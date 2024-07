L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di domenica 7 luglio. Sotto i nostri riflettori astrologici la prima domenica del mese di luglio, messa in relazione a tutti i segni dello zodiaco. In merito alle previsioni e alla classifica a stelline, occhi puntati sul segno del Leone: questa domenica il segno di Fuoco riceverà la visita "a domicilio" della Luna. Giornata speciale anche per Gemelli, Bilancia e Scorpione, con buona pace del Capricorno che, insieme alla Vergine, vivrà un periodo sotto le attese.

Oroscopo e stelle del 7 luglio, da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Considerate la giornata di domenica come buona, nonostante possibili “piccoli diversivi” che potrebbero danneggiare l’umore. L’oroscopo in questo caso segnala un ottimo inizio periodo, poi si ridimensionerà pur rimanendo positiva. Una Luna discretamente favorevole vi sosterà nella risoluzione eventuali ostacoli che potrebbero presentarsi nel rapporto di coppia. Se sentiste un po’ di malumore, reagite, ma allo stesso modo cercate di mantenervi sereni. Single, in questi giorni non fermatevi alle apparenze, ma cercate di capire la vera natura delle cose. Non vi accontentate dei primi risultati. Siate consapevoli che ciò che fate può sempre essere migliorato: esigete di più dalla vita!

Toro: ★★★★. Si prospetta una giornata all’insegna della routine. Nonostante tutto, con un po’ di determinazione, riuscirete a portare a buon fine buona parte delle cose. Riguardo ai sentimenti, è meglio mantenere la calma: potrebbero sorgere piccole incomprensioni con chi amate: non lasciate che queste turbi la relazione. Se notate che è sempre il vostro partner a deviare dalla verità, allora è il momento di farsi qualche domanda.

Per i single qualche malinteso con una persona che vi interessa: non fatevi prendere dal panico, potrebbe essere solo un contrattempo passeggero. Se invece la situazione dovesse persistere, allora è bene iniziare a guardarsi intorno per nuove opportunità. Sul fronte lavorativo, non mancheranno occasioni per raggiungere gli obiettivi.

Gemelli: ★★★★★. La giornata di domenica si prospetta assai piacevole e positiva. In pratica sarà una giornata favorevole, grazie agli astri positivi per il segno. In amore, potreste risvegliare curiosità o desideri repressi, con un forte bisogno di fare qualcosa di diverso. Chi ha litigato con partner, familiari o amici, aggiunga un pizzico di umorismo per riportare la serenità. I single godranno di tranquillità mentale e benessere fisico. Gli aspetti planetari vi invitano a manifestare chiaramente i migliori sentimenti verso chi vi fa battere il cuore. Nel lavoro, coraggio e buona volontà porteranno nuove opportunità e un miglioramento economico.

Cancro: ★★★★. Questa domenica vedrete risolte alcune questioni, ritrovando la serenità che tanto desiderate.

In amore, se percepite qualche tensione nella coppia, è meglio affrontarla immediatamente, prima che diventi un problema. Per i single, l’amore ritornerà a brillare, più intenso che mai, anche per coloro che hanno recentemente chiuso una storia in modo non positivo. Il suggerimento è di cercare un equilibrio, una soluzione di compromesso che possa conciliare aspirazioni e realtà. Sul fronte lavorativo si prevede che dovrete mostrare ottimismo di fronte alle difficoltà. Se così non fosse, rincuoratevi lo stesso sapendo che è in arrivo un periodo favorevole.

Leone: Top del giorno. Domenica tutta all'insegna di una bella e pimpante Luna in Leone. Ricco di positività, il periodo favorirà una rigenerazione sentimentale che darà un significato completo alla giornata.

Data la situazione favorevole, in amore è consigliabile utilizzare ogni opportunità per rafforzare la relazione di coppia o per prendere decisioni importanti, se siete single. Coloro che sapranno mostrare la loro passione, facendo sentire la persona amata come se fosse sulle nuvole, troveranno sicuramente il cammino libero da ostacoli. Nel frattempo, la situazione lavorativa migliorerà e tutto andrà liscio. E' il momento di dimostrare le abilità pratiche.

Vergine: ★★. Giornata problematica, sia in amore che nel lavoro. Si suggerisce di mantenere la calma in situazioni potenzialmente tese. In amore, il partner potrebbe sentirsi sotto pressione: evitate di mostrare diffidenza o gelosia senza motivi validi.

Se vi sentite agitati, cercate di rilassarvi. Single, non tutte le giornate possono essere perfette: questa domenica potrebbero sorgere contrasti o discussioni. Da evitare le persone che sanno come farvi perdere la pazienza: rimanere in silenzio potrebbe essere la scelta migliore. Sul fronte lavorativo, emergeranno delle difficoltà: se non siete pienamente soddisfatti del vostro lavoro, prendetevi un momento per riflettere. Se possibile, fate un passo indietro.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. L'ultimo giorno della settimana vi vede ancora in cima alla positività, grazie alla presenza di una radiosa Luna che vi accompagnerà fino al prossimo lunedì. È un periodo favorevole, specialmente se avete un obiettivo da raggiungere.

Pianificate attentamente le vostre azioni per raggiungere ogni scopo senza intoppi. Per quanto riguarda l’amore, l’oroscopo prevede una ripresa dell'attrazione fisica per coloro che sono già in coppia: basterà fare un piccolo passo verso l’altro per veder scoccare la scintilla. Momento propizio anche per i single con rapporti tempestosi. Nel lavoro, è probabile che dobbiate fare una scelta quasi inevitabile: state all’erta.

Scorpione: ★★★★★. Questo finale di settimana si presenta ottimale e senza intoppi. Nonostante le favorevoli influenze astrali, potrebbero sorgere dispute legate a questioni economiche: i soldi sembrano non essere mai sufficienti. Il pomeriggio sarà il momento più importante per molti di voi, da vivere con equilibrio.

Sul fronte sentimentale, giornata senza ostacoli. Arriverete a fine serata forse stanchi, ma contenti e soddisfatti di quanto realizzato. La Luna suggerisce a alcuni di voi di dialogare di più con il partner. Single, riflettete attentamente prima di prendere decisioni, per evitare rimpianti futuri. Nel lavoro, potrebbe essere il momento giusto per prendere iniziative.

Sagittario: ★★★★. In prospettiva una domenica valutata di routine. Tuttavia, potrebbero emergere opportunità che porteranno gratificazioni inaspettate. In amore, troverete nel partner un rifugio ideale dai problemi quotidiani. La persona che avete accanto e nel cuore farà la differenza, offrendovi un gesto d’amore che lascerà senza parole.

Single, mantenete un atteggiamento ottimista di fronte agli imprevisti e non perdete mai la vostra passione. Potrebbero arrivare delle piacevoli sorprese per coloro che hanno lasciato una piccola apertura nel loro cuore. Sul fronte lavorativo, alcuni di voi dovranno spostare l'attenzione su nuove aree operative. Altri, invece, scopriranno nuovi collaboratori.

Capricorno: ★★★. In arrivo una domenica sottotono: ricordate, un atteggiamento positivo può trasformare anche le situazioni più difficili. Potrebbero sorgere tensioni in famiglia o nella coppia: cercate di mantenere la calma e di usare parole gentili. Potreste soffrire di mal di testa dovuti allo stress, soprattutto se avete troppi impegni: cercate di gestire il tempo.

In amore, alcune relazioni potrebbero attraversare un periodo di crisi. Fate attenzione a non suscitare gelosia nel partner, perché potrebbe reagire in modo sproporzionato. Anche se non avrete grandi problemi, vi sentirete nervosi e questo potrebbe portare a comportarsi in modo irruento. Infine, nel lavoro, con un po’ di perseveranza, riuscirete a mettere tutto a posto.

Acquario: ★★★★. Giornata positiva, classificata come ordinaria dall’oroscopo. In amore, qualsiasi gioco di coppia sarà da posticipare a giorni futuri, dato che in questo finale di settimana avrete altre preoccupazioni. In coppia otterrete le giuste ricompense se solo riusciste, anche solo per un attimo, a lasciarvi andare alle dolcezze del partner.

Tuttavia, coloro che stanno vivendo una relazione parallela avranno più possibilità di cogliere qualcosa di particolarmente piacevole. Single, sicuramente peserà il desiderio di avere qualcuno al vostro fianco. Cercate di innamorarvi veramente invece di puntare su avventure effimere. Nel lavoro, per non mettere a rischio alcune certezze, non siate insistenti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di domenica 7 luglio, presenta un periodo dai toni positivi a massimo. Alcune sfumature comunque potrebbero non sembrare molto promettenti, ma saranno facilmente gestibili. In amore, dopo un inizio di giornata impegnativo, con il passare delle ore la situazione si ammorbidirà, lasciando spazio alla tranquillità.

In coppia avrete abbastanza energia, pronti a dare un sostegno positivo alla relazione. Concedetevi un sano relax: la Luna sarà completamente dalla vostra parte. I single del segno finalmente incontreranno la persona adatta a loro. Lavoro in netta risalita.