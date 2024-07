Le previsioni astrali settimanali dal 29 luglio al 4 agosto annunciano che sarà un ottima settimana per i nati sotto il segno dello Scorpione, mentre la Vergine e il Leone e il Capricorno non brilleranno più di tanto. Per Sagittario una settimana da 8.

Previsioni zodiacali settimana fino al 4 agosto con voti dall'Ariete alla Vergine

Ariete

In questa settimana, il desiderio di novità e di dinamismo pervade la vostra vita sentimentale, spingendovi a cercare esperienze fresche e stimolanti. Se il vostro partner non percepisce questa esigenza di cambiamento, è probabile che stia per affrontare una situazione delicata e complessa.

Per i single, l'atmosfera sarà piuttosto grave e riflessiva. L’impulso per le avventure fugaci sarà assente, mentre si avvertirà un forte desiderio di stabilità e di impegno, sebbene possano emergere ostacoli inattesi. Alcuni di voi potrebbero non riuscire a incontrare nuove persone significative, mentre altri potrebbero innamorarsi intensamente senza riuscire a concretizzare tale sentimento. In ambito familiare, prevalgono i lati negativi e frustranti. Come spiriti anticonformisti, avvertirete gli obblighi come un impedimento alla vostra realizzazione personale; evitate di drammatizzare la situazione. Mantenere ottimi rapporti sociali sarà cruciale per il vostro benessere. L'armonia con le persone che vi circondano favorirà l'arrivo di opportunità positive, poiché la vostra attuale situazione richiede il supporto e l’aiuto degli altri.

Voto: 6

Toro

Per chi vive una relazione amorosa, le stelle sorridono con benevolenza, portando stabilità e nuove prospettive. Una fuga romantica con la persona amata potrebbe consolidare il vostro legame. I single, invece, farebbero bene a partire per un viaggio, poiché l’amore potrebbe trovarsi all’orizzonte, anche se non necessariamente condurrà al matrimonio.

Il rapporto con i figli sarà eccellente e le vostre azioni avranno un impatto significativo sul loro futuro. Sul fronte sociale, il vostro fascino e magnetismo saranno in crescita, e persone influenti potrebbero offrire un aiuto prezioso per i vostri progetti, specialmente quelli che necessitano di sostegno finanziario. Voto: 9

Gemelli

Venere influenzerà positivamente il settore dell’amore, promettendo una settimana piacevole.

Per le coppie sposate, potrebbero emergere piccoli malintesi, ma niente di insormontabile. I single godranno di un fascino aumentato e di una sensualità accentuata grazie a Marte. In famiglia, l’atmosfera sarà calda e serena. Evitate discussioni inutili con persone testarde per mantenere la pace. Voto: 8

Cancro

Venere favorirà i grandi voli d’amore, ma la settimana potrebbe scorrere nella routine per le coppie sposate. I single non saranno in vena di romanticismo, ma piuttosto attenti al benessere dei figli e alla loro educazione altruistica. Sul fronte sociale, attrarrete naturalmente i segni della Bilancia, e un altro Cancro potrebbe aiutarvi a superare le vostre contraddizioni. Voto: 7

Leone

La vostra vita matrimoniale attraverserà una fase di rinnovamento.

Sarà fondamentale rivitalizzare il rapporto con la persona amata per evitare che l'abitudine affievolisca il vostro amore. I single saranno favoriti dagli astri per incontri di qualità, con relazioni romantiche che potrebbero durare a lungo. Tuttavia, i pianeti porteranno scompiglio nei rapporti familiari: attenzione a non lasciare che le questioni finanziarie avvelenino le relazioni con i parenti. Mantenete un atteggiamento positivo ed evitate critiche eccessive per non accumulare risentimenti e ostilità. Voto: 6,5

Vergine

Settimana tranquilla per le coppie, alternando momenti di passione a momenti di serenità. I single saranno attratti dal matrimonio e avranno buone possibilità di unioni fruttuose, anche se è consigliabile non spendere troppo per le avventure amorose.

Le relazioni familiari potrebbero complicarsi, ma l'influsso di Venere aiuterà a ristabilire l'armonia. Sul fronte sociale, apritevi agli altri per essere più felici e solidi. Voto: 6,5

Astrologia dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia

Il settore dell’amore è ben protetto, con promesse di relazioni promettenti e ricompense per le vostre attenzioni. Siate gentili con i figli per migliorare il loro comportamento. Sul fronte sociale, le sfide vi ecciteranno e non temerete gli scandali. Tuttavia, cercate di considerare anche i bisogni e la sensibilità di chi vi ama. Voto: 8-

Scorpione

Per le coppie, il settore dell'amore sarà tranquillo con un partner collaborativo. Per chi è in una nuova relazione, attenzione a Plutone: la passione potrebbe essere accompagnata da delusioni.

I single avranno una vita sociale vivace con molte opportunità di incontri. In famiglia, evitate i conflitti mostrando flessibilità e diplomazia. L’apertura al mondo esterno porterà idee brillanti e fortuna. Voto: 7,5

Sagittario

La settimana sarà estremamente vivace per i single, con numerose opportunità di incontri e avventure romantiche. La vita coniugale, per chi è sposato, godrà di ottimi influssi astrologici, soprattutto per coloro che lavorano insieme al partner. Se siete single, il vostro fascino non passerà inosservato e la vostra vita sentimentale sarà entusiasmante. La vostra famiglia avrà bisogno della vostra presenza, offrendo un rifugio di pace e tranquillità. Evitate persone negative e godetevi la felicità che la vita vi offre.

Voto: 9,5

Capricorno

Il Sole aumenterà il vostro magnetismo, rendendovi desiderabili e avventurosi. Tuttavia, non flirtate davanti al partner. I single saranno incoraggiati da Venere a innamorarsi, ma attenzione a non lasciarvi sopraffare. Coltivate la tolleranza in casa per evitare problemi di comunicazione. Sul fronte sociale, cercate sostegno per sviluppare nuovi interessi e idee. Voto: 6,5

Acquario

La settimana sarà luminosa per i single, con incontri che porteranno nuova luce nella vostra vita sentimentale. Le coppie vivranno un periodo di serenità, con un dialogo aperto e costruttivo che favorirà la stabilità. Non cercate di imporre la vostra volontà, ma usate la persuasione gentile per ottenere ciò che desiderate.

Seguite gli amici nei loro giri, poiché vi aiuterà a distrarvi dai problemi e a non essere sempre troppo seri. Voto: 8

Pesci - Pur invidiando le storie d'amore altrui, preferirete consolidare pazientemente il vostro attuale rapporto di coppia. I single cercheranno qualcuno tanto tenace quanto brillante, e il prossimo incontro potrebbe essere una sfida. In casa, sforzatevi di creare un'atmosfera piacevole e di ridurre le tensioni. Urano vi porterà sollecitazioni amichevoli, ma Marte potrebbe causare conflitti. Voto: 8-