L'oroscopo è pronto a rivelare le previsioni con i voti in pagella dal 22 al 28 luglio 2024 per i segni della seconda sestina dello zodiaco. L'ultima settimana piena del mese di luglio si prospetta portatrice di fortuna e positività in primis per Pesci (voto 8), e poi anche per Bilancia (voto 7), Scorpione (voto 7) e Sagittario (voto 7). Per l'Acquario (voto 5) l'analisi settimanale non è certo come sperato per questo affascinante segno di Aria.

Oroscopo e stelle della settimana 22-28 luglio, buon momento per Pesci

♎ Bilancia: voto 7. Durante la settimana, non esasperate eventuali tensioni.

Prendetevi cura della forma fisica e mentale ed evitate stress. Recenti incomprensioni richiederanno chiarimenti: affrontate subito chi è rimasto vittima di errori non voluti. In amore, se state vivendo un momento di passione, sarete ricambiati: mantenete sereno e felice il legame. Single, la Luna porterà avventure frizzanti a molti di voi: seguite l'istinto, per evitare situazioni troppo complicate. Nel lavoro, si prospettano progetti da realizzare o cambiamenti per chi cercasse alternative. La vostra disponibilità vi aiuterà a portare avanti un bella ambizione. Accogliete eventuali proposte con entusiasmo.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno venerdì 26 luglio;

venerdì 26 luglio; ★★★★★ giovedì 25, sabato 27;

★★★★ mercoledì 24, domenica 28;

★★★ martedì 23 luglio;

★★ lunedì 22 luglio 2024.

♏ Scorpione: voto 7.

Questa nuova settimana che sta per arrivare quasi sicuramente non porterà soddisfazioni eclatanti, ma nemmeno grandi problemi a cui dover porre rimedio. Insomma, una via di mezzo capace di soddisfare la maggior parte di voi. In amore, in qualche caso sarà un periodo dedicato: chi fosse alla ricerca di tranquillità affettiva, valorizzasse innanzitutto le piccole cose e i soliti rituali di coppia, poi tutto il resto.

Single, potreste incontrare l'anima gemella: starà a voi decidere se concludere o meno. Nel lavoro, completare progetti sarà difficile a causa del poco tempo disponibile: chiedete aiuto a chi sapete.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 24 luglio;

mercoledì 24 luglio; ★★★★★ martedì 23, venerdì 26;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25;

★★★ sabato 27 luglio;

★★ domenica 28 luglio 2024.

♐ Sagittario: voto 7.

Secondo l'oroscopo sarà una settimana di routine, con giornate che potrebbero risultare lente e tediose. Piccoli contrattempi, specialmente nei rapporti personali e familiari, potrebbero emergere. In amore, le cose inizieranno ad andare secondo le vostre aspettative - escludendo le sole giornate di giovedì e venerdì - permettendovi di rilassarvi e vivere momenti piacevoli con il partner. Single, canalizzate le vostre energie verso obiettivi concreti, solo così riuscirete a legare il vostro cuore a belle persone, specie quelle che son capaci di farvi sorridere. Nel lavoro, tutto sembra muoversi favorevolmente: sfruttate le opportunità e canalizzate le energie in modo positivo.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno domenica 28 luglio;

domenica 28 luglio; ★★★★★ lunedì 22, sabato 27;

★★★★ martedì 23, venerdì 26;

★★★ giovedì 25 luglio;

★★ mercoledì 24 luglio 2024.

♑ Capricorno: voto 6.

La settimana inizierà con molte idee da realizzare, ma anche con diversi impegni da onorare. Non rimanete in disparte, in attesa chissà di cosa, o peggio in ozio: proponetevi, coinvolgete, chiedete una mano, ricambiate eventuali favori. In amore, gli astri favoriranno l'unione di coppia, rendendovi più vicini che mai. Single, sarete pronti per una relazione stabile, mostratevi e cogliete le opportunità di ammirazione (o invidia) da parte di amici e conoscenti. Un antico proverbio paesano recita: "Meglio essere invidiati che compatiti!". Nel lavoro, continuate a procedere spediti: gli astri indicano che presto riceverete una meritata ricompensa.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ martedì 23, domenica 28;

★★★★ lunedì 22, mercoledì 24, sabato 27;

★★★ giovedì 25 luglio;

★★ venerdì 26 luglio.

♒ Acquario: voto 5.

I prossimi sette giorni non saranno proprio come molti di voi avrebbero voluto che fossero. Venerdì non sarà da sottovalutare, ancor più attenzione a sabato: nonostante possa sembrare un periodo difficile, giocate di anticipo sulla negatività pensando e agendo da veri positivi. L'astrologia vi invita a non mollare ma risolvere le situazioni stressanti già al mattino. In amore, doveste fare più affidamento su voi stessi, usando intuizione e diplomazia, giusto per gestire eventuali tensioni. Single, avrete buone possibilità in amore: affrontate le situazioni stressanti con positività, cercando di essere sempre mentalmente freschi e sereni. Nel lavoro, potrebbero esserci piccole soddisfazioni, specialmente per chi lavora in proprio.

Prestate attenzione a chi sapete.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 22 luglio;

★★★★ martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25, sabato 27;

★★★ domenica 28 luglio;

★★ venerdì 26 luglio 2024.

♓ Pesci: voto 8. La settimana sarà fortunata in campo affettivo grazie alla Luna in arrivo nel vostro segno martedì 23 luglio. L'Astro d'Argento favorirà le situazioni sentimentali, quelle d'amicizia e i rapporti familiari. In amore, godrete di una buona intesa e di un'attrazione intrigante con il partner, vivendo momenti di complicità e protezione. Single, sarà il momento di dichiarare i vostri sentimenti e avvicinarvi a chi vi interessa. Nel lavoro, sarete pieni di idee e progetti da realizzare, sia in gruppo che da soli, grazie all'influsso di stelle capaci di rendervi dinamici e determinati.

La Luna, altresì, agevolerà molte delle vostre aspettative personali.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: