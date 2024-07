L'oroscopo della giornata di giovedì 11 luglio prevede un Leone più astuto nel lavoro, con idee interessanti da sviluppare, mentre Marte in buon aspetto porterà diverse energie ai nativi Vergine.

Il Capricorno sarà particolarmente ottimista, aiutato dalla Luna in trigono, mentre i Pesci saranno più freddi in amore.

Previsioni oroscopo giovedì 11 luglio 2024 segno per segno

Ariete: sarà un giovedì anonimo per voi nativi del segno. Questo cielo sta per cambiare radicalmente e a vostro favore, ma in questa giornata non arriveranno grandi emozioni. Sarà però il momento adatto per provare a risollevare il vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro farete buoni progressi. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: il rapporto con il partner sarà davvero affiatato in questo periodo, ciò nonostante, con Venere in arrivo nel segno del Leone, sarà necessario cercare di fortificare il vostro legame. In campo professionale avrete buone risorse a disposizione ma dovrete essere in grado di giocarle bene per portare a termine con successo i vostri progetti. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, potreste non sentirvi benissimo in ambito amoroso. Per fortuna sarà solo una situazione passeggera, ciò nonostante cercate di non far degenerare la situazione. Attenzione inoltre a non farvi prendere dall'ansia.

Sul fronte professionale sarete capaci di gestire bene i vostri progetti ma dovrete essere particolarmente pazienti. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Cancro: configurazione astrale equilibrata e piacevole per voi nativi del segno. Vi sentirete molto bene insieme alla persona che amate. Anche se Venere sta per lasciare il vostro cielo, arriveranno ancora bei momenti da condividere con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a dire la vostra in questo periodo e a portare avanti progetti professionali a lungo termine con impegno e costanza. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Leone: periodo in rialzo per quanto riguarda il lavoro. La posizione favorevole di Mercurio vi metterà nelle condizioni di poter ottenere di più in quel che fate, grazie anche alla vostra astuzia.

In ambito amoroso godrete di un rapporto tranquillo, ma pronto ad esplodere di emozioni nel momento in cui Venere arriverà nel vostro segno zodiacale. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: previsioni astrali positive in questa giornata di giovedì. Il sostegno della Luna vi metterà nelle condizioni migliori per vivere il vostro rapporto con amore e maturità. Sul fronte professionale Marte sarà favorevole, portando buone energie, ma serviranno anche delle solide idee per riuscire a progredire. Attenzione però a Giove in cattivo aspetto. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 6

Bilancia: sfera sentimentale che continua a non essere convincente per voi nativi del segno. Anche se Venere non sarà negativa ancora a lungo, avrete ancora alcune lacune da sistemare all'interno della vostra relazione di coppia.

Sul fronte lavorativo sarà un periodo abbastanza proficuo, ma la strada verso la vetta del successo sarà ancora lunga. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Scorpione: giornata di giovedì più che soddisfacente per voi nativi del segno, anche se non potrete ignorare alcune nubi all'orizzonte. Questa giornata sarà piacevole per la vostra relazione di coppia, ma sarà necessario cercare di preservare il vostro rapporto in vista dell'arrivo di Venere in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee non funzioneranno bene in questo periodo. Il sostegno di un collega più esperto potrebbe esservi utile. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Sagittario: periodo sottotono in amore per voi, ma per fortuna non durerà così a lungo.

La Luna infatti sarà negativa ancora per poco, lasciando spazio poi ad una meravigliosa Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà il momento di dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Sul fronte lavorativo potrete contare su Mercurio in trigono per buttare giù nuove idee da portare al successo. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 6

Capricorno: configurazione astrale discreta in questa giornata di giovedì. La vostra relazione di coppia sta lentamente crescendo grazie anche alla Luna favorevole. Attenzione però a Venere, ancora in opposizione dal segno del Cancro. Sul fronte professionale sarete attivi e ottimisti, capaci di poter gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Acquario: sfera sentimentale discreta per voi nativi del segno.

Il rapporto con il partner sarà tutto sommato stabile, ma attenzione a non eccedere con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale dovrete saper far fronte ad alcuni progetti più complicati del previsto, colpa di Mercurio in opposizione. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Pesci: il vostro rapporto con il partner si rivelerà più freddo in questa giornata di giovedì a causa della Luna in opposizione. La posizione favorevole di Venere sta per affievolirsi e non sarete sempre così affettuosi con la persona che amate. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato produttiva, ma che richiederà un certo impegno da parte vostra. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 6