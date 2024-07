L'oroscopo della giornata di giovedì 4 luglio vedrà un Leone promettente in campo professionale, con le idee giuste per raggiungere buoni risultati al lavoro, mentre i Gemelli saranno piuttosto simpatici e socievoli. Urano generoso per i nativi Toro permetterà al segno di terra di avere una visione chiara dei propri progetti, mentre Venere regolerà il rapporto dei nativi Pesci, complicato dalla Luna in quadratura. Sagittario in difficoltà a livello sentimentale.

Previsioni oroscopo giovedì 4 luglio 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali altalenanti per quanto riguarda la sfera sentimentale.

La Luna sarà dalla vostra parte, ma con Venere in quadratura dal segno del Cancro non sarete sempre così affabili. In campo professionale riuscirete invece a dire la vostra grazie a Mercurio in trigono, che porterà buone idee da applicare ai vostri progetti. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: giornata di giovedì positiva per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma per poter viver momenti davvero romantici, dovrete metterci del vostro. Attenzione invece in ambito lavorativo. Anche se Urano sarà generoso con voi, aiutandovi ad avere una visione chiara dei vostri progetti, con Mercurio in quadratura non sarà possibile realizzare tutto e subito. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Gemelli: sfera sentimentale positiva in questo giovedì di luglio.

Con la Luna in congiunzione al vostro cielo, sarete molto simpatici e socievoli, soprattutto voi single in cerca di nuove avventure. Nel lavoro potrete contare sul pianeta Mercurio in sestile per buttare giù buone idee che possono rivelarsi proficue e soddisfacenti. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: ottima giornata per voi nativi del segno grazie a questo cielo splendido.

Il pianeta Venere vi regalerà momenti davvero emozionanti con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete sicuri di voi e delle vostre capacità, lavorando serenamente e portando a termine le vostre mansioni con successo. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Leone: settore professionale che si farà promettente per voi nativi del segno grazie a Mercurio in congiunzione.

Riuscirete a mettere a frutto le vostre idee, e alcuni progetti inizieranno a funzionare bene. Sul fronte amoroso la Luna vi sorriderà dal segno dei Gemelli, portandovi a vivere momenti davvero interessanti con la persona che amate. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: configurazione astrale sottotono per via della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, a volte potrebbero esserci alcune incomprensioni con la persona che amate. Sul fronte professionale continuerete a gestire bene le vostre mansioni. Sarete piuttosto impegnati, ciò nonostante sarà comunque possibile raggiungere buone soddisfazioni. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 6

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà la Luna in buon aspetto durante questa giornata di giovedì.

Il rapporto con il partner si farà interessante per voi. Sarete più maturi con la vostra anima gemella, ma di buoni sentimenti per il momento non se ne parla. In campo professionale Mercurio e Giove vi daranno una mano, e i vostri progetti si riveleranno azzeccati. Amore - 7 Lavoro - 9 Fortuna - 8

Scorpione: periodo stabile in campo amoroso per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà piacevole grazie alla posizione ottima di Venere, ma anche voi single riuscirete a essere più simpatici e socievoli. In campo professionale le vostre idee a volte potrebbero non rivelarsi adeguate, colpa anche di Mercurio in quadratura dal segno del Leone. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Sagittario: giornata di giovedì difficile per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione.

Single oppure no, il vostro atteggiamento nei confronti del partner non sarà sempre così romantico. Positivo invece il settore professionale grazie a Mercurio, che porterà idee proficue per i vostri progetti. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 6

Capricorno: sfera sentimentale che continuerà a essere poco brillante a causa di Venere in opposizione. Questo periodo non durerà ancora a lungo, ciò nonostante il vostro rapporto con sarà così facile da gestire. Sul fronte professionale seguirete il vostro intuito nei vostri progetti. A volte potreste avere ragione, altre volte dovrete soltanto ammettere i vostri errori. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: giornata di giovedì splendida per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna in trigono vi metterà nelle giuste condizioni per poter amare al meglio la persona che amate. Se siete single vi piacerà molto poter stringere nuovi legami. In campo lavorativo potrete contare su Giove in buon aspetto, ma con Mercurio opposto, non sempre tutto andrà come da voi previsto. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: il pianeta Venere vi darà una mano a regolarvi bene con la persona che amate. Con la Luna in quadratura infatti, potrebbero esserci alcune fastidiose incomprensioni che non riuscirete a risolvere nell'immediato. Anche nel lavoro a volte potreste commettere degli errori, ma per fortuna avrete le capacità e le risorse per rimediare. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6