L'oroscopo della giornata di domenica 7 luglio vedrà un Leone emozionato in amore, aiutato dalla Luna in congiunzione, mentre Mercurio in opposizione agita i nativi Acquario. Un po’ di confusione metterà in difficoltà i nati sotto lo Scorpione, mentre i Pesci si sentiranno fortunati e affiatati.

Previsioni oroscopo domenica 7 luglio 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna vi metterà a vostro agio con il partner, ma con Venere in quadratura non sarà ancora il momento di lasciarvi andare alle emozioni.

In ambito lavorativo le buone idee vanno e vengono, e alcune di esse potrebbero rivelarsi di grande successo. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: configurazione astrale altalenante in questa giornata di domenica. Anche se Venere sarà in sestile, con la Luna in quadratura dal segno del Leone, alcune incomprensioni di troppo potrebbero mettervi in difficoltà. Sul fronte professionale potreste avere un contrattempo sgradevole, che potrebbe incidere negativamente sui vostri progetti. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Gemelli: sfera sentimentale coinvolgente grazie alla Luna in buon aspetto. Il rapporto con il partner sarà piacevole e maturo a sufficienza da poter vivere momenti appaganti, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale avrete una mentalità aperta, che vi permetterà di trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: giornata di domenica stabile per voi nativi del segno. Il pianeta Venere in congiunzione vi metterà nelle giuste condizioni per poter vivere una relazione di coppia affiatata e piacevole.

Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo intenso. Sarete dunque piuttosto impegnati, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: sarà una domenica emozionante per voi nativi del segno grazie all'influenza positiva della Luna. Vi sentirete particolarmente sensibili e pieni di sentimenti da condividere con la persona che amate.

Sul fronte professionale avrete progetti ben chiari in mente, che dovrete saper portare a termine utilizzando al meglio le risorse a disposizione. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. Una splendida Venere in sestile accenderà il vostro entusiasmo, portandovi a condividere tutto con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete pronti a tutto in questo periodo. I vostri progetti andranno avanti, ma attenzione a non peccare di presunzione. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: questo cielo vedrà ancora delle nubi nere sopra di voi, ciò nonostante il peggio è ormai passato. La Luna porterà un po’ di luce nella vostra vita sentimentale, nonostante Venere sia negativa, anche se ancora per poco.

Settore professionale in crescita grazie a Mercurio in sestile. Con le giuste idee raggiungerete buoni risultati, soprattutto voi nati nella prima decade. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Scorpione: la passione che ci metterete nei vostri progetti sarà invidiabile, ma con Mercurio in quadratura dal segno del Leone, a volte sarete messi in ginocchio da alcuni imprevisti. Sul fronte sentimentale Venere vi aiuterà a ragionare con il cuore, ma con la Luna in quadratura dal segno del Leone, a volte l'impulso potrebbe prendere il sopravvento, portando un po’ di confusione. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Sagittario: giornata di domenica equilibrata e piacevole per voi nativi del segno. Potrete contare su un cielo davvero piacevole.

Con la Luna in trigono dal segno del Leone, emozioni e sentimenti non mancheranno, e saprete esprimerli con maturità. In ambito lavorativo sarete ben concentrati sui vostri progetti, capaci di trovare soluzioni adeguate per raggiungere il successo. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Capricorno: sfera sentimentale che ancora fatica a brillare per voi nativi del segno, anche se qualcosa sta per cambiare. L'opposizione di Venere sta quasi per concludersi. Sarà il momento di raccogliere i pezzi della vostra relazione di coppia e costruirne qualcosa di migliore. Nel lavoro raccogliete le vostre idee migliori, e mettetele insieme per raggiungere risultati interessanti. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: previsioni astrali sottotono in questa domenica di luglio.

Questo mese non vi sta regalando molte soddisfazioni per il momento, soprattutto in amore. Dovrete saper reagire a questo periodo no, trovando buoni motivi per mostrare le vostre emozioni al partner. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma potrebbero esserci alcuni imprevisti di troppo a causa di Mercurio. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: vi sentirete fortunati e affiatati in questa giornata di domenica grazie al sostegno di Venere in trigono. Prendetevi un po’ di tempo da dedicare alla persona che amate, in completa spensieratezza. Sul fronte professionale alcuni progetti potrebbero richiedere un po’ di tempo, ma alla fine riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6