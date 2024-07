L'Oroscopo è pronto a valutare la fortuna del week-end misurando la buona sorte ad ognuno dei dodici segni dello zodiaco. Sotto analisi le due giornate di fine settimana, ovvero sabato 6 e domenica 7 luglio. Parlando di buon destino, il simbolo astrale che avrà dalla sua massima fortuna sarà Pesci al primo posto, con Leone a ruota al secondo posto e infine, in terza posizione, Bilancia. Il fine settimana sotto le attese per il segno della Vergine.

Previsioni zodiacali della fortuna week-end 6-7 luglio e posizioni: molto bene anche il Toro

12° posto - Vergine.

Fortuna non pervenuta. Gli astri non saranno propizi, quindi mantenete la calma e non lasciatevi influenzare dalle negatività, soprattutto quelle altrui. In amore, il vostro cuore sarà un turbinio di emozioni e risentimenti, il che potrebbe complicare il dialogo. Apritevi il più possibile per mantenere saldo il legame con il partner. Mantenete la perseveranza sarà importante. Single, la fiducia non deve vacillare anche se recentemente alcune situazioni non hanno preso la piega sperata. Potreste ritrovarvi a riconsiderare abitudini, scelte o sentimenti. Evitate di distogliere l’attenzione dalle solite responsabilità, magari per questioni minori che senz'altro possono attendere. Siate ricettivi ai suggerimenti di chi ha più esperienza.

11° posto - Capricorno. La buona sorte si lascerà desiderare. Contraddizioni e sbalzi d’umore potrebbero essere evidenti, e non mancherà nemmeno chi vi farà notare queste dinamiche. In amore, per molti nativi si prevede un velo di malinconia, in particolare nei confronti del partner. Si vivrà una lotta interna tra il bisogno di affetto e la paura di non essere all’altezza.

Single, la solitudine potrebbe pesare, ma essere allo stesso momento anche un’opportunità per riflettere: movimenti significativi sono all’orizzonte. Potrebbe sembrare arduo tentare si ribaltare la malasorte, innescata più dal vostro stato d’animo che non da problemi effettivi. Comunque, anche se l’impegno profuso non corrisponderà ai risultati attesi, pensate da positivi.

Novità entusiasmanti rimandate alla prossima settimana.

10° posto - Cancro. Non è ancora il tempo del buon destino. Una nota stonata causa delle solite confluenze astrali negative in massima parte ostacolerà questo fine settimana. Pertanto, è essenziale prestare la massima attenzione e tenersi lontani dai guai di qualsiasi tipo. Situazioni in sospeso potrebbero essere particolarmente a rischio, quindi valutate attentamente i pro e i contro. In amore, difficoltà inaspettate come pure in famiglia o con amicizie strette. Considerate che la stanchezza vi renderà meno attenti alle esigenze di chi vi sta vicino. Single, la Luna indifferente al vostro segno potrebbe suscitare il desiderio di evadere dalla routine.

Sognerete di volare verso un luogo tranquillo, lontano dalle solite facce e dai problemi quotidiani. Se possibile, organizzatevi per realizzare questo desiderio.

9° posto - Sagittario. Piccoli segnali di fortuna all'orizzonte, forse a fine giornata di domenica. È probabile che incontrerete più ostacoli e ritardi che momenti lieti. Tuttavia, questo week-end avrà anche momenti abbastanza positivi: mantenete la calma, la normalità ritornerà presto. In amore, è tempo di affrontare senza paura quel dubbio che vi perseguita. Parlate apertamente con il partner o la persona di interesse. Non lasciatevi turbare da eventuali critiche o rimproveri. Se siete single, la voglia di innamorarsi richiede di non giudicare affrettatamente "l’oggetto del vostro interesse".

Prendetevi il tempo per conoscere meglio la persona e poi giungete a una conclusione: le rose fioriranno, ma solo se destinate a farlo. Rimanete tranquilli, una persona vi aiuterà a evitare complicazioni.

8° posto - Ariete. La dea della fortuna in questo fine settimana potrebbe guardare il vostro segno. Secondo le stelle, anche in ambito familiare non ci saranno motivi di lamentele, ma state attenti a cambiamenti improvvisi che potrebbero sorprendervi. Per quanto riguarda economia e finanze, è previsto un leggero incremento dei guadagni. In amore, è in arrivo un periodo di recupero che vi aiuterà a superare le recenti difficoltà. Utilizzate la vostra sensibilità per capire meglio il partner e ritrovare l’armonia.

Single, una novità nella sfera emotiva potrebbe arrivare inaspettatamente. Finalmente molti di voi potranno valorizzare le proprie aspettative, ottenendo apprezzamenti da persone stimate, familiari e amici.

7° posto - Gemelli. Lievi sprazzi di buona sorte, assolutamente a piccoli passi. Sentimenti come l’amore e l’amicizia, così come le relazioni con il partner e la famiglia, procederanno bene. Vi attende un sabato e una domenica piacevoli, nonostante possano presentarsi alcune situazioni complesse che richiederanno la vostra attenzione. In amore, il cielo chiarirà dubbi nel rapporto di coppia, risolvendo questioni passate o rafforzando la comprensione reciproca. La vostra capacità di esprimere i sentimenti al partner sarà cruciale.

Single, avete raggiunto un equilibrio affettivo tale da migliorare la qualità della vostra vita: presto si risveglieranno emozioni e passioni che pensavate sopite. Periodo ideale per recuperare attività trascurate.

6° posto - Acquario. Le previsioni dell'oroscopo annunciano un discreta fortuna. La configurazione astrale attuale promette un periodo favorevole, con le preoccupazioni, specialmente quelle economiche, che si allontaneranno per un periodo prolungato. Gestite con attenzione le faccende domestiche, le spese quotidiane e le altre attività. In amore, la vita di coppia continuerà nel suo ritmo abituale, sostenuta da un’atmosfera rilassata. Un impegno maggiore nelle questioni sentimentali si rivelerà una strategia efficace: siate più coinvolti nella vita del partner, dedicando più tempo alla relazione.

Single, la giornata sarà positiva per chi cerca nuovi legami: potreste incontrare opportunità attese da tempo. Starà a voi coglierle.

5° posto - Scorpione. Abbastanza positivo il lato fortuna. Il fine settimana inizierà positivamente, ma potreste incontrare un rallentamento nella seconda metà della giornata di domenica. Tuttavia, affronterete piccole questioni finanziarie, come tasse o spese extra, che gestirete con facilità. In amore, fondamentale fare scelte sagge per preservare il benessere generale. Chi è in coppia vivrà momenti di grande entusiasmo, alternati a fasi di stanchezza; evitate situazioni potenzialmente problematiche. Single, la passione si intensificherà, ma potrebbe non essere in linea con le aspettative personali.

E' il momento di cercare nuove amicizie che possano col tempo tramutarsi in sentimenti duraturi.

4° posto - Toro. In vista una ripresa concreta della buona sorte. Avrete l’opportunità di risolvere facilmente le situazioni o sfruttare occasioni vantaggiose che renderanno il fine settimana particolarmente invitante. Gli astri consigliano di evitare sforzi eccessivi, moderare l’attività fisica. In amore, l’astrologia del week-end suggerisce di affidarsi di più e con fiducia alla persona amata. Molti troveranno nel partner tutto il sostegno necessario. Situazioni complesse stanno per trovare felice soluzione. Single, potrete fare affidamento sulle vostre qualità e sull’aiuto degli amici, che vi supporteranno in molte occasioni.

Vi sentirete sicuri e fiduciosi nelle vostre capacità. Questo sentimento di ottimismo sarà giustificato da risultati positivi.

3° posto - Bilancia. La dea bendata vi favorirà in diverse occasioni. Pertanto sarà un fine settimana eccellente sotto vari aspetti, con la passione e il denaro in primo piano. Vi attende un vortice di emozioni, una moltitudine di desideri e un tocco di fortuna sempre gradito. In amore, l’atmosfera sarà serena sia in famiglia sia con gli amici. In coppia, godrete di conversazioni piacevoli e pianificherete con il partner qualcosa di speciale per questo o il prossimo fine settimana, forse anche progetti futuri. Single, l’oroscopo del weekend prevede un periodo particolarmente fortunato: vi sentirete bene con voi stessi, pronti per un nuovo innamoramento.

Mostrate determinazione e fiducia in voi stessi, prima che sugli altri.

2° posto - Leone. Sarà un buon momento per godere dell'appoggio pienamente fortunato delle stelle. Le due giornate in esame si riveleranno eccellenti. In amore, chi è in coppia si sentirà rinascere, trovando nuovi appigli per tenere sotto controllo alcune situazioni. Intanto, concentratevi sul presente, lasciando da parte il passato e il futuro. Single, un’intensa passione segreta vi coinvolgerà completamente. Per il momento, gestirete abilmente la situazione davanti agli altri, ma con il tempo dovrete affrontare la realtà e prendere decisioni importanti. A metà periodo le condizioni astrali miglioreranno ulteriormente, allineandosi con le vostre necessità.

L’atmosfera diventerà più tranquilla e le azioni brilleranno di luce propria. Disporrete di un’energia inesauribile con una vitalità sorprendente: in rilancio l'ottimismo.

1° posto - Pesci. L'oroscopo della fortuna del week-end dal 6 al 7 luglio prevede massima fortuna, in tutti i campi della vita: beati voi. Affrontare, discutere, decidere o realizzare qualsiasi idea vi venga in mente sarà una scelta alla vostra portata. In particolare, le situazioni ambigue, soprattutto quelle legate agli affetti e ai sentimenti, troveranno una risoluzione adeguata. In amore, darete un ritmo piacevole alla vita di coppia, innovando le regole con divertimento. L’influenza degli astri sul vostro segno vi porterà a vedere il lato positivo delle cose, rafforzando la fiducia nella relazione. Single, la vita amorosa vi riserverà piacevoli sorprese in questo finale di settimana. Se desiderate costruire una famiglia con figli, è il momento di cercare qualcuno che condivida i vostri stessi desideri: fatevi avanti adesso.