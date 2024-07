L'Oroscopo della settimana è pronto a dare in pasto alle cronache astrali le previsioni zodiacali e la classifica con i voti in pagella dal 22 al 28 luglio 2024. Sotto analisi i segni della prima sestina dello zodiaco. Il periodo settimanale coincidente con i prossimi sette giorni vedono di buon auspicio diversi movimenti planetari. In rilevanza l'ingresso del Sole in Leone (voto 10), transito portatore della prima posizione assoluta al segno di Fuoco. Altro transito di spicco l'entrata di Mercurio in Vergine (voto 6). Ottimo periodo per il Toro (voto 9) e per l'Ariete (voto 8), rispettivamente interessati dall'arrivo della Luna nelle giornate di giovedì e sabato.

Oroscopo e pagelle della settimana: Leone 1° in classifica con voto 10

♈ Ariete: voto 8. La penultima settimana di luglio si prevede possa essere davvero molto fortunata, soprattutto nella giornata di giovedì, quando arriverà la Luna nel vostro segno. Diverse piccole abitudini e i buoni rituali quotidiani sicuramente favoriranno l’armonia di coppia e la pace familiare. In amore, un sorriso sincero renderà tutto più semplice, facendovi sentire in sintonia con il partner. I single godranno di un umore ottimista e potrebbero sperimentare riappacificazioni dopo un periodo difficile. Nel lavoro, sarete ben attrezzati per puntare al successo. Tra pochi giorni, al massimo entro metà agosto, potreste raggiungere un felice obiettivo.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno giovedì 25 luglio ( Luna in Ariete );

giovedì 25 luglio ( ); ★★★★★ mercoledì 24 e venerdì 26;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e sabato 27;

★★★ domenica 28 luglio.

♉ Toro: voto 9. I sette giorni in analisi si prospettano a massima positività, parlando nel complesso. Sicuramente arriveranno soddisfazioni sia in amore - merito della Luna nel segno - che nel lavoro, grazie a un ritrovato entusiasmo.

In amore, un gesto simbolico da parte di chi amate vi riempirà il cuore di gioia e vi spingerà a ricambiare con tenerezza. In coppia, vivrete una perfetta intesa sessuale e un’armonia crescente. I single avranno oltre all'Astro d'Argento, anche Venere a dare una spintarella a sogni e desideri. Stimolate le buone riflessioni, il che favorirà un periodo di sano recupero.

Nel lavoro, sarà un periodo dinamico ricca di soddisfazioni. Nuove idee permetteranno di raggiungere grandi traguardi e, forse, realizzare un ottimo affare.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno sabato 27 luglio ( Luna in Toro );

sabato 27 luglio ( ); ★★★★★ lunedì 22 e domenica 28;

★★★★ martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26;

♊ Gemelli: voto 6. Settimana sufficientemente positiva ma a tratti relativamente complessa: forse dovrete chiarire alcuni vostri presentimenti o dubbi a una persona a voi vicina. In amore, anche se non sarà una settimana fantastica, potrete organizzare qualcosa di piacevole da fare insieme a chi amate: una gita romantica, una cena o una partecipazione a un evento sarebbero ideali.

Alcuni single invece di continuare a trastullarsi con sogni di difficile realizzo, sarebbe ora che iniziassero sul serio a corteggiare o accettare le avance di qualcuno capace di risvegliare emozioni. Nel lavoro, la settimana richiederà riflessione a causa di dissonanze astrali. Ciò, potrebbe causare problemi con i colleghi.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ lunedì 22 e sabato 27;

★★★★ martedì 23, venerdì 26 e domenica 28;

★★★ mercoledì 24 luglio;

★★ giovedì 25 luglio.

♋ Cancro: voto 6. La settimana sarà modesta. Comunque sarete molto ricettivi e senz'altro pronti a cogliere ogni occasione per migliorare. In amore, Venere in discreta rilevanza per il segno garantirà serenità e passione, non solo nelle relazioni di coppia ma anche in quelle extraconiugali.

Periodo senz'altro indicato per chi avesse necessità o desiderio di recuperare un rapporto in crisi. I single, specialmente quelli in fase di conquista, saranno affascinanti grazie a espressioni provocatorie. Molti altri invece dovranno seguire il cuore, anche a costo di qualche sofferenza. Nel lavoro, le prospettive astrali saranno favorevoli per chi sta per avere un nuovo contratto. Il periodo porterà successi concreti e buone notizie da progetti in sviluppo. Tenete d'occhio alcune situazioni in sospeso.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ mercoledì 24, giovedì 25 e sabato 27;

★★★ lunedì 22 luglio;

★★ martedì 23 luglio.

♌ Leone: voto 10. La settimana sarà meravigliosa grazie al Sole, a inizio periodo in arrivo nel segno.

In amore, vi sentirete in splendida forma e condividerete la vostra gioia con il partner: momenti perfetti sotto ogni punto di vista! In merito alla pura attrazione fisica, parlando di coppia, vi sarà una risalita concreta della voglia di stare insieme: notti dolci e risvegli "coccolosi" daranno verve al periodo. Anche chi versa in status single potrà contare su di un cielo fantastico, ideale per sentimenti e viaggi. Chi ne avesse facoltà o voglia perché non organizza un bel volo last minute, vuoi per incontrare un grande amore, oppure semplicemente per cambiare prospettiva. Nel lavoro, sarà il momento ideale per gettare le basi a progetti futuri. Gli astri a favore renderanno tutto più facile.

L'arrivo di situazioni stimolanti favoriranno successi.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno lunedì 22 luglio ( Sole in Leone );

lunedì 22 luglio ( ); ★★★★★ martedì 23, mercoledì 24 e sabato 27;

★★★★ giovedì 25, venerdì 26 e domenica 28.

♍ Vergine: voto 6. La settimana sarà abbastanza normale da vivere, anche se con la presenza di due giornate non proprio piacevoli da sopportare. Parliamo sicuramente di venerdì e sabato, le uniche a rovinare la bella presenza di Mercurio, in entrata nel vostro segno giovedì 25 luglio. Non scoraggiatevi, guardate avanti con fiducia se un approccio o una speranza dovessero fallire. In amore, cogliete ogni sfumatura del carattere del partner e fatene tesoro: presto avrete il piacere di condividere con chi amate uno dei vostri migliori desideri.

Single, in caso di dubbi, fate una sincera autoanalisi per correggere eventuali comportamenti sbagliate. Soprattutto, sforzatevi di essere ottimisti: affrontare ogni problema direttamente alla radice. Nel lavoro, evitate situazioni stressanti, soprattutto se il fisico dovesse mandare segnali inequivocabili.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ martedì 23 e giovedì 25 ( Mercurio in Vergine );

); ★★★★ lunedì 22, mercoledì 24 e domenica 28;

★★★ venerdì 26 luglio;

★★ sabato 27 luglio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.