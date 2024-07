Per questa domenica 14 luglio l'oroscopo preannuncia interessanti movimenti per il segno dei Pesci, mentre i Leone saranno caparbi come non mai. Passiamo ora in rassegna non solo le previsioni astrologiche della giornata, ma anche la classifica che valuta complessivamente l'amore, la famiglia, le interazioni sociali, il lavoro, i soldi e altro ancora.

Previsioni astrologiche: gli ultimi classificati

Vergine - 12° - Questa sarà una domenica stancante e a tratti demoralizzante. Non riuscite a godervi l'estate come vorreste a causa del caldo, delle zanzare e della scarsa concentrazione.

Avete bisogno di nuovi stimoli, quindi uscite e visitate posti diversi. Non rimanete rintanati in casa. Una conoscenza emozionante potrebbe essere all'orizzonte! Il denaro continua a essere un problema, con il vostro conto che rasenta lo zero o con difficoltà ad arrivare a fine mese. Un supporto finanziario potrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Acquario - 11° - Ultimamente state facendo le ore piccole e questo si riflette sul vostro aspetto. Cercate di riposare meglio, prendendovi delle pause tra un impegno e l'altro. Sarete chiamati a svolgere diverse commissioni che non potrete evitare. State attraversando un periodo altalenante: a volte vorreste fermarvi e non fare nulla, mentre altre volte vi sentite pieni di energia.

Affrontate tutto con leggerezza, evitando stress inutili.

Gemelli - 10° - In queste 24 ore dovrete ascoltare il vostro intuito. Un parente o un amico di lunga data potrebbe chiedervi un favore. In questo periodo, i conti non tornano e forse avete speso troppo tra bollette e altre spese. Non fatevi prendere dal panico e ripartite da zero se necessario.

Usate questa settimana per riflettere sui vostri obiettivi, sogni e speranze. Avete tempo fino alla fine dell'anno per realizzare qualcosa di significativo.

Cancro - 9° - L’Oroscopo del 14 luglio prevede una domenica senza particolari eventi. C'è stato un cambiamento di recente, il che vi fa sentire disorientati. Entro settembre, però, avrete modo di ritrovare l'equilibrio di un tempo e puntare ad un miglioramento generale.

Tende a deludervi il fatto che spesso vi aspettate troppo dagli altri. Spazzate via il passato e allontanate chi non fa altro che portarvi negatività. Se volete che il 2024 si concluda positivamente, dovrete impegnarvi e non arrendervi. Uscite e divertitevi un po', ma evitate di prendere troppo sole.

I segni zodiacali con giornata nella media

Ariete - 8° - Puntare al massimo porta a ottenere risultati tangibili, anche se piccoli. Siete ambiziosi, ma ultimamente vi sentite svuotati. In questo caso, non forzatevi a continuare con le solite attività; invece, prendetevi una pausa e ricaricate le energie. Rilassarsi e fare poco può aiutare a rigenerare mente e corpo, aumentando la produttività. Anche l'amore ha bisogno del suo tempo e dei suoi spazi.

Se avete iniziato una nuova relazione, non affrettate le cose.

Sagittario - 7° - Se avete dei compiti da svolgere, evitate di ridurvi all'ultimo minuto, poiché ciò potrebbe ritorcersi contro di voi. Forse siete demotivati o volete semplicemente godervi la libertà ritrovata. Gli eventi esterni non possono essere controllati, ma potete controllare i vostri pensieri e azioni. Per migliorare personalmente, è necessario mettersi al primo posto e saper dire "no" quando serve.

Scorpione - 6° - Questa domenica chiarirà molte incomprensioni familiari o lavorative. Di solito agite d'istinto e avete fatto errori, ma ciò che accadrà sarà significativo. Alcune persone fanno affidamento su di voi, perciò non riuscite mai a lasciarvi andare completamente.

Prendetevi del tempo per una vacanza, avete bisogno di riposare e rilassarvi. I single estroversi potranno vivere avventure memorabili. Cercate di camminare di più, soprattutto se siete sedentari.

Bilancia - 5° - Le previsioni astrologiche del 14 luglio parlano di speranze rinate. L'amore, dopo un periodo difficile, tornerà a brillare. Le coppie avranno modo di riscoprirsi e superare i recenti litigi. Sfruttate l'estate per dedicarvi alle vostre passioni e prendetevi cura del vostro corpo, specie se lo avete trascurato. Agire d'impulso sarà provvidenziale, quindi fidatevi del vostro istinto. In famiglia, potreste dovervi occupare di un parente anziano o dei figli piccoli. Potrebbe accadere qualcosa di inaspettato.

Con costanza e allenamento, si raggiunge la perfezione.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Leone - 4° - Se dovete prendere una decisione o state aspettando qualcosa, questa sarà la giornata favorevole, perché sarete caparbi. I problemi verranno finalmente risolti. Tendenzialmente, ripensate spesso agli eventi passati, desiderando di poter rispondere in modo diverso. Imparate cose nuove e ampliate i vostri orizzonti. Se avete in programma un viaggio, scegliete una meta insolita. Professionalmente, ultimamente non siete concentrati come vorreste e vi sentite stanchi. Non esagerate: ascoltate il vostro corpo.

Pesci - 3° - L’oroscopo di domani prevede molti movimenti. Avrete modo di emozionarvi, sorridere e trascorrere del tempo piacevole.

Ogni problema familiare sarà chiarito e anche in ambito lavorativo e di coppia tornerà il sereno. I single si sentiranno pronti a conoscere nuove persone e a lasciarsi alle spalle le vecchie relazioni. Potreste considerare una vacanza in solitaria o con amici. Prendersi del tempo per se stessi vi aiuterà a comprendere molte cose.

Capricorno - 2° - Da tempo avete in cantiere dei progetti che dovrebbero migliorare la qualità della vostra vita. Presto parteciperete a un viaggio o a un evento speciale e la vostra estate sarà piena di emozioni. Solitamente preferite agire da soli, ma ora gradirete la compagnia. Il vostro umore sarà leggero e nulla vi turberà. Sarete irresistibili e avrete buone possibilità di incontrare qualcuno di speciale.

Evitate di far ingelosire il partner.

Toro - 1° - Si prevede una giornata fantastica. I vostri sensi saranno amplificati, così come le emozioni e i sogni. Avrete voglia di fare molte cose e potrebbe essere difficile decidere da dove iniziare, ma il primo passo è ciò che conta. L'amore di coppia tornerà a brillare. Progetti futuri inizieranno a prendere forma: osate tutto ciò che potete!