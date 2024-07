L’Oroscopo di sabato 27 luglio è pronto a svelare le previsioni zodiacali del primo giorno di weekend. In analisi la serie zodiacale relativa ai segni della seconda sestina. Tra questi, solo due sono stati valutati a massima positività, Bilancia e Sagittario. Poche o nulle le opportunità di successo per Scorpione e Pesci, considerati in giornata sottotono.

Previsioni astrologiche del 27 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Inizierete e concluderete il primo giorno di questo fine settimana con facilità, affrontando molte cose con misurata leggerezza e spirito positivo.

State attenti alle intemperanze del vostro carattere, l'unico che potrebbe mettervi in lieve difficoltà: per il resto, dateci dentro, il periodo e gli astri vi sorridono. In amore, il buonumore dominerà la giornata e la vita di coppia sarà tranquilla e rilassata. Approfittate di una cena romantica per scaldare la serata, come piace a voi. Single, cercate un legame non troppo impegnativo, tipo "toccata e fuga". Per le cose serie c'è tempo: a settembre inizierete a pensarci. Sul lavoro, un certo spirito d’iniziativa vi permetterà di lavorare al meglio.

Scorpione: ★★★. Giornata di sabato valutata sottotono. Comunque, anche se il periodo è da considerare al limite della risicata sufficienza, seppur con qualche difficoltà verso il pomeriggio inizierete a risalire la china.

In amore, abbiate fiducia in voi stessi. Chiarite eventuali dubbi o tormenti vari, vedrete che le prospettive per il futuro appariranno con maggiore chiarezza. Single, non attendete oltre ma fatevi avanti con chi vi interessa. Dice il saggio: ogni lasciata è persa. Nel lavoro, riceverete valide risposte a domande passate. Guardate avanti con fiducia, l'unico modo per poter raggiungere buoni obiettivi.

Sagittario: ★★★★★. Partenza del weekend ottima in quasi ogni comparto. Affrontate tutto con lucidità, scacciando la timidezza e mostrando un po’ di intraprendenza in più rispetto al solito. In amore, le stelle vi avvolgeranno con gioia e serenità, rendendo felice il vostro menage. Il partner resterà ammaliato dal vostro modo di guardare certe situazioni.

Single, cercate persone che sappiano apprezzarvi per quello che siete. Intanto, sforzatevi di essere quello che realmente siete, non quello che vorreste essere: la sincerità paga sempre. Nel lavoro, stringerete nuovi accordi o opterete per investimenti: è il momento giusto? Forse.

Oroscopo e stelle del 27 luglio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata routinaria, seppur prevista con sprazzi di positività. In amore, il movimento degli astri avrà un effetto stabilizzante sia sull'umore che sulla voglia di fare. Buoni i rapporti affettivi: in molti casi potrebbero aiutare a capire stati d'animo o situazioni nascoste. In coppia, anticipate le esigenze del partner cercando di infondere nuovi stimoli.

Single, le stelle porteranno gioia ed allegria in diverse situazioni. In programma un'ottima occasione per fare una nuova amicizia. Nel lavoro, ci saranno cambiamenti improvvisi da affrontare, con ottimismo e fiducia.

Acquario: ★★★★. Routine a go go! In qualche caso, comunque, riuscirete a risolvere una questione complessa, soprattutto in ambito familiare. In amore, riflettete su molti contesti e poi traete le debite conclusioni. In coppia, invece, potreste avere momenti di positività. Guardate il partner da un altro punto di vista, giusto per capire meglio alcuni aspetti del suo carattere. Single, passerete ore allegre e spensierate con amici, tra cui qualcuno che vi fa battere il cuore. Nel lavoro, sfruttate le energie per rendere possibile ciò che sembra impossibile.

Prima o poi arriverà il vostro turno, e allora...

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di 27 luglio, presenta una giornata poco affidabile, in larga misura improntata al sottotono generale. In amore, cercate di mantenere la calma e di armonizzare eventuali impulsi a volerla vinta a tutti i costi. Non date peso a insofferenze passeggere: quasi sempre lasciano il tempo che trovano. Single, non fatevi incantare dai modi vistosi di una certa persona (che sapete): probabile sia tutto fumo e poco o niente arrosto. Sul lavoro, pronti a scontrarvi con tutti? State calmini: non scoraggiatevi di fronte a piccoli imprevisti o insuccessi.