L'oroscopo su famiglia e amicizia dal 29 luglio al 4 agosto afferma che sarà una settimana leggera per gli Ariete grazie all’impatto lunare nella loro vita. I Toro hanno voglia di vivere nuove avventure sociali, mentre i Pesci saranno divisi tra dire oppure nascondere certe verità. Per Scorpione una settimana da sette.

La settimana secondo le previsioni sulla vita familiare e le amicizie da Ariete a Cancro

Ariete – L'impatto della Luna sarà piuttosto leggero nella vostra vita familiare. I rapporti con le persone vicine dovrebbero attraversare una fase abbastanza armoniosa, a patto che non vi mostriate troppo esigenti con loro.

Questa settimana, sotto l'influenza di Mercurio, la vostra euforia e il vostro ottimismo saranno i vostri principali punti di forza nella seduzione. Non avrete davvero bisogno di trucchi per affascinare chiunque entri in contatto con voi. Voto: 7,5

Toro – A volte, con la vostra famiglia vi sentirete in disaccordo, desiderosi di piacere, di essere amati e di essere obbediti allo stesso tempo. La cosa più saggia da fare sarebbe quella di adottare un atteggiamento discreto e un po' dissoluto. Parlando della vostra vita sociale, con questo aspetto di Marte non avrete alcun desiderio di rimanere in pantofole. Il vostro gusto per l'evasione dominerà su tutto. Tuttavia, aspettate ancora qualche giorno prima di partire per qualche meta avventurosa.

Voto: 7,5

Gemelli – Questa volta le preoccupazioni principali saranno per i vostri figli. Molti di voi prenderanno seriamente in considerazione l'idea di allargare la famiglia nonostante la pesante atmosfera economica. Chi ha già dei figli farà di tutto per farli vivere una vita da sogno. Tenete per voi i vostri problemi, non parlatene con tutti quelli che incontrate.

Ognuno di noi ha già abbastanza problemi personali per cui non sopporta le persone che adottano un atteggiamento vittimistico. Se volete perdere un amico o spaventare le persone, allora parlate loro dei vostri problemi personali! Voto: 7

Cancro – Le persone che amate vi dimostreranno il loro affetto e il loro attaccamento. Troverete facilmente un accordo tra di voi.

I vostri figli, in particolare, vi daranno tantissime soddisfazioni. Le occasioni di svago e di socializzazione non mancheranno. La vostra cerchia di amicizia si allargherà velocemente. Oltre agli amici di vecchia data, che saranno molto presenti e vi porteranno calore e conforto, nuovi amici avranno un ruolo importante nella vostra vita e questo vi rallegrerà l’animo. Voto: 8

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – L'influsso del Sole nel settore della famiglia vi promette buoni rapporti con le persone più care e un'atmosfera piacevole sotto il vostro tetto. Ma attenzione, Nettuno potrebbe darvi ansie che non hanno ragione di esistere, o a rendervi troppo esigenti con i vostri cari. Siate più tolleranti e tutto andrà bene.

Sul fronte sociale siate corretti e leali, ma non sempre gentili e concilianti con le persone che vi stanno attorno, soprattutto con quelli che non vogliono sentire ragioni. La fermezza a volte paga. Tenete bene a mente una delle citazioni di Tucidide: “È nella natura dell'uomo opprimere chi cede e rispettare chi resiste”. Voto: 7,5

Vergine – Per quanto possibile, evitate di prendere posizione nelle liti familiari, soprattutto se coinvolgono i vostri fratelli e sorelle, quando non siete parte in causa. Urano formerà aspetti armoniosi. In altre parole, non soffrirete di solitudine. Sarete molto circondati e molto coccolati dalle persone che nutrono un profondo interesse nei vostri confronti. Gli amici e i parenti stretti, per non parlare della famiglia, avranno un ruolo importante nella vostra vita.

Voto: 8

Bilancia – Non c'è motivo di turbare la vostra vita familiare. In effetti, i pianeti non influenzeranno direttamente il settore legato alla famiglia. Per la maggior parte di voi, l’atmosfera in casa sarà tranquilla, serena e appagante. Sul fronte sociale, in questo periodo verrete talvolta accusati di essere testardi, di perseverare nei vostri errori invece di ammettere di aver sbagliato. Sappiate che ‘sbagliare è umano, perseverare nell'errore è diabolico’ (San Giovanni Crisostomo). Voto: 7

Scorpione – Questa settimana, Plutone metterà in evidenza alcuni problemi con i vostri figli o con i vostri genitori. Non lasciate che le cose si trascinino, o avranno l'impressione che non vi importi nulla di loro.

Probabilmente vi verrà chiesto di mediare in un conflitto, data la vostra rinomata capacità di appianare le cose. Non accettate questo compito, comunque molto onorevole, se gli avversari sono tra i vostri conoscenti. Ricordate che è meglio arbitrare tra due nemici che tra due amici, perché uno degli amici diventerà un nemico e uno dei nemici un amico. Voto: 7

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Venere in bell'aspetto proteggerà la vostra casa, dove godrete di una felicità discreta ma intensa! Se fate un viaggio con la vostra famiglia, sarà un grande successo. Sarete entusiasti di tutto. Entrando in contatto con paesaggi insoliti e nuove sensazioni, i vostri sentimenti familiari si arricchiranno e si approfondiranno.

In campo sociale, le stelle vi promettono un sostegno affidabile che vi aiuterà a realizzare i vostri desideri. Fate attenzione, però, a non mettere a repentaglio i vostri rapporti con un atteggiamento eccessivamente critico, come siete soliti fare. Questa sfortunata tendenza, spesso fuori luogo, sarà il vostro peggior avversario. Voto: 7,5

Capricorno – Come conciliare rigore e indulgenza, fermezza e comprensione, nei rapporti con i vostri figli: questo è il grande interrogativo che vi perseguiterà in questo periodo. Alla fine, sarà il buon senso a guidare la vostra condotta. Relazioni appassionate con chi vi circonda, sia a casa che fuori casa. Risultato: questa settimana sarà piena di colpi di scena.

Ci saranno litigi, scontri e probabilmente anche rotture. Voto: 7

Acquario – Un'atmosfera molto vivace sotto il vostro tetto. I vostri figli saranno in forma smagliante. Sta a voi prendere il comando e incanalare il vostro piccolo mondo. Per i membri più anziani della famiglia, questa settimana sarà un po' meno facile. Non esitate a rivolgervi agli amici più cari se avete bisogno di aiuto per un problema personale. I loro consigli saranno scrupolosi e faranno di tutto per aiutarvi. Voto: 7,5

Pesci – Siate più amorevoli con la vostra famiglia: chi vi è vicino ha bisogno di tenerezza e coccole. Non volete che vi vedano solo come un assicuratore o un banchiere. Avete più che mai bisogno di trovare un clima emotivo armonioso in casa.

Pensate prima di parlare con i vostri amici, perché non tutta la verità merita di venire a galla. I vostri sentimenti saranno divisi. Soppesare i pro e i contro delle vostre decisioni vi aiuterà a vedere le cose con maggiore chiarezza. Voto: 7