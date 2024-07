L'oroscopo dell'amore di lunedì 8 luglio 2024 vedrà fortissime novità per i nati sotto il segno dei Pesci ma anche per i nati sotto i segni di aria. Per il Bilancia in particolare ci sarà un cambio pagina davvero speciale.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo dell'amore di lunedì: il segno dell'Acquario sarà spensierato

1° Pesci: ravvivare l'intesa di coppia sarà finalmente un gioco da ragazzi, secondo quanto riportato dall'oroscopo. La giornata si prospetta non soltanto passionale, ma anche ricca di colpi di scena sul piano familiare.

Arriveranno bellissime notizie.

2° Bilancia: la vostra situazione amorosa sarà resa sempre più piacevole dalle avventure che finalmente riuscirete a vivere con la persona amata. Incontri vari saranno utili per coloro che sono alla ricerca della persona giusta, ma anche per instaurare nuove amicizie.

3° Gemelli: vedrete la famiglia sotto una luce diversa, sempre più positiva. L'attaccamento che proverete nei confronti dei figli sarà incentivato dal dialogo e dalla prospettiva di migliorare il rapporto reciproco man mano che trascorre il tempo.

4° Acquario: secondo l'oroscopo di lunedì, una ventata di spensieratezza da parte vostra non sarà sinonimo di leggerezza, anzi. Saprete come distinguere le due cose con il partner e con la famiglia in modo a dir poco eccellente.

Il segno dello Scorpione sarà ottimista

5° Scorpione: l'ottimismo della vostra storia d'amore si farà sempre più inteso, migliorando anche la qualità della vostra vita. Sentirete di fare sempre meglio per consolidare anche le amicizie, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

6° Cancro: se la serata si prospetta magica dal punto di vista amoroso, la mattina avrete la possibilità di incentivare l'impegno familiare attraverso alcuni piccoli problemi da risolvere.

Sarete abbastanza perspicaci, soprattutto se avete intenzione di rinnovare la vivacità.

7° Ariete: l'ambito amoroso sarà messo lievemente alla prova da alcune sfide sul piano comunicativo. Prendervi più cura di voi sarà una mossa che non vi farà pentire di nulla. Grazie a qualche amicizia non ci sarà possibilità di avere pensieri negativi in questo momento.

8° Sagittario: innamorarvi in questo momento non sarà l'ideale, se invece siete già parte di una coppia sarà utile ristabilire connessioni che possano essere positive per la vita quotidiana. Non darete nulla per scontato in questo periodo.

I segni di terra saranno estremamente distaccati

9° Toro: non sempre ci sarà un contatto affine con la persona amata, anzi, i diverbi potrebbero essere dietro l'angolo in ogni momento. Non avrete comunque voglia di bisticciare, non ora che avrete già molte cose che vi stanno tenendo impegnati.

10° Leone: il distacco sarà uno dei sentimenti prevalenti. Per molti del vostro segno dello zodiaco non ci sarà più tolleranza nei confronti di una relazione che non ha più motivo di esistere.

11° Vergine: sarete molto drastici con i cambiamenti che intendete prendere in merito alla vostra relazione amorosa. Non avrete più voglia di fare qualcosa che molto probabilmente rimarrà a senso unico. Purtroppo in famiglia i contrasti saranno frequenti.

12° Capricorno: voltare pagina sarà per voi una fonte di liberazione. Al momento con i sentimenti non state attraversando un periodo molto facile. Riequilibrare l'attenzione nei confronti degli altri sarà doveroso innanzitutto per voi stessi, e successivamente per le persone che vi circondano.