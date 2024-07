Ottimo momento per i nati sotto il segno del Leone secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 luglio. I Sagittario, invece, devono cercare di essere più creativi, specie in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: la Luna opposta potrebbe causare qualche malumore nei rapporti di coppia. Cercate di essere audaci e di andare oltre i piccoli intoppi che la vita vi propone sul cammino.

11° Sagittario: siate creativi e propositivi, sia in amore sia nel lavoro. L'Oroscopo del 9 luglio vi invita a non essere troppo insistenti su alcuni aspetti che non vi piacciono del partner o delle persone a voi care, talvolta bisogna lasciare correre.

10° Capricorno: siate coraggiosi e dinamici e, soprattutto, circondatevi solamente di persone positive e che sono in grado di apportare alla vostra vita qualcosa di buono e di utile.

9° Vergine: state lontani dai chiacchieroni, quelli che si riempiono la bocca di promesse ma che, alla fine, non sono in grado di rispettarne neppure una. Nel lavoro è necessario mantenere alta la concentrazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: le stelle vi invitano ad essere audaci. Nel lavoro stanno per arrivare delle belle soddisfazioni in arrivo, ma non dovete avere fretta. In amore, invece, è tempo di tirare le somme.

7° Ariete: dedicatevi un po' di più alla cura della vostra mente e del vostro spirito.

Ricordate che il benessere interiore è una cosa assolutamente fondamentale per relazionarsi al meglio con gli altri.

6° Gemelli: in famiglia potrebbe essere sorto qualche piccolo disappunto. Con il dialogo, però, vedrete che sarete in grado di far venire al pettine tutti i nodi che si sono creati a causa dei silenzi.

5° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 9 luglio vi invitano ad essere determinati.

Se vi siete posti un obiettivo, non vi arrendete e non datevi per vinti mai.

Oroscopo segni fortunati del 9 luglio

4° in classifica Scorpione: in amore vi sentite amati e appagati, ma è sempre bene fare qualcosa per non abituarsi troppo a questa sensazione finendo per dare cose o persone per scontate. Nel lavoro sono in arrivo nuove collaborazioni.

3° Bilancia: ci sono delle interessanti sorprese in arrivo per voi. In questo momento vi sentite particolarmente propositivi, quindi, approfittate di questa fase favorevole della vostra vita.

2° Acquario: novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Una piccola pausa dal lavoro potrebbe rivelarsi di grande aiuto in questo momento.

1° Leone: secondo l'oroscopo del 9 luglio dovete mettere in gioco tutte le vostre abilità professionali. Questo è un ottimo momento per emergere sotto questo punto di vista, quindi, non vi arrendete.