L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 29 luglio 2024. Le analisi astrologiche si concentrano in questo frangente sui primi sei segni dello zodiaco. Lo scenario astrologico di inizio settimana promette faville per gli innamorati: il transito della Luna in Gemelli favorirà non solo il predestinato segno d'Aria ma anche quello dell'Ariete. Tra gli altri simboli zodiacali valutati in periodo positivo, da segnalare Cancro, Leone e Vergine. Per il Toro, purtroppo, questo lunedì si prospetta poco accattivante, ergo, tre stelle e in programma un periodo sottotono.

Previsioni zodiacali del 29 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Inizio settimana spettacolare. Sarà una giornata eccezionalmente calda per molti di voi soprattutto in amore. Il cielo promette una sensualità così intensa da farvi sentire quasi sopraffatti. Sarete audaci, pieni di fantasia e capaci di infondere felicità alla vita di coppia. Se single, questo è il momento ideale per farsi notare e conquistare chi vi piace. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e sfruttate al massimo questa energia positiva; la vita privata vi regalerà emozioni dolci e piacevoli. Nel lavoro, periodo favorevole per comunicare eventuali idee o affrontare nuove strade. Le stelle vi sostengono, offrendo opportunità vantaggiose.

Toro: ★★. Un lunedì poco promettente, con un sottotono galoppante in primo piano. Fate attenzione a non esagerare con la gelosia nei confronti del partner. L'attuale configurazione astrale potrebbe indurre a mettere alla prova il potere mentale che esercitate sulla persona amata. Sarà importante frenare questa tendenza, poiché potrebbe ritorcersi contro di voi.

Se siete single, la Luna potrebbe portare tensioni in famiglia, rendendo cruciale una comunicazione aperta a scopo di evitare inutili conflitti. Cercate di trovare un equilibrio tra le esigenze familiari e quelle personali: affrontate le cose con calma e razionalità. Sul fronte professionale, la Luna potrebbe introdurre tensioni, spingendo maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi, ma non su come farlo.

Gemelli: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno sottolinea la provvidenziale venuta della Luna all'interno del vostro settore astrale. Perciò, certamente avrete un'energia eccezionale che vi permetterà di vivere una giornata molto passionale con il partner. Sarete affascinanti, tanto che la persona amata non potrà resistere alle vostre seduzioni. Se single, la Luna nel segno vi favorirà particolarmente. Se il vostro cuore è ancora libero, gli astri stanno già preparando un amore irripetibile, da gustare insieme alle meraviglie del luogo che state eventualmente vivendo. Inoltre, vi sentirete particolarmente concentrati sugli obiettivi lavorativi a lungo termine. È un ottimo momento per pianificare il futuro e mettere in atto strategie di successo.

Oroscopo e stelle del 29 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Un lunedì abbastanza stabile e concreto, almeno seconda la carta astrale del periodo. Una giornata trascorsa al mare, immersi nella natura e nella luce del sole, vi aiuterà a dissipare alcuni recenti contrasti con il partner. Vi sarà facile immaginare un progetto di vita che arricchisca il rapporto, alimentando la speranza di un futuro sereno insieme. Se siete single, la Luna illuminerà la vostra socialità, spingendo verso nuove amicizie, stimolando la creatività e portando incontri romantici. In campo professionale, siete sempre tra i primi e i più apprezzati. Grazie alla vostra impeccabile diligenza e alla consapevolezza, svolgerete al meglio ogni tipo di lavoro assegnato.

Leone: ★★★★. Un avvio di settimana senza alcun tipo di fronzolo negativo. La vita di coppia sarà armoniosa e senza sorprese. Avrete energia sufficiente per sostenere il partner nei momenti di bisogno, rafforzando ulteriormente il legame. Questo sarà uno degli aspetti più belli della relazione. Se siete single, sarete spinti a esprimere tanta buona creatività e voglia di divertirsi. Periodo ideale anche per coltivare passioni o nuovi interessi: mettete in pratica ogni desiderio. Sul fronte lavorativo il periodo infonderà fiducia nel futuro, che riverserete anche sugli altri. Sarete impareggiabili nel dare una mano a chi si trovasse in difficoltà, dimostrando ancora una volta quanto siete generosi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 29 luglio, indica buono il periodo d'inizio settimana. Sarete romantici e passionali in amore, tanto che il partner non potrà resistervi e vi ricoprirà di attenzioni. Anche qualche vostro sogno potrebbe diventare realtà: approfittatene. Sarà di buon auspicio questo lunedì per una serata felice, insieme alla persona amata. Se siete single, vi attendono incontri magici o nuove amicizie, alcune poi potrebbero trasformarsi in dolcissimi flirt estivi. La vostra innata curiosità vi ha sempre permesso di conoscere nuove persone in ogni situazione, e questo è il momento ideale per tuffarsi in nuovi incontri. Nel lavoro riuscirete a dimostrare competenza, ottenendo successo dove altri hanno fallito.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 luglio.