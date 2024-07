L'oroscopo della settimana 15-21 luglio rivela che per i single del Cancro ci saranno amori a prima vista e per i Scorpione che vivono in coppia ci saranno cambiamenti. Sul fronte lavorativo sarà un periodo scoppiettante per i Bilancia ed esplosivo per gli Ariete. Pesci avrà una settimana da 9.

Amore e lavoro secondo le previsioni dal 15 al 21 luglio, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo, il vostro gusto per la libertà e il vostro rifiuto di vincoli e convenzioni supereranno di gran lunga il vostro bisogno di sicurezza e stabilità.

Ma se avete una relazione stabile, potreste trovarvi di fronte a un terribile dilemma. Il vostro partner cercherà di trattenervi e voi dovrete affrontare la situazione e prendere una decisione. I single del segno dovrebbero approfittare di questa configurazione astrale più che favorevole. Rafforzate i legami d'amore che meritano di esistere. Incontrerete molte persone piacevoli e avrete l'imbarazzo della scelta. Relazioni molto esplosive nel vostro ambiente professionale. Non sarete un giocatore di squadra. Se, nonostante tutto, siete costretti a lavorare a stretto contatto, a volte ci saranno scontri violenti. Voto: 7

Toro – Con l'influenza di Venere, potrete sperare in un miglioramento delle vostre relazioni coniugali, a patto che facciate uno sforzo.

Se siete single, Venere porterà nuove sensazioni nella vostra vita sentimentale. La vostra immaginazione si metterà in moto, senza che dobbiate fare alcuno sforzo particolare. I rapporti con i colleghi di lavoro saranno buoni, se non addirittura eccellenti. Fate attenzione a evitare discussioni che non siano di natura strettamente professionale, altrimenti si creeranno scontri contro la vostra volontà.

Voto: 8

Gemelli – In amore, i soldi potrebbero mettervi contro il vostro partner, dando luogo a discussioni accese. Nonostante tutto, la stabilità del vostro rapporto non sarà in alcun modo minacciata. Se siete single, questo aspetto di Venere vi darà tutta la flessibilità necessaria per conquistare il cuore della persona che vi piace.

Non pensate di chiedere un aumento di stipendio in questo periodo, nonostante l'aumento di molte tariffe dei servizi pubblici: è molto probabile che non lo otterrete, dato che gli influssi planetari sono poco favorevoli. In compenso, approfittate di questa settimana per riposare e affilare le armi. Voto: 7

Cancro – Nessun pianeta influenzerà il settore dell'amore coniugale. Chi ha appena attraversato un periodo di coppia un po' conflittuale sarà felice di trovare il proprio rapporto più sereno e farà di tutto per mantenerlo tale. Calorosi e premurosi, vi prenderete cura del vostro partner, creando un clima di tenerezza e complicità. L'altra persona ne sarà entusiasta! Se siete single, potreste innamorarvi a prima vista durante una riunione di lavoro o alla macchinetta del caffè, oppure essere segretamente attratti da un collega.

In ogni caso, amore e lavoro sono strettamente legati. Per quanto riguarda il settore professionale, nel corso di questa settimana potreste ottenere alcune offerte interessanti. Tuttavia, dovrete rimanere molto lucidi e valutare a lungo i pro e i contro, poiché l'atmosfera astrale non vi proteggerà totalmente da errori di valutazione. Voto: 9

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Le vostre relazioni coniugali dipenderanno dai vostri impulsi emotivi e intimi. Saranno piuttosto agitate, anche se pieni di sorprese e di gelosie, che renderanno l’atmosfera movimentata e vivace. Se siete single, dovrete avere tatto quando si tratta di fare l'amore. Nulla può essere dato per scontato. Attenzione all'impulsività maldestra, alle passioni sbagliate o comunque a interventi inopportuni che non gioveranno affatto ai vostri affari di cuore.

I settori immobiliare, agricolo e artigianale saranno a vostro favore. Alcuni Toro potrebbero giocare un ruolo importante nelle vostre decisioni professionali. Attenzione alle complicazioni causate dalle illusioni. Voto: 7

Vergine – Nessun pianeta influenzerà il settore legato al matrimonio. Tuttavia, Urano potrebbe darvi degli scatti di impazienza o di malumore. Rivalutate attentamente le basi del vostro rapporto e ne guadagnerete in comprensione e affiatamento! Se siete single, sarete molto impegnati con il lavoro, la famiglia o altre attività, non avrete molte energie da dedicare al romanticismo. Inoltre, non avrete avete voglia di sprecare il vostro tempo in storie d'amore inutili. Avrete voglia di buttarvi a capofitto in un'impresa professionale che sembra offrire più incertezze che certezze.

Perché non rassegnarsi ad aspettare un'occasione più favorevole? Il vostro momento non è ancora arrivato. Voto: 7

Bilancia – L'influenza favorevole di Venere vi conquisterà. La vostra relazione raggiungerà un punto di svolta decisivo e le attribuirete un'importanza insolita. Siate tolleranti e comprensivi. Se siete single, le vostre prospettive sentimentali sembrano molto promettenti. Ma questo non è un motivo per riposare sugli allori che non avete ancora conquistato. Dovrete lavorare attivamente per ottenere gli eventi che sperate. Vi affermerete nel lavoro. Se qualcuno cerca di destabilizzarvi o di intimidirvi, non esiterete a mostrare di che pasta siete fatti. Sarà una settimana scoppiettante.

Voto: 9

Scorpione – Sul fronte amoroso si intravedono cambiamenti e trasformazioni. I single potranno dare libero sfogo al loro amore per le novità, moltiplicando con successo le avventure. Ondata di passione per coloro che vivono in coppia, ma dovranno stare attenti a non mettere a repentaglio un rapporto stabile. Al lavoro, sarete in grado di cogliere opportunità eccezionali o di approfittare di cambiamenti imprevisti. Di conseguenza, sarete in grado di fare grandi passi avanti e di raggiungere obiettivi importanti. Se desiderate avviare un'attività in proprio o passare dallo status di dipendente a quello di lavoratore autonomo, questo sarà il momento ideale per fare il grande passo.

Voto: 9

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non sarà facile accontentarvi e il vostro partner d’amore se ne renderà presto conto! Inoltre, se non riuscirà a offrirvi una vita eccitante e a mantenere vivi i vostri desideri, sarete tentati di vedere se il cielo altrove è più blu! Se siete single, eviterete gli spasimanti troppo appiccicosi e vorrete sfruttare al massimo la vostra libertà. Tuttavia, c'è una buona possibilità che qualcuno di speciale rapisca il vostro cuore. Con questo aspetto di Plutone, vi occuperete dei vostri interessi professionali. Sarà il momento di cambiare alcuni accordi con i vostri soci o datori di lavoro. Il vostro lavoro quotidiano vi darà molte soddisfazioni.

Voto: 8

Capricorno – Se siete single, potreste innamorarvi di una persona infelice del matrimonio ma non ancora divorziata. Oppure, per motivi sociali o professionali, potreste preferire una relazione segreta. Potreste avere difficoltà ad ammettere a voi stessi di essere attratti da una certa persona per motivi di orgoglio. Se vivete in coppia, la situazione attuale potrebbe non essere molto euforica. È nel vostro interesse essere gentili con il vostro partner e non adottare un atteggiamento troppo cavilloso nei suoi confronti. Questo sarà un buon momento per prendere in considerazione un cambiamento di carriera o per vendere la vostra attività. Ma prima di prendere accordi definitivi, dovrete decidere cosa fare dopo.

Voto: 7,5

Acquario – L'atmosfera nella vostra relazione sarà piuttosto elettrica e probabilmente non farete nulla per allentare la tensione. Potrebbe svilupparsi un dialogo tra sordi. Se il vostro cuore è libero dai legami sentimentali, vi troverete in una situazione di stallo per quanto riguarda gli appuntamenti. Sarà un incontro amichevole o un'amicizia che si trasforma in amore? Scopritelo tra qualche settimana. I consigli dei colleghi saranno utili e necessari per il successo del vostro progetto professionale. Ma la decisione finale deve essere vostra, altrimenti tutto sarà rimesso in discussione. Come recita un proverbio arabo: ‘Quando ci sono più capitani, la nave si rovescia.’ Voto: 7

Pesci – Con questa atmosfera planetaria, la situazione tra voi e il vostro partner sarà come la prima volta che vi siete innamorati: complicità, tenerezza, prove d'amore.

Non sarete da meno e il vostro partner vi amerà per questo. E poiché la felicità è meglio condivisa, tutti coloro che vi circondano beneficeranno della vostra visione positiva della vita. Se siete single, sarete più riservati del solito e osserverete i vostri pretendenti con cautela. Ma una persona insistente farà di tutto per attirarvi nella sua rete. Nel vostro ambiente di lavoro vi sentirete molto sicuri di voi stessi e punterete in alto. Avrete il vento in poppa e la vostra carriera dovrebbe decollare. Tanto più che, grazie a Saturno, il vostro rigore e la vostra capacità di assumervi responsabilità pesanti saranno rafforzati. Voto: 9