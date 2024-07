L’oroscopo della settimana 8-14 luglio sostiene che sarà un periodo decisamente positivo per molti single che appartengono al segno dei Gemelli. Per i lavoratori del Cancro, sarà il momento giusto per prendere iniziative originali, invece, per quelli del Sagittario sarà il momento di cambiare direzione professionale. Dal punto di vista amoroso, i Pesci saranno "infiammabili" grazie agli aspetti di Venere. A seguire l’astrologia e le previsioni sull’amore, sui soldi e sul lavoro, con le pagelle dedicate alla seconda settimana di luglio.

La seconda settimana di luglio secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questo si preannuncia un periodo decisivo per molte persone in ambito relazionale. Se sorgono problemi nella vostra vita coniugale, non potrete fingere di ignorare tutto e continuare come se nulla fosse! In caso contrario, si instaurerà un doloroso clima di sfiducia e sospetto nei confronti del partner. Single, fate attenzione: il vostro gusto per le nuove esperienze e le forti emozioni potrebbero condurvi in avventure da cui potreste non uscire indenni. Attenzione alle vostre finanze. Tutto andrà bene se la vostra situazione è sana ed equilibrata. Ma chi ha accumulato debiti o prestiti potrebbe avere difficoltà a uscirne.

Negoziate con il vostro banchiere e con i creditori, destreggiatevi, ma soprattutto agite. In questo modo si possono evitare problemi seri. Ma se lasciate che la situazione si incancrenisca, sarà ancora più difficile risolverla. Dovreste essere più diligenti e metodici nel vostro lavoro, altrimenti non ci sarà spazio per i miglioramenti.

Usate la vostra energia con saggezza se volete che sia efficace. Voto: 6,5

Toro – Marte porterà una certa vivacità nella vita dei single, rendendoli molto aggressivi. C’è chi vivrà molte avventure di una notte e chi si innamorerà perdutamente e vorrà impegnarsi incondizionatamente. Se avete una relazione stabile, Marte avrà un impatto minore sulla vostra vita di coppia.

Giove darà il tono giusto, permettendovi di instaurare un rapporto caldo con il vostro partner, pieno di tenerezza e complicità. Userete il vostro spirito combattivo soprattutto per migliorare la vostra situazione finanziaria. Inoltre, poiché Nettuno vi darà un sesto senso in materia di denaro, otterrete ottimi risultati. In campo lavorativo, potrete sfruttare questi influssi planetari in modo positivo: Plutone risveglierà ancora una volta la vostra ambizione e rafforzerà la vostra volontà. Questa volta, resisterete fino a raggiungere il successo totale. Voto: 8

Gemelli – In amore, le tensioni astrali di questa settimana non si faranno sentire. Anche questa cattiva posizione di Giove non sarà negativa sul fronte sentimentale.

Se siete in coppia, la vostra relazione riacquisterà tutto il suo significato e la sua profondità. Se siete single, sarà una settimana particolarmente positiva: con la dea della fortuna che influenza il settore del matrimonio, vi aspetta il meglio! Mercurio in aspetto favorevole vi darà la capacità di gestire le vostre finanze. Riuscirete a combinare felicemente l'intuizione con il senso della realtà. Evitate, però, di correre rischi eccessivi. Sul lavoro, Marte in aspetto armonico vi darà una marcia in più. Sarete iperattivi e dinamici. Attenzione alle discussioni con alcuni colleghi! Voto: 7,5

Cancro – Influenzati da Saturno, sentirete il bisogno di confidare le vostre intenzioni alla vostra dolce metà.

Il vostro partner dovrà dimostrare di possedere le qualità intellettuali necessarie per comprendere facilmente il vostro atteggiamento e i vostri desideri. Inoltre, dovrà essere in grado di dimostrare il suo amore per voi con calorose dimostrazioni. Single, gioite! Con questo aspetto di Marte avrete ottime possibilità di vivere relazioni amorose appassionate ed esaltanti. Potreste sentirvi frenati, limitati, dal punto di vista finanziario. State tranquilli, non vi mancherà nulla di essenziale. Ma preferirete fare i conti e questo sarà un ottimo atteggiamento da parte vostra. Avrete perfettamente ragione di essere calcolatori e prudenti, di preoccuparvi della vostra sicurezza finanziaria. Questo sarà un buon momento per prendere iniziative originali nelle vostre attività professionali, soprattutto se si tratta di rapporti diretti con il pubblico.

Ampliate la gamma dei vostri prodotti o diversificate la portata dei vostri servizi. Curiosamente, questa settimana sembra favorevole anche ai praticanti delle scienze occulte. Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 8 a domenica 14 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questo clima astrologico promette tanta felicità coniugale. I nativi in coppia rafforzeranno il loro rapporto e vivranno la loro unione sotto il segno del sentimentalismo e dei sogni. Se il vostro cuore è libero dai legami sentimentali, questo potrebbe essere il vostro periodo fortunato in cui avrete ottime possibilità di stabilizzare la vostra vita affettiva. Tuttavia, non lasciatevi trasportare troppo velocemente dalle prospettive materiali che un matrimonio "di ragione" potrebbe offrirvi.

In generale è sempre bene tenere separati amore e denaro. Probabilmente spenderete molto e non sempre in modo oculato. Non siate così generosi: le persone finiranno per abusare della vostra gentilezza. Sappiate che la stima e l'amicizia non si possono comprare. Fate invece affidamento sulle vostre capacità e sul vostro cuore. Al lavoro, se oggi partite con una mentalità vincente, avrete già vinto metà di quella che si preannuncia una partita difficile. Ma se dubitate anche solo per un momento delle vostre possibilità di successo, Giove non vi perdonerà e sarà inutile perseverare in questa impresa. Voto: 8

Vergine – Se il vostro rapporto di coppia è stato danneggiato dai ripetuti attacchi di Saturno, potrete finalmente respirare con più serenità.

Marte, l'astro del desiderio per eccellenza, stimolerà la libido di tutti i nati in questo segno. A volte si può pensare che siate una persona piuttosto fredda, ma dimostrerete che la leggenda si sbaglia! Potrete vivere momenti roventi, che non mancheranno di essere apprezzati dai vostri partner! Plutone vi sarà favorevole dal punto di vista finanziario. Sarete molto meno impulsivi di quanto non siate stati di recente e ci penserete due volte prima di fare un acquisto importante o di cambiare il modo in cui investite il vostro denaro. Questa prudenza vi permetterà di fare le scelte giuste. Il tempo lavorerà per voi. Sostenuti da Urano, consoliderete la vostra situazione professionale grazie a iniziative oculate e decisioni ponderate.

Voto: 7,5

Bilancia – Sboccerete senza riserve nella sfera coniugale. Mercurio nel suo aspetto più propizio promette relazioni facili, rilassate, armoniose e persino romantiche con la persona amata. L'armonia fisica sarà perfetta. Se siete single, questo influsso venusiano significa che troverete il vostro fascino soprattutto al lavoro. Ma le circostanze difficilmente si presteranno a romantiche dichiarazioni d'amore. Un successo potrebbe portarvi a ricevere elogi e rendervi irresistibili tra i vostri colleghi. È arrivato il momento di dare un'occhiata ai vostri conti, se ne fate! Una riorganizzazione completa della vostra situazione finanziaria potrebbe permettervi di utilizzare meglio le vostre risorse.

Grazie a questo aspetto di Saturno, potrete proporre le vostre idee e i vostri suggerimenti senza essere accusati di essere all'avanguardia. Le vostre proposte saranno accettate. Sarete seri, senza compromessi sulla qualità del vostro lavoro. Voto: 9

Scorpione – Se avete l'impressione che i sentimenti che vi legano al vostro coniuge non siano più così forti, farete di tutto per riaccendere tutto ciò che si è spento negli ultimi tempi. In questo modo dimostrerete di tenere ancora al vostro partner. Se siete single, l'atmosfera lunare di questa settimana avrà un effetto un po' inibitorio sulla vostra vita sentimentale. Tenderà a intellettualizzare gli impulsi più spontanei. La sessualità sarà prosaica e la tenerezza sarà passata al setaccio della ragione.

Dal punto di vista finanziario, la settimana 8-14 luglio si prospetta molto tranquilla. Tuttavia, dovrete fare attenzione a Marte. Questo pianeta non è negativo per natura, anzi, risveglierà il vostro desiderio di migliorare il vostro equilibrio finanziario, il che è ovviamente positivo. Ma attenzione, Marte può anche aumentare la vostra voglia di fare spese folli. Dovrete quindi stare molto attenti a non superare i vostri limiti. In campo lavorativo, ottimi influssi che favoriscono la libertà d'azione. È il momento di prendere in seria considerazione l'evoluzione della vostra situazione professionale, per raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi.

Voto: 7,5

Amore, lavoro e soldi secondo l'oroscopo della seconda settimana di luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – I vostri improvvisi sbalzi d'umore non favoriscono l'armonia nella vostra vita di coppia. Il vostro partner sarà spesso in preda alla confusione e ai dubbi. Tuttavia, l'influenza benefica di Giove vi aiuterà a riconquistare facilmente il cuore della persona amata. Se siete single sarete interessati a incontrare solo qualcuno con prospettive serie e avrete tutte le possibilità di successo. Giove, che questa volta diventerà vostro alleato, offre sempre una protezione finanziaria molto solida. Molti di voi vedranno quindi aumentare le proprie entrate. Tuttavia c'è un rovescio della medaglia. Questo aspetto di Plutone non cambierà il destino di coloro che guadagnano una vita dignitosa; ne risentiranno solo coloro il cui stipendio o reddito è davvero molto alto. Questa è una settimana molto favorevole allo studio e all'acquisizione di nuove conoscenze. Se volete cambiare direzione professionale, questo è il momento di seguire un corso di aggiornamento o di formazione. Voto: 7

Capricorno – Sul fronte coniugale, i vostri improvvisi cambiamenti di umore rischiano di confondere la persona amata. Resistete all'influenza destabilizzante di Nettuno in cattivo aspetto. Single, se siete uomini, cercherete una persona che sia all'altezza delle vostre ambizioni e vi faccia onore nella società. Se siete una donna, avrete il culto del successo, da cui deriva la vostra attrazione per le persone che lavorano sodo. La settimana promette piacevoli avventure, alle quali non penserete due volte a resistere. Avete sviluppato la fastidiosa abitudine di spendere molto denaro per calmare le vostre paure. Non continuate a vivere al di sopra delle vostre possibilità, o potreste trovarvi presto in guai seri. Giove sosterrà generosamente la vostra attività professionale. Vi aiuterà ad affrontare le sfide e a prendere decisioni giuste. Voto: 7

Acquario – Si rinnova la passione per la persona che amate, grazie ai buoni aspetti planetari. L'Oroscopo dell'amore consiglia alle coppie innamorate di regalarsi un fine settimana romantico, per rivivere i giorni felici della luna di miele. Se siete single e non avete ancora incontrato la vostra anima gemella, probabilmente questa volta ci riuscirete. Ma, naturalmente, non si tratta di aspettare nel vostro angolo l'incontro dei vostri sogni. Andate nei luoghi dove vi sentite completamente a vostro agio, mostratevi nella vostra luce migliore e lasciatevi guidare dalla voce del vostro cuore. La vostra situazione finanziaria sarà sotto i migliori auspici. Sarete in grado di controllare le vostre spese e di gestire le vostre risorse materiali in modo efficiente. Le stelle vi incoraggiano a mostrare coraggio e perseveranza nel perseguire i vostri obiettivi professionali. Non lesinate sull'importanza del lavoro che dovete intraprendere, il vostro successo dipenderà dalla vostra perseveranza. Voto: 8

Pesci – Venere vi renderà ancora una volta "infiammabili". Attenzione, però, perché avrete voglia di farvi molte illusioni sull'amore e vi mancherà la più elementare lucidità. Non dichiarate il vostro amore in questo periodo e non prendete alcun tipo di impegno. Detto questo, avrete un sex appeal eccezionale e non esiterete a usare il vostro potere di seduzione. Se vi accorgete che il vostro partner non è abbastanza attento, vi divertirete a farlo ingelosire. Il Sole vi sarà molto favorevole dal punto di vista finanziario. Vi garantirà fortuna, successo e una vita agiata. Il vostro denaro si muoverà molto, a volte in modo inaspettato, spesso in relazione a Paesi lontani e stranieri. Iniziative fortunate nelle transazioni che riguardano titoli esteri. Vi aspettano condizioni favorevoli per il lavoro, con ricadute interessanti. Tuttavia sarete soggetti a sbalzi d'umore che potrebbero complicare le cose. Voto: 8