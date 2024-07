L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio rivela che sarà un periodo all’insegna della serenità amorosa per i nati dell’Ariete e vivace per i single del Toro. Le cose intanto andranno molto bene per il Cancro. I nati in Pesci, invece, avranno la possibilità di fare degli investimenti sicuri e vantaggiosi.

La settimana 15-21 luglio secondo le stelle, settore amoroso e finanziario: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Per la maggior parte di chi vive con il partner, le stelle prevedono una settimana serena, basata soprattutto sulla fedeltà e sulla condivisione.

Apprezzerete ancora di più questa atmosfera soprattutto se la vostra relazione ha attraversato un periodo difficile. Se siete da soli, la situazione si farà molto vivace, anche se dovrete aspettare ancora un po' prima che l'amore vi chiami. Con Venere in fiamme, resistere alle frecce di Cupido sarà molto difficile. I nativi che appartengono alla prima decade saranno costretti a stringere la cinghia per colpa dei vecchi debiti difficili da onorare. Potrebbe essere il momento di mettere da parte i soldi, soprattutto se le vostre entrate sono diminuite rispetto ai mesi scorsi. Per gli altri nativi, la situazione sarà certamente meno restrittiva, ma la prudenza sarà comunque all'ordine di questa settimana.

Voto: 7

Toro – State per entrare in una fase tranquilla della vostra vita sentimentale. Se siete già sposati, il rapporto con il vostro coniuge sarà all'insegna del benessere e dell’affetto. Anche se di recente la vostra vita coniugale ha incontrato delle difficoltà, queste dovrebbero essere ormai alle spalle. Se vivete da soli, l'influsso favorevole di Giove vi permetterà di avere una vita sociale vivace.

Conoscerete nuove persone e, chissà, tra queste nuove conoscenze qualcuno potrebbe catturare la vostra attenzione. Il vostro giudizio finanziario sarà offuscato dall'influenza ostile di Nettuno. C'è una buona probabilità che giudichiate male la situazione. Non è quindi il momento di fare troppe speculazioni. D'altra parte, sembra che la vostra fortuna nei giochi d'azzardo aumenterà.

Voto: 8

Gemelli – Se avete una relazione d’amore, approfittate di questo periodo propizio per guardare con occhi nuovi l’amore della vostra vita. Anche se tra voi due regna la monotonia, potrete capire quanto siano importanti i piccoli momenti della vita quotidiana. Per i single, l'amore sarà più spirituale che carnale. Tenderete a sublimarlo in qualche modo e a prendere gusto a questo gioco: scambi di idee, parole d'amore, lettere tenere e affettuose. Avrete i piedi ben saldi a terra e saprete meglio di altri da che parte imburrare il vostro panino. Questo aspetto di Nettuno confermerà il vostro fiuto per gli affari e molti di voi si impegneranno seriamente per riempire il portafoglio. Questo sarà il momento di giocare in borsa: il vostro fiuto, sostenuto da un buon senso decisionale, vi promette affari succosi.

Voto: 9

Cancro – I bellissimi aspetti di Giove vi daranno l'opportunità di assaporare tutto il meglio che l'amore ha da offrire. Alimenteranno la vostra passione. Se siete già sposati, scoprirete nell'altra persona magnifiche virtù che ve la faranno apprezzare ancora di più. Se il vostro cuore è libero, proverete sicuramente una grande gioia e una felicità incomparabile quando incontrerete la persona che avete sempre cercato. Questo è il momento di prendere molto sul serio la vostra situazione finanziaria. Un eccellente sostegno planetario vi permetterà di sfruttare al meglio le vostre risorse, a condizione che vi mettiate d'impegno. Potreste fare degli interessanti investimenti a lungo termine.

Voto: 9

La situazione amorosa e finanziaria secondo l'oroscopo 15-21 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il buon influsso di Venere vi porterà un rinnovato calore comunicativo e un grande ardore dimostrativo nei confronti del vostro partner, oppure un gusto pronunciato per la conquista se siete ancora emotivamente disponibili. Vi aspettano grandi gioie in amore, che si concretizzano per lo più in un matrimonio, in un carnet di rose o in un incontro decisivo per la vostra felicità. Non mancheranno piccole difficoltà finanziarie. Mercurio, astro che influenza le vostre finanze, si troverà in una posizione piuttosto negativa, il che potrebbe causare ritardi nei pagamenti o ostacolare la conclusione di alcuni affari.

Voto: 7,5

Vergine – Con Urano che soffia il suo vento rivoluzionario nella vostra vita di coppia, il vostro partner dovrà comportarsi bene: non potrete cavarvela indossando le pantofole, guardando la TV o passando la domenica in famiglia! Poiché la fantasia non vi manca, sicuramente riuscirete a sorprendere il vostro partner e a dare nuova linfa alla vostra relazione. Per molti single, l'atmosfera sarà un po' più cauta, perché ancora provati da una delusione o da una rottura che hanno dovuto affrontare. La soluzione? Un'amicizia affettuosa che vi seduca senza spaventarvi. Ed è proprio quello che Venere vi promette in questo momento! Sul fronte finanziario, attenzione: il vostro cammino sarà pieno di insidie.

Sarete tentati di provare un piacere malizioso nell'imbarcarvi nelle imprese più audaci. Tuttavia, potreste finire per mordervi le dita molto rapidamente. Questo periodo richiede massima cautela, pensate bene prima di lanciarvi in qualche impresa supersonica. Voto: 7

Bilancia – L'Oroscopo consiglia di fare il bilancio della vostra vita di coppia. Cercate di farlo con delicatezza e diplomazia, altrimenti la casa non sarà un luogo molto tranquillo. Per chi è separato o divorziato, un figlio potrebbe ostacolare una nuova unione. I single, invece, potranno finalmente provare una certa soddisfazione; le relazioni che inizieranno saranno basate su una completa apertura mentale. La vostra situazione finanziaria non dovrebbe dare troppi problemi.

Il vostro equilibrio non sarà minacciato se rimarrete prudenti. Ma vi troverete in difficoltà se spenderete troppo. Attenzione, Giove e Plutone in aspetto disarmonico potrebbero indurvi a comportamenti irragionevolmente imprevedibili. Voto: 7

Scorpione – In questa settimana probabilmente penserete più al lavoro che all’amore della vostra vita, poiché gli influssi di Urano pongono un forte accento sul settore professionale. Tuttavia, non c'è da preoccuparsi: è probabile che i progetti per la casa vi avvicinino al vostro partner. Se siete single, la passione è nell'aria, data l'attuale configurazione astrale. Vi butterete a capofitto nella corsa, decisi a fare le conquiste più belle dell'anno! Attenzione a non prendere le orme di un grillo.

A forza di vivere alla giornata, potreste trovarvi in difficoltà. Potreste dover prendere misure drastiche per risparmiare. Voto: 7

Astrologia per la terza settimana di luglio sull'amore e denaro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per chi è single, si prospettano diversi incontri, ma pochi resisteranno alla prova del tempo. Alcuni di voi potrebbero scontrarsi con un marito vendicativo o una moglie gelosa e subire scandali o violenze. Le coppie saranno sotto l'influenza perversa di Nettuno. Questo significa, in particolare, che chi ha una vita coniugale gravemente deteriorata dovrà prendere decisioni non sempre facili. Quando si tratta di affari, spesso vi piace rischiare. Ma questa settimana non favorirà questo atteggiamento, vi conviene essere molto cauti.

Questo consiglio vale soprattutto per chi appartiene alla seconda decade. Voto: 6,5

Capricorno – In amore, molti nativi vivranno situazioni piuttosto contrastate. Con questo aspetto di Marte, la passione subirà dei blocchi. Avrete fame d’amore, ma il pesante aspetto di Saturno vi farà patire molte sofferenze. Il vostro partner non saprà che pesci pigliare e la vostra relazione potrebbe risentirne. Finché il vostro umore non si stabilizza, sarebbe meglio evitare di prendere decisioni importanti. Non vendete i vostri mobili per giocare d'azzardo! Questa volta la fortuna non busserà alla vostra vita, ma sarà possibile vincere qualcosa se la posta in gioco è modesta. Voto: 6

Acquario – Con il sostegno di Nettuno, le vostre relazioni saranno piacevoli.

Nel complesso, però, il settore dell’amore vi interesserà poco. Sarete in grado di stabilire un rapporto solido con il vostro partner, che vi sosterrà efficacemente. I single sentiranno il bisogno di brillare e sedurre. Inoltre, godrete del sostegno di Venere, la dea dell'amore, che vi ispirerà desideri intensi. Sarete pronti a prendere fuoco alla minima scintilla! Non è il momento di lanciarsi in speculazioni rischiose; limitatevi a investimenti sicuri. Non cercate di imporre la vostra volontà contro gli altri, potreste essere travolti irrimediabilmente. Voto: 7,5

Pesci – L'oroscopo amoroso rivela che voi e il vostro partner affronterete problemi concreti e cercherete di risolverli il più rapidamente possibile.

Uno stimolo eccellente, che vi avvicinerà ancora di più. Le aspirazioni romantiche dei single hanno tutte le possibilità di diventare realtà. È molto probabile che vi venga offerta l'opportunità di stringere nuovi legami o che una relazione esistente assuma una dimensione molto più ufficiale. Avrete la possibilità di fare buoni investimenti a lungo termine. Nel complesso, gestirete la situazione finanziaria con serietà e competenza. Per un po' di tempo sarete al sicuro. Voto: 8