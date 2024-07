L'oroscopo della settimana è pronto a svelare la fortuna per le giornate da lunedì 22 a domenica 28 luglio, misurando la buona sorte ai segni dello zodiaco. Quando si parla di buon destino, i riflettori si posizionano sul piano più alto della classifica, dove in questo caso brilla il trio composto da Leone (1° posto), Toro (2° posto) e Pesci (3° posto), tutti molto fortunati.

Previsioni zodiacali della fortuna, settimana dal 22 al 28 luglio e posizioni: molto bene anche l'Ariete

12° posto - Acquario. Nonostante siate all’ultimo posto, la vostra originalità e il vostro spirito libero vi distinguono sempre.

La fortuna può variare, si sa, ma la vostra capacità di innovare rimane costante. Continuate a seguire la vostra stella polare. L'inizio del periodo sarà abbastanza tedioso e stressante, poi recupererete strada facendo. In amore, la situazione sarà agitata; evitate di dare retta all'orgoglio e allontanate chi non merita la vostra fiducia. I single dovranno concentrarsi sugli affetti e le amicizie di sempre. Nel lavoro, la vostra mente sarà lucida, aiutandovi a perseguire gli obiettivi.

11° posto - Vergine. L’undicesimo posto non vi dona affatto! Comunque, la vostra precisione e il vostro spirito analitico vi porteranno sicuramente molto avanti. La fortuna sarà mutevole, ma la vostra costanza pari a una roccia.

Alcune giornate saranno poco congeniali al vostro segno, con umore inquieto e nervosismo. In amore, esprimetevi chiaramente per evitare tensioni con la persona amata. I single dovranno evitare tentazioni non salutari e concentrarsi sulle esigenze emotive. Nel lavoro, cercate di rilassarvi e di non vedere concorrenza dappertutto: svolgete i vostri compiti con serenità.

10° posto - Cancro. La vostra empatia e sensibilità vi permetteranno di vedere oltre le circostanze attuali. La vostra forza risiede nella buona capacità di sentire profondamente le cose che non vanno e porvi subito rimedio. Periodo sottotono con momenti spiacevoli nel settore sentimenti e affini. Riposatevi se vi sentite stanchi e rimandate ogni cosa a tempo debito.

In amore, evitate discussioni e non riportate a galla vecchi problemi. I single potrebbero sentirsi condizionati negativamente, quindi fare movimento all'aria aperta sarà benefico. Nel lavoro, tutto evolverà normalmente: un collega vi aiuterà a risolvere alcune faccende complicate.

9° posto - Capricorno. Tenacia e pazienza, in questa nuova settimana valutata con poca fortuna, saranno le vostre migliori alleate. Non importa la posizione, voi sapete come scalare le montagne e quando vi mettete in testa una cosa, nessuno riesce a farvi cambiare idea. Parte della settimana sarà sottotono, con pianeti pronti a mettervi in difficoltà. In amore, ci sarà confusione: portate pazienza e tutto tornerà al più presto alla normalità.

I single desidereranno più attenzioni; usate la dolcezza persuasiva senza pretendere troppo. Nel lavoro, evitate passi azzardati ma rimanete calmi. Trascorrere giornate senza problemi in serenità: il vostro obbiettivo.

8° posto - Gemelli. Buona parte della vostra agilità mentale unita alla vostra capacità di adattamento, vi permetteranno di navigare con facilità attraverso tutta la settimana. Ricordate, la vostra forza è nella vostra versatilità. Settimana tranquilla e di routine in amore: potreste fare piccoli passi avanti nel rapporto di coppia, sfruttando il vostro fascino per riaccendere la passione. I single avranno una settimana calma, senza eventi particolarmente fortunati o entusiasmanti.

Nel lavoro, ci sarà discreto successo e avrete la grinta per ottenere ciò per cui state lottando.

7° posto - Scorpione. La buona integrità fisica e la profondità veduta vi permetteranno di trasformare qualsiasi situazione da negativa a positiva. Il punto di forza su cui puntare, senz'altro sta nel vostro potere di auto-rigenerarsi, mentalmente e fisicamente. Settimana efficace in molte situazioni, tra cui l'amore: Venere vi porterà tenerezza e sarà un buon momento per risolvere con dolcezza eventuali problemi con il partner. I single riceveranno risposte alle loro domande e potranno fare passi avanti nelle relazioni sentimentali. Nel lavoro, la Luna amica assicurerà tranquillità e successo inatteso, permettendovi di prendere decisioni coraggiose.

6° posto - Bilancia. Questa settimana potrebbe non sembrare la più fortunata, ma ricordate, ogni esperienza è un’opportunità per crescere. La vostra capacità di vedere ogni lato della medaglia vi aiuterà a trovare il lato positivo in ogni situazione. Settimana influenzata da Urano e Venere, con rallentamenti sentimentali in alcune giornate. In amore, ci saranno momenti favorevoli e coinvolgenti da saper cogliere e poi sfruttare. I single invece dovranno far pace con il passato e guardare con fiducia al futuro. Nel lavoro, completerete con successo una mansione difficile, aumentando la vostra autostima e voglia di fare.

5° posto - Sagittario. Nonostante non siate in cima, l'Oroscopo indica che le stelle continueranno a brillare, risultando molto fortunate per tanti di voi.

Questo è un buon momento per raccogliere le energie e puntare in alto. Settimana fatta non solo da eventi positivi ma anche da piccoli intoppi, in questo caso facilmente superabili. Ascoltate i consigli delle persone di fiducia. In amore, arriveranno presto buone notizie, il che migliorerà la vita di coppia. I single avranno una vena mondana che faciliterà nuove conoscenze. Nel lavoro, anche se gli obiettivi sembrano lontani, ci saranno piacevoli cambiamenti e nuove prospettive interessanti.

4° posto - Ariete. Al quarto posto nell’oroscopo della fortuna. Le vostre qualità di leadership e il vostro spirito pionieristico vi aiuteranno a navigare attraverso il periodo. Ricordate di pensare sempre da veri positivi.

Settimana quasi perfetta, con la Luna che veglierà sulla vostra buona armonia. In amore, affronterete tutto con gioia e serenità, raggiungendo gli obiettivi desiderati. In coppia, sarete ottimisti e complici del partner, riuscendo finalmente a dichiarare i vostri sentimenti. I single godranno di seduzione, romanticismo e passione. Nel lavoro, risolverete un imprevisto e porterete a termine un affare importante, ottenendo guadagni e progressi in carriera.

3° posto - Pesci. Periodo decisamente positivo e anche assai fortunato. Il vostro intuito e la sensibilità vi guideranno verso il successo che senz'altro meritate. Le stelle stanno lavorando a vostro favore e sembrano non volersi fermare. Settimana in linea con le attese, quindi, anche se potrebbero esserci momenti di difficoltà.

In amore, riflettete su eventuali scelte da fare e parlate dei vostri desideri con il partner. I single dovranno pensare più a sé stessi e programmare solo ciò che li rende felici. Nel lavoro, sarà un buon periodo per rilanci: le previsioni di riuscita potrebbero superare le aspettative.

2° posto - Toro. Secondo le previsioni sulla buona sorte, le stelle stanno per illuminare la strada di molti nativi in questi sette giorni. Settimana meravigliosa, dunque, con un perfetto equilibrio tra dovere e piacere. In amore, vivrete momenti magici con il partner ma sarà anche il momento ideale per dedicarsi un po' di più a sé stessi. I single saranno irresistibili grazie a simpatia e magnetismo seduttivo, riuscendo a impostare progetti affettivi importanti.

Nel lavoro, le combinazioni planetarie saranno favorevoli, permettendovi di prendere rivincite e ritrovare equilibrio economico.

1° posto - Leone. L'oroscopo della fortuna per la settimana dal 22 al 28 luglio pone il vostro segno zodiacale al primo posto nella classifica della fortuna settimanale. Sembra che le stelle siano pienamente allineate a vostro favore. Dunque, settimana fantastica con intesa al massimo livello in amore, il che vi riempie di gioia. In coppia, sarà una settimana dedicata alla famiglia e agli affetti, ciò influenzerà positivamente le relazioni tra famigliari. I single avranno al più presto un incontro fortuito che accenderà nuove speranze amorose. Nel lavoro, sarà un'ottimo momento per cogliere le occasioni offerte dal destino. Accettate una proposta interessante: i pianeti guideranno i vostri passi.