L'oroscopo del 6 luglio preannuncia che questo sabato sarà una giornata tumultuosa per i nati in Gemelli che hanno una relazione d’amore e piena di successo per quelli del Capricorno. Grazie a Venere, intanto la Vergine sfornerà tantissime idee sul lavoro. Infine, per le persone Pesci sarà il momento di eliminare definitivamente alcuni ostacoli molto tosti presenti nella loro vita professionale.

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di sabato 6 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Inizierete a stancarvi un po’ della routine della vita di coppia.

Per svegliare il partner da quel torpore, potreste proporgli di coltivare insieme un nuovo passatempo entusiasmante. Single, un’avventura sentimentale avrà degli sviluppi confusi, e non potrete ancora fare la vostra scelta definitiva. In ogni caso, dal punto di vista del cuore, non avrete davvero nulla di cui lamentarvi. Sarete molto attivi e intraprendenti sul lavoro. Approfittate di questa giornata per affrontare problemi che richiedono audacia e spirito di iniziativa. Vedete la realtà così com’è e non come vorreste che fosse.

Toro – Di solito vi piace molto il vostro partner, ma in questo periodo sarete inclini a soffermarvi troppo sui suoi difetti. Eppure, la saggezza indiana dice: ‘Un diamante con qualche difetto è migliore di una semplice pietra che non ne ha’.

Rifletteteci attentamente. Single, se analizzate attentamente la causa dei vostri insuccessi sentimentali, vi renderete conto che, ribellandovi continuamente a ogni piccola cosa e imponendo i vostri capricci personali, finirete per allontanare chiunque. Se avete fiducia in Giove, potete sperare che ci sia fortuna nel lavoro.

Questo pianeta si concentrerà particolarmente sul settore degli affari e anche, in una certa misura, sul gioco d’azzardo. Approfittatene subito perché come dice un noto proverbio persiano: ‘la fortuna arriva a passo di lumaca e fugge come una gazzella’.

Gemelli – Turbolenze in amore. La vostra vita matrimoniale si preannuncia tumultuosa.

C’è da dire che il sapore del frutto proibito vi sembrerà particolarmente gustoso e che farete fatica a resistere alla tentazione. Questo ovviamente non favorirà la vostra relazione matrimoniale. Se il vostro cuore è libero, vivrete momenti intensi, appassionati, ma dovrete aspettare per trovare la vostra anima gemella. I rapporti con i colleghi di lavoro non saranno facili, ciò potrebbe avere ripercussioni negative. Fate del vostro meglio per evitare il più possibile scontri inutili.

Cancro – Incoraggiati da Marte, pianeta del desiderio e della sensualità per eccellenza, avrete una grande voglia di vibrare in amore. Parlate con la persona che amate, probabilmente sarà disposta a collaborare con voi per trovare la soluzione ideale.

Single, Venere darà inizio a uno dei periodi più piacevoli dell’anno in fatto di amore. Il vostro fascino crescente farà molte conquiste. Con questo aspetto di Mercurio potreste incontrare degli ostacoli nel perseguimento dei vostri obiettivi. Ci sarà un divario tra le vostre azioni e i frutti che porteranno. Tuttavia, perseverate e, soprattutto, non arrendetevi.

La situazione amorosa e lavorativa secondo le stelle del 6 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Tutto sarà più semplice se andrete d’accordo con il vostro partner d’amore. Il peso della vita sarà molto più leggero. Ricordate che una coppia affiatata sarebbe capace di svuotare un intero oceano. Urano vi sosterrà nei vostri sforzi per raggiungere l’armonia.

Single, beneficerete di uno straordinario afflusso di fortuna in amore. Saturno vi aiuterà a farvi notare, a essere in splendida forma, allegri, ottimisti, magnanimi. Questo è il momento giusto per svolgere pratiche amministrative riguardanti il vostro lavoro, presentare richieste o affrontare compiti che vi annoiano.

Vergine – Un grande vento di allegria soffierà nella vostra vita di coppia. Finalmente liberi dal pesante influsso di Saturno, che da tempo appesantisce il clima coniugale, ricreerete con il vostro partner legami speciali, fatti di sensualità, profonda comprensione e una certa disinvoltura. Praticherete insieme l’unico sporti che vi interessa davvero: l’amore fisico. Single, fate attenzione: una persona tanto abile quanto attraente potrebbe trovare il modo infallibile per catturarvi nella sua rete.

Venere sarà per voi fonte di ispirazione nel lavoro. Le nuove idee abbonderanno. Vorrete proporle ai vostri superiori. Vi ascolteranno con molto interesse. Ma per essere sicuri che le persone vi seguano, non adottate un tono molto assertivo.

Bilancia – Con Saturno che influenza il settore amoroso, le coppie si troveranno in una situazione un po’ brutta. Non proprio dell’umore giusto, passerete dall’ostilità alla distanza senza riuscire a stabilire un vero dialogo. Resistete, perché presto Venere verrà a migliorare la vostra relazione d’amore. Se siete soli, ci saranno molte opportunità di incontrare persone, ma non vi sentirete ancora pronti a intraprendere una relazione seria e duratura. Per scelta personale, per reazione a un fallimento passato o per mancanza di tempo, per il momento l’amicizia vi piacerà più dell’amore.

Con la benedizione delle stelle, i vostri progetti professionali avranno buone possibilità di realizzarsi, ma sarà importante agire con discernimento. Diffidate da comportamenti anarchici, sappiate dosare e coordinare i vostri sforzi.

Scorpione – La vita matrimoniale scorrerà bene. Il vostro partner sarà tenero e attento, ma soprattutto presente quando ne avrete bisogno. Coloro che hanno vissuto recentemente un clima teso in coppia, questa volta vedranno le cose migliorare sensibilmente. Single, avrete una vita sentimentale abbastanza complicata e il vostro umore instabile vi incoraggerà a vivere avventure effimere, incontri strani e di breve durata. Proverete anche un grande piacere nello scioccare le anime benpensanti.

Gli influssi che dominano la vostra attività professionale rimarranno molto positivi, anche se ogni tanto spunteranno dei problemi. Amalgamate energia e fiducia e troverete soluzioni giuste.

Astrologia per il giorno 6 luglio, amore e lavoro: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con questo aspetto di Urano inizierete la giornata alla grande. Se vivete in coppia, amerete con passione e rafforzerete la vostra relazione d’amore trascorrendo più tempo insieme, condividendo il bello e il cattivo tempo. Single, che vi piaccia o no, dovrete fare delle scelte. L’attuale aspetto di Nettuno porterà confusione nel vostro cuore. Isolatevi per cercare di capire chiaramente le ragioni e le sofferenze del vostro cuore.

Sarete in pieno sviluppo professionale. Altamente motivati a realizzare le vostre ambizioni, vi sentirete pronti anche a correre rischi molto pericolosi. Sarete diplomatici con persone influenti e utili.

Capricorno – L'Oroscopo dell'amore preannuncia un successo importante. Ma a causa di qualche aspetto planetario spiacevole, le vostre soddisfazioni rimarranno molto prosaiche e non saranno avvolte nel romanticismo. Single, non preoccupatevi troppo se né voi e né la persona che vi piace avete la minima idea di cosa stia accadendo tra voi. Le cose si faranno più chiare tra un paio di giorni; nel frattempo non prendete misure decisive in base alle vostre percezioni attuali. Plutone e Giove vi aiuteranno ad affermarvi e a soddisfare le vostre ambizioni professionali.

Meno timidi del solito, più sicuri di voi e delle vostre capacità, non esiterete a farvi avanti. Ma attenzione: questo non sarà il momento di correre grossi rischi, né di avanzare richieste.

Acquario – Perfetta intesa con il partner d’amore, se siete abbastanza abili da nascondere la vostra suscettibilità o abbastanza tolleranti da non generare polemiche. Attenzione alla gelosia, evitatela come la peste. Single, sarete molto popolari. Molti avranno difficoltà a resistere al vostro fascino. Mente e cuore lavoreranno insieme per conquistare la preda ambita. Potrete lanciarvi con sicurezza in un progetto che vi verrà presentato in questo periodo. Sarete sostenuti da persone influenti e soprattutto da Giove in ottimo aspetto.

Pesci – Le stelle vi incoraggeranno a godere di un amore semplice e tranquillo. Non si tratterà quindi di imbarcarsi in avventure tumultuose. Diffidate di un’ondata di gelosia o possessività che potrebbe infastidire il vostro partner. Single, con la benedizione di Venere, l’amore sarà intenso e destinato a durare. Ma dovrete diffidare della vostra attrazione per le apparenze. Sul fronte finanziario, sarete meno propensi a spendere molto o per cose di dubbia utilità. E seguirete il consiglio di Catone il Censore: ‘Non comprare ciò che è utile, ma ciò che è necessario’. Approfittate del buon aspetto di Giove per eliminare definitivamente alcuni ostacoli che vi assillano da molto tempo e che non siete mai riusciti a superare del tutto, come la resistenza dei vostri collaboratori o colleghi di lavoro.