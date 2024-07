L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio anticipa che il segno dei Gemelli trascorrerà delle giornate piene di euforia, mentre il Cancro si godrà il primo posto in classifica. Un po' di pessimismo avvolgerà il Sagittario. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche fino al 21/7 e l'immancabile classifica decrescente.

Previsioni astrologiche 15-21 luglio: gli ultimi classificati della settimana

Acquario - 12° - Siete in attesa di una risposta che non arriva o di un progetto che non vuole proprio saperne di prendere il volo. Se siete separati con figli, vorreste maggiore speranza e felicità attorno a voi.

Forse siete interessati ad una persona inarrivabile. Non fatevi frenare dagli standard troppo alti o dal fatto che potreste andare incontro a delle complicazioni: se vi piace veramente quella persona, allora dovete lottare con le unghie e con i denti per lei. Organizzatevi per una vacanza, ne avete necessità.

Sagittario - 11° - Siete un po' pessimisti in questo periodo. Il caldo, le zanzare e la noia vi stanno facendo impazzire. Attenzione a questa settimana di luglio che potrebbe causare fraintendimenti o gelosie in amore e in famiglia. Cercate di meditare, di fare yoga, insomma qualunque attività che vi aiuti a rimanere centrati e calmi. Soldi in uscita, cercate di non cadere nel tranello delle finte offerte.

Toro - 10° - Settimana fiacca e inconcludente. Qualcosa non vi soddisfa nella vostra vita, che si tratti della situazione familiare o amorosa, dovreste cercare di capire come venirne a capo. A tutto c'è rimedio, per cui cercare di rianimarvi e chiedete aiuto se necessario. Un programma potrebbe saltare, quindi cercate di avere sempre un piano B a portata di mano.

Siete un segno perennemente insoddisfatto. Siete quasi sempre voi a rovinare una relazione perché tendete a cercare il pelo nell'uovo per poi pentirvene. Scavate su questo vostro modo di fare e cercate di porvi rimedio.

Capricorno - 9° - L'Oroscopo settimanale non si presenta granché positivo. L'amore è un tema così distante.

Siete single e non sembrate interessati a fare sul serio con nessuno, o forse siete sfortunati perché incontrate solamente le persone sbagliate. Dovreste cambiare paradigma. Riflettete sul perché tendete ad aprire le porte del vostro cuore ai soggetti che vi fanno soffrire e date una possibilità anche a quella persona che magari non sembra rispecchiare le vostre richieste in un potenziale partner. In famiglia potrebbero esserci liti e problemi, affrontateli con ragionevolezza.

I segni zodiacali con giornate nella media

Ariete - 8° - Settimana nella media, ma va bene così. Non dovreste cercare la perfezione assoluta, bensì fate il vostro meglio e siate concludenti. Entro la prossima stagione tutti i nodi verranno al pettine e potrete ripartire con un nuovo progetto tra le mani.

Cercate di uscire, di accettare o di organizzare degli appuntamenti d'amore. Voglia di mare e di sole, ma anche di buona compagnia e risate. Desiderate riscattare un periodo triste e sofferente. Se mercoledì avrete modo di riflettere a fondo, nel weekend accadrà qualcosa di svagante e di emozionante.

Leone - 7° - Non sarà brutta me nemmeno eccelsa, questa settimana di luglio. Il tempo vola velocemente e man mano che crescete ve ne rendete conto. Per rendere le cose più interessanti dovreste davvero improvvisare, di tanto in tanto almeno. Non prendetevi troppo sul serio e lasciatevi andare. Divertitevi, uscite di casa e provate a stringere nuove conoscenze. Qualcuno sembra interessato ad approfondire la vostra conoscenza.

Per quanto riguardano lavoro e soldi, dovrete sborsare un bel po' di denaro e completare delle questioni finanziarie irrimandabili: con calma sistemerete tutto.

Scorpione - 6° - In queste giornate ritornerete a respirare, per modo di dire. Dopo aver affrontato mille problematiche, ecco che risalirete la china. Recuperare il tempo perso sarà facile, anche per coloro che dovranno restare a casa quest'estate. Sul lavoro e in famiglia si respirerà un clima di tregua. Per quanto riguarda l'amore di coppia, tutto andrà a gonfie vele grazie alla ritrovata passione. Mettetevi in contatto con quella persona che vi sta tanto a cuore.

Pesci - 5° - Occasioni e ispirazioni saranno all'ordine del giorno. Saprete fare la differenza oltre che a porre un punto ad ogni problema.

Con il partner di sempre potranno essere lanciati dei progetti, mentre chi è single riuscirà a frequentare qualcuno di interessante. Avrete voglia di ridere, di stare in mezzo alla gente e di partire per un viaggio all'estero. Per quest'estate sarà meglio prediligere una località marittima italiana. Piccole scaramucce tra genitori e figli, ma niente di che.

I segni top della settimana

Bilancia - 4° - Le previsioni astrologiche vi vedono tornare sotto le luci della ribalta riguardo ogni aspetto della vostra vita. L'amore farà faville, specialmente se siete innamorati e non avete occhi per nessuno se non per quella specifica persona. La passione sarà bollente, anche per chi è single e non se la sente di impegnarsi per quest'estate.

Chi ha una famiglia da mandare avanti, si sentirà galvanizzato e tonico. I problemi saranno banditi e ritroverete la voglia di agire. Sul lavoro potreste ottenere ricompense e elogi, grazie al vostro duro impegno. Pulizie domestiche da delegare, non potete fare tutto voi.

Vergine - 3° - Vi sentirete pieni di ispirazioni e idee. Forse siete pronti a cambiare mestiere o ad avviare un'attività in proprio. Prima di lanciarvi, assicuratevi di essere ben informati sull'impresa che intendete compiere. Spazio all'amore, al divertimento e alla passione. Dopo un periodo fiacco, ecco che ritroverete la voglia di godervi la vita. Sarà bene non prendere niente e nessuno troppo sul serio. Potreste rivedere un vecchio amore e c'è la possibilità di un ritorno di fiamma.

I conti non quadrano, ma in un modo o nell'altro riuscirete a venirne a capo.

Gemelli - 2° - Avrete modo di chiudere certe questioni burocratiche o amministrative. In famiglia tornerà il sereno e fra genitori e figli tutto si ripianerà. Potrebbero arrivare delle offerte o proposte irrinunciabili. Sono previste uscite quotidiane, divertimento in buona compagnia, ritrovata intimità con il partner di sempre e colpi di fortuna inaspettati. Chi partirà per le vacanze dovrà assicurarsi di alleggerire il bagaglio: meglio tenersi leggeri e improvvisare. Le cose più memorabili avvengono quando non si programma niente. Potreste ricevere una notifica o una chiamata interessante.

Cancro - 1° - Dopo un periodo difficile, in cui vi è sembrato di stare sulle montagne russe, ecco che tutto tornerà al suo posto.

Sarete euforici. La fortuna vi arriderà e il vostro fascino sarà magnetico. Una persona della Bilancia o dell'Acquario vi penserà intensamente. Con i Pesci e i Gemelli ci saranno delle uscite piacevoli. Non è stagione di affari, ma guardatevi attorno e studiate ciò che vi interessa. L'autunno in arrivo sarà decisivo per la vostra carriera e il futuro. Vi siete trascurati un po', ma in settimana ritornerete a darvi da fare. Il vostro mantra è quello di puntare sempre al massimo perché male che vada sarà possibile ottenere un minimo. Tornerete a fare sogni sereni.