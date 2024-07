Nell'oroscopo della giornata di venerdì 12 luglio il pianeta Venere lascerà il segno del Cancro in favore del Leone, che avrà modo di rendere più appagante il rapporto con il partner, mentre la Luna in Bilancia porterà ottimismo e maturità. Le emozioni si faranno travolgenti per i nativi Sagittario, mentre per il Capricorno le cose miglioreranno soprattutto in ambito professionale.

Previsioni oroscopo venerdì 12 luglio 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana migliore per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà finalmente favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno della Bilancia, dovrete avere ancora un po’ di pazienza, ma soprattutto essere comprensivi.

In ambito lavorativo sarete carichi di cose da fare, ciò nonostante avrete tutto sotto controllo, forti del sostegno di Mercurio e Giove. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: giornata di venerdì che vedrà insorgere le prime difficoltà dal punto di vista sentimentale. Il pianeta Venere si troverà in quadratura, e i momenti romantici con il partner potrebbero venire a mancare, soprattutto per voi nati nella prima decade. Pochi cambiamenti al momento nel lavoro, e forse sarà meglio così. Nonostante le difficoltà, riuscirete comunque ad arrivare a fine giornata con qualcosa di buono. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: previsioni astrali che vedranno un ottimo cielo per voi nativi del segno, soprattutto in amore.

Sarete infatti sostenuti dalla Luna e da Venere in buon aspetto, che vi spingeranno a vedere la vostra relazione di coppia sotto una luce differente, ma soprattutto migliore. Per quanto riguarda il lavoro farete del vostro meglio grazie a Mercurio, ideando progetti elaborati, ma soprattutto proficui. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: configurazione astrale che cambierà radicalmente nel corso di questa giornata.

Il pianeta Venere lascerà il vostro cielo, mentre la Luna si troverà in quadratura dal segno della Bilancia. La vostra relazione di coppia potrebbe subire una battuta d'arresto questo venerdì, ma ciò nono significa che inizierà una profonda crisi con il partner. Può capitare una giornata no, anche nel lavoro, considerato il fatto che sarete un po’ distratti.

Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Leone: sfera sentimentale che finalmente sarà ottima per voi nativi del segno. Quest'estate si accende per voi ora che la Luna e Venere sono favorevoli e, single oppure no, vi sentirete più vicini e romantici con la persona che amate. Anche nel lavoro le cose andranno meglio, alimentando il vostro entusiasmo e la vostra voglia di fare. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: giornata di venerdì stabile per voi nativi del segno, nonostante queste stelle stiano per cambiare posizione. In amore vi sentirete bene con la persona che amate, con la possibilità di poter fare tutto ciò che desiderate insieme. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato in linea con le vostre aspettative.

Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: sfera sentimentale in ascesa ora che la Luna e Venere giocheranno dalla vostra parte. Single oppure no, è arrivato il momento di dare una svolta alla vostra vita amorosa, e concedervi momenti più intensi con la persona che amate. Sul fronte professionale state raddrizzando il tiro con i vostri progetti, ottenendo maggiori soddisfazioni. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Scorpione: sarà un venerdì brusco di emozioni per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà messo in difficoltà dall'arrivo di Venere in Leone. Single oppure no, il vostro temperamento con gli altri potrebbe cambiare. Anche nel lavoro non sarete così lucidi e reattivi, ciò nonostante riuscirete a portare a casa discreti risultati.

Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Sagittario: giornata di venerdì fatta di emozioni travolgenti per voi. L'arrivo di Venere in Leone e la Luna in sestile, vi permetteranno di costruire una relazione di coppia migliore e duratura. Anche sul fronte professionale riuscirete a trovare la strada verso il successo, spinti dalla determinazione di Mercurio in trigono. Con Giove in opposizione però, attenzione a non dare nulla per scontato. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Capricorno: configurazione astrale in rialzo per voi nativi del segno, ma con ancora alcuni difetti da sistemare. Sul fronte amoroso Venere non sarà più opposta, ma con la Luna in quadratura dovrete avere ancora un po’ di pazienza. Molto bene invece il settore professionale, dove troverete nuove idee proficue per i vostri progetti.

Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Acquario: periodo in calo sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Anche se la Luna sarà favorevole, con Venere in opposizione non ci sarà una perfetta intesa con la persona che amate. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno maggiore attenzione, ma soprattutto dovrete evitare possibili imprevisti. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Pesci: giornata di venerdì tutto sommato discreta. Questo cielo sarà poco influente, ma non per questo la vostra vita quotidiana sarà deludente. In amore avrete modo di stare bene insieme al partner se solo sarete capaci di dimostrare i vostri sentimenti. Nel lavoro vi darete da fare, ma attenzione a Giove in quadratura dal segno dei Gemelli. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6