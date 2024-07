L'oroscopo della giornata di lunedì 8 luglio vedrà un Leone più legato al partner grazie alla Luna in buon aspetto, mentre i Gemelli si sentiranno molto contenti della propria vita sentimentale. Mercurio porterà buone idee ai nativi Sagittario, mentre l'Acquario non dovrà essere avventato in quel che fa.

Previsioni oroscopo lunedì 8 luglio 2024 segno per segno

Ariete: questa nuova settimana inizierà con maggiore ottimismo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà illuminato dalla Luna in trigono, che vi metterà a vostro agio e vi regalerà splendide emozioni.

Sul fronte professionale Mercurio vi spingerà a dare di più per i vostri progetti. Sarà possibile ottenere di più con il giusto impegno. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Toro: previsioni astrali altalenanti in questa giornata di lunedì. Con la Luna in quadratura dal segno del Leone, non sempre i vostri sentimenti nei confronti del partner saranno ben chiari. Anche voi single faticherete a esprimere le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di idee migliori, ma soprattutto, dovrete lavorare con maggiore entusiasmo. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: vi sentirete molto contenti della vita che state conducendo in questo periodo. La Luna in sestile porterà ottimismo nella vostra vita, soprattutto quella sentimentale, spingendovi ad amare il partner con amore e maturità.

In ambito lavorativo avrete buoni progetti tra le mani, che potrebbero darvi presto delle buone soddisfazioni. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: periodo stabile per quanto riguarda i sentimenti in questo caldo lunedì di luglio. Con Venere in congiunzione al vostro cielo, single oppure no, avrete ancora interessanti occasioni per vivere momenti bollenti d'amore.

Sul fronte professionale avrete un quadro ben chiaro dei vostri progetti, ma ora che questo cielo non avrà occhi solo per voi, dovrete pensare bene a quello che fate. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: avrete modo di sentirvi più legati al partner in questa giornata di lunedì, merito della Luna in congiunzione al vostro cielo.

Single oppure no, sarà un bel periodo per costruire una relazione più forte. Sul fronte professionale avrete maggiori aspettative in questo periodo, e sarà il momento di rispettarle, sfruttando la buona posizione di Mercurio. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Vergine: sfera sentimentale positiva in questo periodo per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà ancora il pianeta Venere in buon aspetto, utile per vivere un rapporto romantico e maturo. Nel lavoro la situazione non sarà delle più rosee, ciò nonostante dimostrerete impegno e volontà nel voler portare a termine i vostri progetti. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Bilancia: giornata di lunedì più accogliente dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna porterà intesa e maturità con il partner, nonostante Venere in quadratura. Sul fronte professionale avrete buone idee in mente grazie a Mercurio, che potrebbero aiutarvi a trovare la strada verso il successo. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Scorpione: periodo sottotono per voi a causa della Luna in quadratura. Nonostante Venere si trovi in buon aspetto, il rapporto con il partner non sarà particolarmente affiatato, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro potreste mostrare insicurezza nei vostri progetti a causa di Mercurio in quadratura. Non sempre infatti potreste avere le idee chiare. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Sagittario: configurazione astrale ottima in questa giornata di lunedì.

Il rapporto con il partner si rivelerà grandioso per voi grazie alla Luna in trigono, e non tarderanno ad arrivare momenti di romanticismo e maturità. Sul fronte professionale Mercurio saprà come sorprendervi, con idee e progetti che potrebbero stupirvi. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Capricorno: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante state lentamente cercando di ricostruire la vostra vita di coppia. In campo professionale alcuni progetti si riveleranno proficui, e vi stimoleranno a dare ancora di più nel prossimo periodo. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: giornata di lunedì difficile da gestire per voi nativi del segno.

Con Mercurio in opposizione dal segno del Leone, potreste prendere decisioni avventate, che potrebbero soltanto causarvi ulteriori rallentamenti. Anche in amore non sarete così lucidi nei confronti del partner, complice la Luna in cattivo aspetto. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Pesci: sfera sentimentale ottimale grazie a Venere in trigono dal segno amico del Cancro. Vi sentirete in sintonia con la persona che amate, capaci di poter fare qualunque cosa insieme. In ambito lavorativo sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, ma attenzione a non farvi prendere da aspettative troppo elevate. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6