale, alcuni Bilancia non troveranno grosse difficoltà, mentre altri potrebbero dover mettere paletti in alcune situazioni importanti. Da tenere d'occhio le problematiche di chi si ha accanto. Single, giocate d'anticipo sugli eventi, se potete, pur cercando di mantenere intatta la sincerità. Lavoro in linea di massima come al solito: aspettatevi tempi migliori.

Scorpione: ★★★★. Giornata di martedì parzialmente positiva. Alcuni astri influenzeranno poco il settore affettivo e lavorativo, ma in certe situazioni potrebbero avere un impatto significativo.

Ricordate che sarete voi stessi a determinare il successo delle vostre azioni. In amore, cercate un equilibrio che porti stabilità nella relazione. Siate pronti a fare qualche sacrificio, perché saranno ripagati nel tempo. Vivete intensamente i momenti importanti con il partner, senza preoccuparvi troppo del futuro: il presente è ciò che conta.

Per i single, l'amore in questo periodo fa sognare. Sentirete un'ispirazione positiva che vi spingerà verso ideali e desideri. Sul lavoro continuerete come al solito. Sfruttate la creatività per sviluppare progetti e guadagnare.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 9 luglio pronostica a molti nativi positive novità in amore. In cosa consisteranno queste novità?

Ovviamente non possiamo saperlo nello specifico, diciamo che - tanto per fare un esempio - chi avesse in atto problematiche sentimentali, troverà una scappatoia in grado di salvare "capre e cavoli". Ottimo periodo per molte coppie: è previsto un significativo ritorno di fiamma all'interno della sfera sessuale. Chi è single si prepari: alta la possibilità di concludere felicemente una conquista o un approccio amoroso. La parte legata al lavoro, invece, dopo un periodo di calo, ecco che potrebbe iniziare una sorta di ripresa generale.

Oroscopo e stelle del 9 luglio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata inizierà in modo positivo, con sufficienti stimoli per andare avanti tranquilli.

Potrebbe essere un periodo ideale per migliorare la vostra immagine o per superare un avversario. In amore, evitate litigi con il partner, cercate invece di trovare un punto di incontro, dedicando più tempo alle necessità del rapporto. Se avete umori altalenanti per questioni personali, non teneteli per voi ma parlatene apertamente con chi amate. Single, mettetevi in gioco e cercate attivamente la felicità: potrebbe essere più vicina di quanto pensiate. Evitate di nascondere timori o preoccupazioni, poiché potrebbero compromettere una futura relazione. Sul lavoro, avrete abbastanza energie per ottenere buoni risultati, a patto di canalizzarle dove serve.

Acquario: ★★. La giornata sarà impegnativa, con affanni e difficoltà da affrontare.

In amore, sarà necessario mostrare grande generosità verso il partner, che attraversa un periodo di instabilità emotiva. Dedicate più tempo e affetto alla persona amata, rendendovi disponibili e pazienti. Se percepiste segnali demoralizzanti, non allarmatevi: un singolo segno non deve essere considerato definitivo, mantenete la fiducia. Per i single, l'equilibrio tra amore e lavoro sembra essere difficile da raggiungere, causando ansia e distogliendo l'attenzione dai sentimenti. La situazione lavorativa sarà particolarmente stressante, con responsabilità da assumere che potrebbero non essere di gradimento. Le entrate finanziarie deluderanno: abbiate pazienza, passerà.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 9 luglio, promette positività.

Il periodo sarà movimentato con piccoli eventi, alcuni inattesi. La fortuna sarà altalenante, bilanciando doni e imprevisti. In amore, avrete l'opportunità di trascorrere momenti piacevoli con il partner, sfruttando l'energia positiva per risolvere situazioni sentimentali complicate. L'intesa di coppia sarà eccellente, e la passione ravviverà i cuori. Gli astri vi daranno il coraggio necessario per fare scelte importanti per il futuro. Single, vivrete una giornata serena in campo affettivo: l'anima gemella potrebbe essere più vicina di quanto pensiate, basterà osservare con attenzione. Sul lavoro, la capacità analitica e l'intuizione saranno determinanti per raggiungere risultati positivi in breve tempo.