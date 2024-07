L'oroscopo della giornata di mercoledì 31 luglio vedrà i nativi Toro ben organizzati sul fronte professionale, aiutati da Mercurio in buon aspetto, mentre un po’ di pigrizia potrebbe colpire i nativi Pesci. Alcune emozioni di troppo potrebbero rallentare i nativi Gemelli al lavoro, mentre i buoni risultati incoraggeranno i nativi Acquario a dare di più.

Previsioni oroscopo mercoledì 31 luglio 2024 segno per segno

Ariete: la Luna e Venere ronzeranno lungo posizioni interessanti per voi nativi del segno in quest'ultima giornata del mese. Single oppure no, potrete chiudere questo splendido periodo in maniera plateale con la vostra anima gemella, accogliendo il mese di agosto con estrema ambizione.

Nel lavoro avrete buone idee da sviluppare, che vi permetteranno di raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Toro: giornata di mercoledì che vi vedrà ben organizzati sul fronte professionale grazie a Mercurio. Con la giusta ottimizzazione farete importanti passi avanti con i vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. In amore questo cielo non sarà il massimo per mettere in risalto la vostra relazione di coppia. Avrete prima alcuni ostacoli da superare che richiederanno del tempo. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottimali per quanto riguarda i sentimenti. Buone emozioni alimenteranno il vostro rapporto, spingendovi a dare il meglio per la persona che amate. Nel lavoro invece fate attenzione a non farvi prendere troppo dalle emozioni, perché potrebbero rallentare lo sviluppo dei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un periodo da vivere a fondo per quanto riguarda il settore professionale. Mercurio in sestile sarà un prezioso alleato per dare forma ad alcuni importanti progetti a lungo termine. Sul fronte amoroso godrete di una relazione di coppia appagante, spesso con momenti sopra le righe. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale splendente dal punto di vista sentimentale.

In questa giornata, potrete contare sulla posizione favorevole di Venere e dell'astro argenteo per dare vitalità alla vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo la dedizione sarà importante, e presto potrebbe essere premiata. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di mercoledì produttiva a sufficienza per voi nativi del segno. Mercurio sarà vostro alleato, ma con Giove e Marte contrari non tutti i vostri progetti potrebbero funzionare nel modo migliore.

Sul fronte amoroso l'intesa con il partner potrebbe risentirne un po’ considerato la Luna in quadratura. Non sempre le vostre emozioni saranno chiare. Voto - 7️⃣

Bilancia: i buoni sentimenti tra voi e il partner non mancheranno in questa giornata di mercoledì. Potrebbe essere un bel periodo per introdurre piacevoli cambiamenti nella vostra relazione di coppia, che possano migliorare l'umore e l'intesa. In ambito lavorativo darete prova delle vostre abilità, concentrandovi al massimo per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo tutto sommato produttivo per voi nativi del segno durante questo mercoledì di luglio. la posizione favorevole di Mercurio vi spingerà a impegnarvi di più nei vostri progetti, ma i buoni risultati potrebbero tardare ad arrivare.

In amore non trascurate il bisogno e la voglia di emozioni tra voi e il partner, anche se questo cielo v'impedirà di vivere un rapporto affiatato. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale poco esaltante per quanto riguarda il lavoro. Con Mercurio, Marte e Giove contro di voi non sarete sempre così lucidi, faticando a prendere decisioni adeguate per i vostri progetti. In amore attenzione a non pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in opposizione potrebbero esserci delle incomprensioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale tutto sommato dolce per voi nativi del segno. Sarà una giornata piena di emozioni con il partner, soltanto se sarete capaci di mettere in risalto il vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete sicurezza in quel che fate grazie a Mercurio in trigono, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Acquario: alcuni buoni risultati in campo professionale v'incoraggeranno a dare di più per i vostri progetti. Marte e Giove saranno favorevoli, e saranno due preziosi alleati per il vostro successo. In amore faticherete a essere particolarmente romantici considerato Venere in opposizione, ma in questa giornata la Luna potrebbe darvi una mano. Voto - 7️⃣

Pesci: non un'ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti, ma non solo. Questo cielo potrebbe mettere in mostra la vostra parte più pigra, che non farà affatto bene alla vostra storia d'amore. Anche nel lavoro non sarete sempre così attivi, faticando a gestire la mole di lavoro da portare a termine. Voto - 6️⃣