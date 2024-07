L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 29 luglio. In analisi la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci. Ad avere massima positività tra i sei simboli in esame saranno Capricorno e Bilancia, entrambi valutati con cinque stelle in classifica. Inizio settimana poco positivo per lo Scorpione.

Previsioni astrologiche del 29 luglio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata di partenza della nuova settimana in molti casi inizierà splendidamente. Periodo ottimo non solo per voi, ma anche per coloro che gravitano nella vostra cerchia di amicizie.

Vi sentirete in forma, curiosi e collaborativi. In campo sentimentale, tutto andrà bene: non lasciatevi influenzare dai familiari, giusto per evitare tensioni. Per i single, l'attuale congiunzione astrale donerà buonumore. Siate aperti e solari, il vostro sorriso sarà apprezzato. Sul lavoro, sfruttate il senso pratico e la serenità, per affrontare al meglio la giornata. Tornerete a casa felici e soddisfatti.

Scorpione: ★★★. Lunedì non sarà il vostro giorno migliore a causa dell'influenza negativa scaturita dalla dissonanza Venere-Luna (quadratura). In amore, cercate di risolvere le controversie per portare serenità nella relazione. Se potete, evitate di insistere su situazioni pregresse: guardate avanti, senza recriminare fatti e persone.

Chi è single potrebbe fare incontri inaspettati che cambieranno il destino, ma non da subito: ci sarà da sudare, ma alla fine sarete decisamente soddisfatti. Nel lavoro, la strada sarà in salita, ma con coraggio e determinazione affronterete gli imprevisti: pazienza!

Sagittario: ★★★★. Giornata discretamente favorevole per il segno.

Preparatevi comunque sia a vivere una giornata impregnata nella solita routine. Se vi sentite stressati, trovate la forza interiore per affrontare le difficoltà maggiori, tralasciando ad altra data tutto il resto. In amore, godete quanto più possibile della compagnia del partner, partecipando insieme anche nel caso di attività semplici.

Per i single, fate attenzione alle persone intorno a voi, non tutte saranno affidabili. Sul lavoro, la giornata sarà incoraggiante, grazie alla vostra comunicativa e al carisma.

Oroscopo e stelle del 29 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La settimana in arrivo senz'altro inizierà alla grande, soprattutto in campo sentimentale. Un buon dialogo sarà fondamentale per le vostre scelte di coppia, presenti e future. Presto ritroverete quella sintonia o la voglia di stare vicini, ultimamente un po' scemata. In generale il rapporto sarà appagante e il dialogo migliorerà l'accordo su qualsiasi differente veduta. I single saranno favoriti dalla Luna, che li spingerà verso ciò che amano. Nel lavoro, sarà un giorno positivo, ideale per concludere attività e realizzare progetti ambiziosi.

Acquario: ★★★★. Lunedì non troppo negativo. Anzi la parte migliore partirà dal tardo pomeriggio a fine serata: pronti a divertirvi o rilassarvi? In amore, cercate di vedere il partner da un'altra prospettiva, per capire meglio il suo punto di vista e regolarvi. I single vedranno il proprio fascino aumentare, attirando l'attenzione di persone interessanti: conquiste in vista. Nel lavoro, potreste trovare la persona giusta per aiutarvi a superare eventuali impegni un po' pesanti.

Pesci: ★★★★. Promette un avvio settimanale sicuramente non male, in massima parte positivamente discreto. In alcune situazioni potrebbero intervenire piccoli intermezzi riguardo i rapporti interpersonali con già problematiche in corso.

In amore, assecondate il partner per trascorrere un giorno sereno. I single dovrebbero affrontare il tempo con calma, evitando di scaldarsi per sciocchezze. Nel lavoro, nuove opportunità vi permetteranno di migliorare e crescere.