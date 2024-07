L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio invita i nati sotto al segno dell'Ariete di ascoltare di più i propri cari. Nell’ambiente familiare dei Gemelli si percepisce un clima teso, mentre in quello dei Pesci si respira un’aria leggermente agitata. Sarà invece una settimana positiva per la Vergine. Infine per il Cancro è giunto il momento di migliorare la propria posizione sociale. Di seguito approfondiamo le previsioni degli astri e le pagelle con voto da 0 a 10.

La situazione familiare e sociale secondo le stelle dal 15 al 21 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Dovreste ascoltare con più attenzione i vostri familiari e il vostro partner d’amore. Se continuate a dominare chi vi sta vicino e a ignorare i loro suggerimenti e desideri, le conseguenze si riveleranno presto più che spiacevoli. Fate attenzione a questo aspetto di Mercurio che influenzerà il settore sociale. Aguzzerà la vostra immaginazione, ma nella direzione sbagliata, dandovi un complesso di persecuzione che vi sarà difficile scrollarvi di dosso. Sarete portati a credere che tutti coloro che vi circondano abbiano intenzioni nocive nei vostri confronti. Ma ripensateci! Voto: 6,5

Toro – Sarà difficile per voi dimenticare i problemi esterni una volta tornati a casa, e tenderete a tenere il broncio per molto tempo.

Tuttavia, Marte farà del suo meglio per risolvere le cose e, quando i vostri cari meno se lo aspettano, sarete di nuovo aperti e calorosi. Non cercate di essere troppo diversi dagli altri. Non vi sarà perdonato di essere troppo originali. Sarà un vantaggio per voi seguire più o meno il gregge e mantenere bassi i vostri profitti.

Voto: 6,5

Gemelli – Piccole tensioni in famiglia. L'armonia a cui aspirate sembrerà irraggiungibile. Ma non disperate: tutto si risolverà. E non dimenticate che siete in parte responsabili della situazione. L'intera settimana sarà scandita da uscite, ricevimenti e spettacoli molto piacevoli. Le circostanze giocheranno a vostro favore con le vostre iniziative e i contatti che creerete.

Non abbiate paura di aprirvi al mondo esterno e agli altri: vi farà un gran bene. Voto: 7

Cancro – Grazie a Urano, i conflitti che vi hanno recentemente contrapposto ai vostri figli dovrebbero trovare un lieto fine. Per aiutarvi a raggiungere questo obiettivo, potete contare anche su Venere, che è determinata a riconciliare tutti. Il risultato sarà un clima di complicità e affetto. In campo sociale, con il sostegno incondizionato di Mercurio, sarete sotto i riflettori! Il vostro prestigio crescerà vertiginosamente: le persone vi ammireranno, vi apprezzeranno e saranno orgogliose di essere gentili con voi. Potrete migliorare in modo spettacolare la vostra posizione sociale.

Voto: 9

Previsioni settimanali 15-21 luglio sui legami familiari e sociali: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Urano avrà un'influenza benefica sulla vostra vita familiare. Vi sentirete più liberi di esprimervi, meno limitati dal vostro clan. E visto che tutti quelli che sono sotto il vostro tetto saranno nello stesso stato d'animo, cosa potreste chiedere di più? Sul fronte sociale, coltivate l'arte di vivere e saprete creare intorno a voi un piacevole clima di comfort e benessere. Non dovrete forzare la vostra naturale autorità per essere ascoltati e obbediti da chi vi sta vicino. Voto: 7

Vergine – La terza settimana di luglio, dominata dalla Luna, vi darà un buon umore casalingo e vi renderà amanti dei piaceri domestici.

Sarà molto difficile farvi uscire dal vostro accogliente bozzolo e dalle vostre pantofole. Inoltre, sarete in grado di creare un'atmosfera accogliente in casa. Questo è il momento di lottare per proteggere i vostri legittimi interessi, anche a costo di andare in tribunale. Ma prima di arrivare a questo punto, esaurite tutti i mezzi disponibili per una soluzione amichevole. Voto: 8

Bilancia – Il rapporto con i vostri figli sarà difficile. Anche se si chiudono e si rifiutano di parlare con voi, perseverate. I vostri sforzi daranno frutti, vista la posizione favorevole di Plutone. Gli aspetti planetari di questa settimana favoriranno l'incontro con un essere spiritualmente evoluto che vi farà cambiare molto in termini di idee.

La sua influenza potrebbe rivelarsi decisiva non solo per il vostro modo di vivere, ma anche per la vostra visione del mondo. Voto: 7

Scorpione – Questo aspetto di Giove vi conferisce uno stato d'animo casalingo e vi rende amanti dei piaceri domestici. Sarà molto difficile farvi uscire dalla vostra zona di comfort. I vostri familiari e parenti avranno difficoltà a invitarvi alle loro feste. E avrete la capacità di creare un'atmosfera calda in casa. Le circostanze vi permetteranno di mettervi in mostra e di godere di maggior prestigio. Se siete in lizza per una posizione importante o per un'onorificenza, la vostra ambizione potrebbe presto realizzarsi. Ma fate attenzione a non attirarvi ostilità, mettendo in ombra gli altri o pestando loro i piedi.

Voto: 7

L'oroscopo familiare e sociale della settimana dal 15 al 21 luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Molti nativi del segno avranno qualche motivo per essere infelici in casa: tra l'atteggiamento a volte dispotico dei genitori anziani, le difficoltà che li riguardano e il carattere ribelle dei figli, avranno il loro bel da fare! Non drammatizzate nulla. Ipersensibili, è probabile che prendiate molto male le osservazioni innocue delle persone che vi circondano, ma se controllate meglio le vostre emozioni, ne soffrirete molto meno. Voto: 6,5

Capricorno – Mercurio alleggerisce l'umore in famiglia, portando una gioiosa animazione. Chi si è preoccupato per i propri genitori o ha avuto rapporti tesi con loro negli ultimi tempi tornerà a sorridere.

Sottoposti a influssi planetari fastidiosi, avrete la tendenza a scontrarvi, spesso per problemi sciocchi, con le persone della vostra cerchia amicale o sociale. Voto: 6,5

Acquario – In famiglia, la terza settimana di luglio sarà tranquilla e facilmente gestibile. Chi ha appena incontrato difficoltà familiari, sia con i genitori che con i figli, vedrà migliorare la situazione. Troverete soluzioni efficaci e potrete godere di nuovo della serenità e dell'armonia con i vostri cari. Sul fronte sociale, è tempo di fare dei tagli profondi alla vostra rubrica. L'Oroscopo consiglia di essere selettivi, di tagliare i ponti con persone che non vi interessano o che pensano solo ad approfittarsi di voi. Voto: 8

Pesci – Con l'attuale configurazione astrologica, la vita familiare potrebbe essere piuttosto leggermente agitata.

Senza essere troppo negativa, potrebbe non riservare la calma e la tranquillità a cui aspirate. Siate comprensivi e persino indulgenti con chi vi sta vicino. Plutone in questo aspetto vi inviterà a sfoltire con decisione la vostra cerchia di amicizie e conoscenze. Sbarazzatevi definitivamente di coloro che vi infastidiscono: non avete tempo da perdere con loro. Voto: 6,5