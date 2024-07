L'Oroscopo di domani, venerdì 19 luglio, è pronto a svelare le previsioni zodiacali del giorno 19 luglio. Le analisi astrologiche si concentrano sui primi sei simboli dello zodiaco, sottoposti a valutazione in merito ai settori della vita legati ai sentimenti e alle attività lavorative. Il periodo in oggetto vede di buon auspicio la quotidianità per Leone e Vergine, considerati ambedue con cinque stelle in classifica. Per il Cancro, invece, le previsioni non sono ottimali, anzi: in attesa di tempi migliori.

Previsioni zodiacali del 19 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Via libera ad azioni che manifestino il vostro romanticismo! Senza vergogna né tentennamenti, lasciate che la fantasia si liberi e agisca per far contento il partner. Ne gioverete anche voi, trascorrendo una giornata assai felice. Se single e desiderate stare con qualcuno, sappiate che la vostra arma seduttiva è talmente potente da permettervi di conquistare anche la persona più difficile. Nel frattempo, vi divertirete con gli amici di sempre, godendovi delle uscite in loro compagnia. Sul lavoro, vi dimostrerete particolarmente inclini al dialogo e accetterete di buon grado i consigli altrui. Raggiungerete un alto grado di serenità.

Toro: ★★★★. L'intesa con la dolce metà questo prossimo venerdì sarà buona, grazie a un improvviso risveglio della passione. Riscoprirete vecchi interessi condivisi con il partner, hobby e passatempi dimenticati, il che darà una sferzata di energia alla giornata. Se siete single, troverete soluzioni armoniose nei vostri progetti e sarete irresistibili, attirando a voi persone e opportunità decisamente piacevoli.

Usate queste energie per rafforzare le relazioni personali e per esprimere con convinzione la voglia di curiosità. Sul lavoro, vi sentirete pronti a innovare ogni aspetto della vostra mansione. Approfittatene per portare avanti qualche bel sogno: potreste riavere indietro una grande soddisfazione.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo a questo giro invoglia a dare il massimo in ogni situazione.

Mettete da parte eventuali timori . sicuramente infondati - specialmente quelli che vi legano a brutti ricordi; in questo modo riuscirete a essere un partner insostituibile per la dolce metà. Mostrandovi senza filtri, acquisirete sicurezza in voi stessi, il che favorirà una relazione serena. Se siete single, la giornata potrebbe rivelarsi stancante, ma divertente: impegni doveri e necessità, senza problemi: ogni cosa che farete porterà beneficio. Una svolta positiva sul piano sentimentale potrebbe essere all'orizzonte. Nel lavoro schiacciate il piede sull'acceleratore: fate vedere a chi di dovere che siete pronti per una promozione o un incarico importante.

Oroscopo e stelle del 19 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. In panne! La giornata, considerata poco positiva, in questo frangente potrebbe presentare alcune difficoltà a molti di voi. Potreste scoprire qualcosa sul vostro compagno/a che vi farà soffrire, forse anche spiegando alcuni ultimi comportamenti giudicati da voi alquanto strani. Non stressatevi però: rimboccatevi le maniche e trovate una soluzione per riportare la felicità tra di voi. Se siete single, mantenere l'equilibrio potrebbe risultare difficile. Le forti opinioni degli altri potrebbero emergere e sfidare il vostro ego: calma! Abbiate fiducia in voi stessi e supererete tutto. Sul lavoro, lasciate andare una questione passata, come se non fosse mai esistita.

Questo vi permetterà di raggiungere opportunità finora offuscate da pensieri mai del tutto superati.

Leone: ★★★★★. Questa parte conclusiva della settimana si prevede che sarete davvero al massimo: riuscirete a costruire qualcosa di magico per voi e per la vostra relazione. Alcune emozioni del passato riaffioreranno, producendo in voi un benessere davvero invidiabile. Godetevi la giornata e dedicatevi con anima e corpo alle cose che più piacciono. Se siete single, avrete a disposizione un mazzo di carte vincenti. Poco importerà la scelta, perché tutte saranno valide per raggiungere il vostro obiettivo. Non perdete tempo e puntate tutto per ottenere ciò che desiderate! Nuove situazioni potrebbero favorire il lavoro.

È il momento giusto per agire: sfruttate il momento.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani 19 luglio raccomanda massima rilassatezza e tanta voglia di stare sereni. Belle novità in arrivo sul fronte sentimentale: qualcosa di diverso potrebbe arrivare regalando piacevoli emozioni. Non mancheranno sia la voglia di fare qualcosa di nuovo e nemmeno la volontà di coinvolgere la persona amata. Voialtri, cuori solitari, presto potrete vivere una ventata di belle relazioni, qualcuna anche inaspettata. Evitate di razionalizzare troppo le situazioni ma lasciatevi trasportare dall'entusiasmo. Nel lavoro, saprete come gestirvi: avete l’esperienza necessaria per farlo. Se state cercando nuovo impiego, è il momento giusto.

Il denaro fluirà inatteso: una "botta di fortuna"? Chissà, speriamo per voi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 19 luglio.