L'oroscopo della settimana sulla fortuna inerente il lasso temporale da lunedì 15 a domenica 21 luglio è pronto a soppesare la buona sorte ai dodici segni dello zodiaco. Tra quelli valutati a massimo successo spicca il Capricorno, in prima posizione. A seguire a breve distanza l'Acquario e il Toro, tutti egualmente appoggiati dalla dea bendata.

Oroscopo e classifica settimana 15-21 luglio: molto bene anche il Sagittario

12° posto - Pesci. La settimana in media sarà all'insegna della calma e della cautela. La fortuna sarà assente, quindi il periodo sarà difficile.

Alcune vostre vostre iniziative avranno alte probabilità di fallire a causa dell'influenza astrale negativa. In amore, avvertirete tensioni e cambiamenti nei sentimenti. Solo impegnandovi tutto si sistemerà. I single sentiranno irrequietezza e il periodo sarà inadatto a decisioni importanti; meglio attendere che passi. Sul lavoro, la resistenza agli sforzi sarà bassa e i piccoli contrattempi potrebbero irritarvi più del solito. Aspettate tempi migliori per eventuali mosse o contromosse.

11° posto - Bilancia. La buona sorte i prossimi sette giorni risulterà come "non pervenuta". Turbolenze astrali potrebbero creare situazioni esplosive, soprattutto in ambito familiare. La convivenza forzata e lo stress del periodo saranno amplificati, quindi prestate attenzione al modo di parlare, frenate l'irruenza e siate comprensivi e pazienti.

In amore sarà meglio non fare mosse azzardate per evitare errori difficili da riparare. Non puntate troppo su ciò che non va, pensate positivo e sorridete, anche se di circostanza. I single dovranno avere fiducia senza riserve e confidenza totale per migliorare l’intesa con la persona di interesse. Le piccole cose e una buona comunicazione saranno fondamentali.

Sul lavoro, sarà necessaria un'attenta organizzazione delle attività. Concentratevi sugli impegni del momento e affrontateli con metodo.

10° posto - Ariete. Si prevede una settimana poco positiva, con il buon destino assente giustificato (causa astri non di parte). Occhio alla pigrizia: potrebbe rendervi svogliati, sia fisicamente che mentalmente.

Sforzatevi di non cedere alla noia e affrontate la routine, anche se stressante o ripetitiva. In amore, dovrete essere pazienti e dare il meglio di voi, poiché le solite "amorevoli sparate" della persona amata potrebbero mettervi alla prova. I single sentiranno un grande pessimismo che influenzerà negativamente il giudizio su persone e rapporti. Solo chi ha un carattere forte e fiducioso troverà conforto e andrà avanti. Sul lavoro, le stelle non saranno favorevoli. Idem negli affari: sarà necessaria massima prudenza, evitando spese e rimandando le cose a tempi migliori.

9° posto - Scorpione. La vostra intelligenza organizzativa non sarà al massimo e non riuscirete a portare gli altri dove vorrete.

Parlando di affetti e sentimenti in generale, sarete poco protetti, forse esposti ai capricci di una Luna poco collaborativa. Le storie nate di recente creeranno intrecci difficili. Mancherà il divertimento con amici o con la persona amata. In coppia, una leggera stanchezza sarà presente, ma la supererete grazie alla voglia di occuparvi del rapporto. Potrebbe essere il momento di cambiare abitudini e trovare un nuovo ritmo in famiglia. I single si concentreranno maggiormente sul look e sull'aspetto fisico. Sul lavoro, non fatevi condizionare dalla Luna 'storta' o da critiche maligne: prendete le distanze da persone non sincere!

8° posto - Gemelli. Settimana sufficientemente buona, con sprazzi di timida fortuna per chi avesse un ascendente ferrato in classifica.

È il tempo dei piccoli passi: avrete qualche buona carta per conquistare nuove posizioni professionali, comunque difficilmente riuscirete a far decollare progetti importanti. Concluderete piccoli affari, questo si, ma dovrete esporvi a rischi. In amore, sarà un periodo positivo per iniziative già messe in conto; usate la fantasia, create atmosfere romantiche e portate avanti le idee con decisione. Non curatevi delle critiche, spesso mosse da invidia. I single avranno una settimana ordinaria.

7° posto - Vergine. In generale sarà una settimana abbastanza favorevole per intraprendere nuovi progetti, sia in coppia che da single. In diversi campi, ma non in tutti ovviamente, troverete riscontri discretamente positivi.

In amore scampoli di buona fortuna potrebbero fare da molla alla positività: vi sentirete amati e questo vi darà una forza straordinaria che influenzerà tutti gli aspetti della vostra vita di coppia. I single avranno qualche piccola opportunità per chiudere un'amicizia affettuosa. Nel lavoro, il realismo renderà affidabili, permettendo di porre basi senza paura di sbagliare.

6° posto - Cancro. Le previsioni dell'oroscopo portano in primo piano un ritorno, seppur in modo lieve, della fortuna generale. In relazione al periodo, senz'altro sarà un buon inizio di settimana, valutato abbastanza fortunato fino a mercoledì, poi ci sarà un lieve calo. Riceverete risposte attese da tempo, un segno positivo da cogliere al volo.

In amore, cercate di essere meno lunatici e più pazienti per vivere con serenità ogni tipo di rapporto. Siate tangibilmente presenti nella coppia, evitando di essere distratti. I single dovranno sfruttare le attuali amicizie per allacciarne di nuove, in vista di futuri legami amorosi. Sul lavoro, non contate troppo sul supporto delle stelle: potrebbero provocare nervosismo. Calma e ragionamento favoriranno giuste iniziative.

5° posto - Leone. Lunedì sarà una giornata interessante, preludio ad un periodo settimanale assai fortunato, positivo per molti di voi Leone. Nonostante le difficoltà del periodo terminale spenderete energie per tenervi impegnati, con abbastanza risultati utili in diversi campi.

Prendetevi il tempo necessario per completare le attività importanti. In amore, cercate di uscire dalla routine e inventate qualcosa per riscrivere l'intesa con il partner. I single potrebbero sentirsi un po' malinconici a causa dell'opposizione astrale di fine periodo. Inizialmente troveranno il modo di superare tutto con disinvoltura. Nel lavoro, prendete decisioni al momento: la settimana sarà emotivamente carica, in senso positivo.

4° posto - Sagittario. Settimana ideale con pianeti e stelle assai di parte. Spicchi di buona sorte, poi, vi permetteranno di chiarire, magari per rimettere in discussione (nel senso buono) determinate questioni con persone intimamente legate a voi. In tanti state attraversando una fase abbastanza concitata della vita, con momenti anche stressanti: l'invito delle stelle è di non scoraggiarsi, soprattutto in ambito amoroso.

Perché voi nativi siete forti di carattere e mai e poi mai date a vedere eventuali stati d'animo negativi. In amore la settimana prelude ad un notevole rinnovamento, sia negli atteggiamenti che nei modi di concepire il rapporto: le idee sono chiare, solo che potreste scontrarvi con persone difficili da convincere. Intanto, parlando di lavoro, non si escludono belle notizie in arrivo a breve.

3° posto - Toro. Questa parte della settimana vi vedrà super-favoriti con un periodo decisamente fortunato e ricco di soddisfazioni. La concretezza e la capacità organizzativa miglioreranno il vostro quotidiano. In amore, il vostro fascino trasmetterà emozioni indelebili e i veri sentimenti che provate per il partner saranno evidenti.

Grazie alla Luna, vi sentirete meglio con voi stessi e ben predisposti nei confronti del partner. I single troveranno un nuovo equilibrio stando più in contatto con le esigenze del proprio corpo. Preparatevi ad affrontare i prossimi sette giorni con calma, fiducia e rilassatezza. Nel lavoro, la situazione sarà favorevole per molti di voi, ma il successo che certo non mancherà, richiederà impegno e determinazione.

2° posto - Acquario. In evidenza una settimana tenuta in considerazione dalla buona sorte. Positiva per voi specialmente la parte finale, sottoposta alla benevolenza lunare. La situazione appare fluida e piena di opportunità che potrebbero esservi molto utili sul fronte lavorativo. Non esitate a sfruttarle al volo perché potrebbero portarvi grandi vantaggi.

Anche in amore ci saranno novità interessanti: non tiratevi indietro di fronte a questioni anche complesse. Questi giorni saranno da vivere al meglio, senza paura di errori o sorprese al contrario. Spesso molti pomeriggi saranno migliori rispetto alle mattinate, per chi è in coppia: comunque, evitate di rimuginare sul passato. Per i single, una persona del segno Scorpione o Capricorno potrebbe manifestare un certo interesse nei vostri confronti: non perdete quest'occasione.

1° posto - Capricorno. Primi in classifica per una settimana giudicata fortunatissima! In amore continuate ad adottare un atteggiamento ottimista: vi permetterà di trovare il lato positivo anche nelle situazioni difficili.

La sintonia con il partner sarà eccezionale: avrete finalmente modo di trascorrere più tempo insieme, cosa che durante questo periodo di caldo afoso non sarà affatto spiacevole. Per i single, le stelle promettono opportunità per dare slancio alla vita sentimentale. Sarete capaci di gestire le emozioni, garantendo più energia da dedicare a ciò che piace. Nel lavoro, agite su obiettivi chiari, pronti a consolidarli non appena possibile. Potreste incontrare resistenze ma saprete gestirle al meglio.