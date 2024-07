L'oroscopo della settimana è pronto a svelare la fortuna per le giornate da lunedì 8 a domenica 14 luglio, centellinando il buon destino ad ognuno dei dodici simboli dello zodiaco. Parlando di buona sorte, i riflettori sono puntati sulla vetta del podio, dove domina il trio composto da Scorpione (1° posto), Leone (2° posto) e Vergine (3° posto), tutti molto fortunati.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 8-14 luglio e posizioni: molto bene anche Bilancia

12° posto - Capricorno. Potrebbe sembrare una settimana tutta in salita. Anche se la fortuna non sarà dalla vostra, la determinazione vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo.

Secondo l'Oroscopo, l'amore sarà messo alla prova in questa settimana entrante. Vi troverete a dover risolvere questioni irrisolte per evitare future discussioni. I rapporti di coppia potrebbero attraversare momenti di forte tensione: meglio evitare conflitti e scegliere una pausa piuttosto che alimentare malumori. Se siete single, prima di prendere decisioni importanti, assicuratevi di avere una visione chiara dei possibili sviluppi. Le previsioni consigliano prudenza in questo senso. Nel lavoro, il periodo non si presenterà molto favorevole, soprattutto per chi ha un'attività in proprio. Per gli altri, i profitti resteranno stabili grazie agli sforzi passati.

11° posto - Pesci. Non perdete la speranza, anche se la fortuna non sarà per voi dietro l’angolo.

Nonostante qualche nuvola all’orizzonte, lo spirito ottimista tipico del segno illuminerà ogni giornata. Esaminate attentamente i recenti episodi che hanno causato tensioni e malumori in famiglia. Alcuni di voi potrebbero sentirsi oppressi da atteggiamenti prevenuti da parte dei familiari, aumentando il senso di frustrazione.

I single affronteranno una settimana abbastanza complessa: la dissonanza in corso tra alcuni astri rischierà di alimentare conflitti e aggressività nei rapporti interpersonali. Meglio mantenere un profilo basso e allontanarsi da situazioni stressanti o polemiche.

10° posto - Cancro. La fortuna ama chi sa aspettare. Potrebbero esserci dei momenti di turbolenza.

Tranquilli, con la forza della ragione navigherete attraverso qualsiasi tempesta. In tanti vi troverete a fronteggiare diverse problematiche in amore. Sarete così coinvolti da nuove iniziative personali che rischierete di trascurare chi vi sta accanto, compresa la persona amata. Il suggerimento è di capire cosa non va e agire, evitando l'immobilismo. I single dovranno fare i conti con un'influenza lunare che potrebbe spingerli a comportamenti impulsivi, difficili da gestire. Meglio concentrarsi su altro, poiché la routine vi sembrerà soffocante, ma cambiare le cose non sarà semplice. Nel lavoro, i vostri obiettivi potrebbero essere più lontani del previsto. Alcuni traguardi richiederanno pazienza, quindi aspettate senza lamentarvi.

9° posto - Gemelli. La fortuna a volte sorride quando uno meno se lo aspetta. Anche se potrebbero presentarsi dei problemi, la versatilità aiuterà a navigare a vista. In amore, la settimana inizierà con una leggera malinconia, ma già dal pomeriggio arriverà un'energia positiva. In coppia, riducete al minimo le attività e cercate di evitare tensioni. Se tendete a chiedere più di quanto offrite, è il momento di riequilibrare il rapporto. Single, non sprecate tempo in relazioni senza futuro. Concentratevi su nuovi progetti sentimentali. Il consiglio è semplice: aspettate tempi migliori. Nel lavoro, dovrete essere concreti e realistici. Evitate di farvi influenzare da impressioni superficiali o da desideri di emulazione.

Puntate alla sostanza e non alle apparenze.

8° posto - Sagittario. Il buon destino è pronto a darvi una mano. Nonostante qualche ostacolo, la natura avventurosa e la curiosità vi faranno scoprire nuove opportunità. Le stelle consigliano di concentrarsi, mantenendo ordine e precisione, ma attenti ai dettagli che potrebbero sfuggire e causare problemi. In amore, l'entusiasmo e la fiducia si riaccenderanno, alimentati da un forte legame con il partner. Il cielo promette serenità. Avrete voglia di esprimere i vostri sentimenti, approfondendo e migliorando rapporti che sembravano superficiali. Single, la settimana sarà vivace e ricca di energia positiva. Sarete pieni di ottimi propositi. Nel lavoro, mostrerete un'energia inesauribile, pianificando il futuro con determinazione.

Stare al vostro passo sarà una sfida per gli altri.

7° posto - Toro. Sarà un mix di alti e bassi, ma la fortuna premierà chi saprà lavorare sodo. La creatività e lo spirito innovativo genereranno spicchi di felicità inaspettati. In generale, la settimana non inizierà come speravate, ma ora è il momento di una svolta positiva. Qualcosa di bello sta per accadere, anche se non possiamo dire esattamente cosa. Restate tranquilli e preparatevi ad accogliere le novità. In amore, coinvolgete il partner o la persona che vi interessa nelle vostre attività, i risultati saranno soddisfacenti. Se emergeranno piccoli contrasti, non preoccupatevi: saranno occasioni per rafforzare il legame. Sul lavoro, sfruttate al meglio le vostre qualità intuitive e creative.

Se lo farete, vedrete progressi e successi piacevoli.

6° posto - Ariete. Le previsioni dell'oroscopo evidenziano una settimana piena di energia, con piccole vittorie che faranno brillare l’umore. Energia e coraggio vi porteranno a conquistare nuovi traguardi, con la fortuna dalla vostra parte. I sette giorni passati sono iniziati in modo piatto, ma da ora arriverà una svolta positiva. Qualcosa di speciale è in procinto di venire fuori, quindi mantenete la calma e preparatevi alle novità. In amore, coinvolgete il partner o la persona che vi interessa nei vostri progetti, otterrete risultati gratificanti. Piccoli contrasti con il partner non devono preoccuparvi, anzi, rafforzeranno il vostro legame.

Sul lavoro, utilizzate al massimo l'intuizione e la creatività, vedrete progressi concreti.

5° posto - Acquario. La fortuna ama chi osa essere diverso. Con pazienza e determinazione raccoglierete belle soddisfazioni. Escluse alcune giornate impregnate nella solita routine, le restanti saranno positive. La salute migliorerà per chi è stato poco bene e resterà buona per gli altri. In amore, evitate i pensieri negativi e le tensioni inutili. In coppia, cercate di dare quel "qualcosa in più" che manca al rapporto. Se avete avviato un progetto importante, sostenetelo al meglio. Single, il comparto affettivo non porterà grandi difficoltà. Se avete avuto discussioni con qualcuno, evitate di accendere tensioni.

Sul lavoro, dopo un periodo difficile, ritroverete l'entusiasmo per ricominciare. Finalmente arriveranno quelle risposte che aspettavate.

4° posto - Bilancia. La dea bendata a questo giro vi sorride. La capacità di armonizzare persone, cose e situazioni creerà serenità. In amore, sarà una settimana splendente con momenti intensi e pieni di gioia. Con la persona amata vi sentirete apprezzati e ricambiati. Il rapporto potrebbe arricchirsi di gratificanti esperienze. Rimanete fiduciosi, solo così raggiungerete la felicità con chi vi sta accanto. Per i single, le stelle saranno dalla vostra parte: cieli limpidi e orizzonti luminosi vi riempiranno di voglia di vivere. Lasciatevi andare a queste sensazioni, senza resistenze.

Sul lavoro, Marte infonderà la determinazione necessaria per concentrarsi al meglio: nuovi traguardi saranno presto raggiunti. Completerete quasi tutti gli obiettivi e, durante la giornata, ritroverete vecchi colleghi con cui confrontarvi.

3° posto - Vergine. Ottima settimana, fortunata quanto basta. Chi presterà attenzione ai dettagli, dedicando la quotidianità all'impegno e al senso pratico, avrà grandi soddisfazioni. A dare una sferzata di novità sia nell'amore che nel lavoro sarà una bella Luna. Secondo l'oroscopo, ciò significa ottima comunicazione e profondità nei sentimenti, mai sperimentati prima. Nel campo affettivo, tutto nel rapporto sarà coinvolgente: coccole e passione saranno all'ordine del giorno.

I single vedranno la nascita concreta di nuove storie, magari entro l'estate 2024. Per quanto riguarda il lavoro, le previsioni sono in linea con le aspettative del periodo. Se siete liberi professionisti, tutto sta risalendo; per chi è dipendente, è consigliato un maggiore impegno.

2° posto - Leone. La fortuna vi sorriderà, facendo brillare di luce la vostra persona. La naturale leadership e il carisma, poi, senz'altro attireranno persone simpatiche e collaborative. Anzi, possiamo affermare con sicurezza che tutto procederà senza intoppi. Grazie alla vostra intelligenza, risolverete brillantemente una questione che vi aveva tenuto con il fiato sospeso fino a pochi giorni fa. In amore, si prevede un periodo sereno.

Molti di voi saranno in sintonia perfetta con la persona amata, garantendo armonia. Per i single, un incontro con qualcuno del passato potrebbe riportare emozioni intense. Sarete affascinanti, e se ci sarà reciproco interesse, potrete progettare qualcosa insieme non appena possibile. Nel lavoro, saprete sfruttare al meglio le vostre capacità di comunicazione. Marte, favorirà certamente alcune situazioni che potrebbero rivelarsi preziose per i vostri affari futuri.

1° posto - Scorpione. L'oroscopo della fortuna della settimana dal 8 al 14 luglio prevede tanta buona sorte per tantissimi del segno. Questo periodo regalerà a molti di voi una carica di energia e forza vitale, fondamentali per il successo nelle relazioni sentimentali. Il partner saprà essere un supporto prezioso, consigliandovi e coccolandovi. Approfittate di questo momento idilliaco per promuovere la felicità. I single, con i pianeti di nuovo favorevoli, possono guardare al futuro con ottimismo. Saranno favoriti i rapporti di amicizia e le nuove conoscenze. Non sottovalutate gli incontri che avrete nei prossimi mesi, anche quelli apparentemente banali: potrebbero rivelarsi cruciali per il vostro futuro. Nel lavoro, la vostra carta astrale è promettente. Opererete con entusiasmo e sarete capaci di intraprendere iniziative interessanti.